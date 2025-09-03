Новини
Зрителите ще изберат победителите в „Диви и красиви“ с гласуване

Зрителите ще изберат победителите в „Диви и красиви“ с гласуване

3 Септември, 2025 16:28 527 3

Финалът на любовното риалити е на 20 септември

Зрителите ще изберат победителите в „Диви и красиви“ с гласуване - 1
Снимка: NOVA
Големият финал на „Диви и красиви“ предстои на 20 септември от 21:00 ч. по NOVA. Победителите ще бъдат определени чрез гласуване от зрителите на NOVA в приложението NOVA PLAY.

Най-голямата награда, до която ще достигнат участниците, е това да открият истински партньор до себе си, а допълнение към нея ще бъде голямо романтичното пътешествие, на което ще се отправят победителите. Връзки ще се изграждат и разпадат, а вотът на зрителите всеки ден ще е от решаващо значение. Гласуването в приложението NOVA PLAY вече е активно, като всеки може да подкрепи своята двойка фаворит.

Динамиката в Палата на любовта се променя с часове. Обратите в отношенията между двойките следват един след друг. В търсенето на истински чувства мъжете и жените в любовното риалити не искат да се задоволят с по-малко. Те са готови да рискуват, дори и с цената да наранят някого. До момента не липсваха разочарования, сълзи и стратегически ходове, а изненадите и изкушенията ще продължат да ги дебнат зад всеки ъгъл.

Надпреварата за любовта преминава в нов етап, защото занапред участниците ще се състезават само по двойки. Церемониите по размяна на гривните на любовта ще променят съдби, защото мъжете и жените ще са равен брой, а изпитанията в завоюване на имунитет ще стават все по-трудни.

Страстите ще са нажежени до червено, а кои двойки ще преминат през всичко хванати ръка за ръка и ще стигнат до най-голямата победа – да открият човека, с когото да споделят живота си? Гледайте в епизодите на „Диви и красиви“ от понеделник до петък от 21:00 ч. по NOVA.

Подкрепяйте своята двойка фаворит всеки ден в приложението NOVA PLAY.


Оценка 5 от 1 гласа.
