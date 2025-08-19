Мъж отряза пениса си след трети развод с жена си

В нигерийския град Бама мъж се намушка няколко пъти и отряза пениса си, съобщи Daily Post.
Инцидентът е станал в петък вечерта, 15 август, в района на Хаусари, след като бившата съпруга на 50-годишния Моду Иса отказала да се върне при него. Според свидетели, след отказа ѝ, Иса се е намушкал три пъти в стомаха и след това е отрязал пениса си.
„Местни жители се обадили в полицията, която иззела ножа и откарала жертвата в болницата в Бама“, каза експертът по сигурността Загазола Макама. Мъжът в момента е в болницата, състоянието му е стабилизирано. Случаят е прехвърлен на криминалната полиция в Майдугури.
Както се оказа, Иса се е развеждал три пъти с Баянксе Моду от Кондуга и не могъл да се примири с отказа ѝ да възстанови брака.
