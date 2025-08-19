Новини
Мъж отряза пениса си след трети развод с жена си

19 Август, 2025 23:30, обновена 19 Август, 2025 08:07

  • пенис-
  • развод-
  • нигерия

50-годишният Моду Иса не могъл да приеме, че тя отказала да възстановят за пореден път брака си

Мъж отряза пениса си след трети развод с жена си - 1
Снимка: Instagram
Милен Ганев

В нигерийския град Бама мъж се намушка няколко пъти и отряза пениса си, съобщи Daily Post.

Инцидентът е станал в петък вечерта, 15 август, в района на Хаусари, след като бившата съпруга на 50-годишния Моду Иса отказала да се върне при него. Според свидетели, след отказа ѝ, Иса се е намушкал три пъти в стомаха и след това е отрязал пениса си.

„Местни жители се обадили в полицията, която иззела ножа и откарала жертвата в болницата в Бама“, каза експертът по сигурността Загазола Макама. Мъжът в момента е в болницата, състоянието му е стабилизирано. Случаят е прехвърлен на криминалната полиция в Майдугури.

Както се оказа, Иса се е развеждал три пъти с Баянксе Моду от Кондуга и не могъл да се примири с отказа ѝ да възстанови брака.


Нигерия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голям смях!

    11 0 Отговор
    Марче, тили я писа статийката, загоряла си!

    07:50 19.08.2025

  • 2 12340

    8 0 Отговор
    Както се вижда, с малко тиксо е като нов! :))

    07:51 19.08.2025

  • 3 Нищо

    12 0 Отговор
    Нищо.....все пак тези решителни действия ще доведат до резултат ! Сега като не е успял да се ожени , ще успее успешно да се омъжи !!!

    07:51 19.08.2025

  • 4 Българин

    10 1 Отговор
    Всеки се убива как може. Едни си режат инструмента! Друг се напуши и кара с 200 с немско возило!

    08:03 19.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ехото...

    3 2 Отговор
    Подобно действие подсказва причината. Камерунеца обвинява за развода си своят член. Или просто казано, не му става! И това е акт на наказание и отстраняване на ненужното.

    08:21 19.08.2025

  • 7 бен Ходжа

    1 0 Отговор
    Отряза пениса си и стана г@й.

    08:26 19.08.2025

  • 8 що се излага

    4 0 Отговор
    Какво ще прави сега с 15 см?

    Коментиран от #10

    08:27 19.08.2025

  • 9 Ами да, те

    1 0 Отговор
    така правят нигерийците след третия развод...

    08:34 19.08.2025

  • 10 Ама

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "що се излага":

    Той е резнал само главата, 3см.

    09:01 19.08.2025