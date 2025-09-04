Новини
Мира Добрева разпали страстите в мрежата с ВИДЕО по бански

Мира Добрева разпали страстите в мрежата с ВИДЕО по бански

4 Септември, 2025 08:13

"Не се притеснявам от промените – те са част от живота“, категорична е водещата

Мира Добрева разпали страстите в мрежата с ВИДЕО по бански - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мира Добрева за пореден път разбуни духовете онлайн – този път с плажно видео по случай рождения си ден. Телевизионната дама, която вече е на 53, реши да се покаже без ретуш и филтри – в бански, насред морето. Кадрите, публикувани в социалните ѝ мрежи, предизвикаха буря от коментари – от възторг до критика, пише hotarena.net.

Докато едни фенове я аплодираха за смелостта да покаже тялото си такова, каквото е, други побързаха да отбележат, че видимо е качила няколко килограма. Самата Добрева обаче не бяга от темата – дори напротив. След тежка операция преди две години, тя не крие, че е променила навиците си, но пък изглежда по-уравновесена и откровена от всякога.

След кадрите от плажа, Мира показа и другата си страна – тази на градска дама, която обича изисканите ресторанти в София и събира вниманието не само на почитателите си, но и на хайлайфа. Така видеото ѝ се превърна в своеобразна изповед – за промените с годините, за новото самочувствие и за готовността да бъде на показ дори в моментите, когато не изглежда "перфектна“.

"Не се притеснявам от промените – те са част от живота“, категорична е водещата, която не спира да пуска снимки и видеа, независимо от качените килограми. За рождения си ден пък тя не пропусна да подчертае колко е трогната от вниманието – от фенове, приятели, медии и дори институции, които са я поздравили.



  • 1 Абе

    11 3 Отговор
    Малиййй, таа ше изплиска морето.

    08:18 04.09.2025

  • 2 тигре, тигре

    15 4 Отговор
    нямаш ли париии, стари бабички

    08:23 04.09.2025

  • 3 Агнешко

    5 2 Отговор
    Дал Господ от всичко!

    08:29 04.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ко речи ?

    3 0 Отговор
    Бира коя ???

    08:31 04.09.2025

  • 6 срам

    9 2 Отговор
    Има много геронтофили които ще са щастливи като я видят.

    Коментиран от #11

    08:37 04.09.2025

  • 7 Как пък не чух

    8 0 Отговор
    ни една да се натиска за склададжийка на минимална.
    Все дами се пишат, все по ресторанти искат да ги мъкнат, все искат да пафкат цигари с кафе и мъжете да им подгъзуват…

    08:37 04.09.2025

  • 8 Миризлив пор

    13 0 Отговор
    Една жена трябва да е на ясно кога да спре с голотиите.

    08:38 04.09.2025

  • 9 Айде и тази

    7 0 Отговор
    и тя с нейните халосии…
    Край няма женската лиготия.

    08:39 04.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Фильо

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "срам":

    Мислиш, че над 72-ри набор нямат интернет ли?

    08:41 04.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Бабоебаб

    0 0 Отговор
    Каня баби на разходка с влакче. Ще има всякакви глезотии

    08:59 04.09.2025

  • 14 дедо

    1 0 Отговор
    Тази бабка, ще го лапка...........

    09:00 04.09.2025