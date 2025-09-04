Изчезнал шедьовър на италиански художник, откраднат от нацистите, се появи в Аржентина след осем десетилетия

Вълнуваща развръзка на мистерия, продължила цели 80 години, разтърси арт средите и историците по света. Безценната творба „Портрет на дама“ от прочутия италиански живописец Джузепе Гисанди, изчезнала по време на Втората световна война, бе неочаквано открита в Аржентина, съобщава nova.bg.

Историята започва, когато внимателен купувач забелязва необичайна картина в онлайн обява за продажба на имот в Буенос Айрес. След бърза проверка се оказва, че домът принадлежи на дъщерята на бивш нацистки функционер, който е бил доверен съветник на самия Херман Гьоринг – един от най-приближените на Адолф Хитлер. Полицията незабавно предприема обиск, но за изненада на разследващите, на мястото на шедьовъра виси съвсем различно платно – с изобразени коне.

Загадката обаче не остава неразрешена дълго. Само ден по-късно, дъщерята на нацисткия беглец се явява доброволно в полицейското управление и предава картината, придружена от съпруга си. Двамата са поставени под домашен арест, а срещу тях се очаква да бъдат повдигнати обвинения за укриване на културна ценност с международно значение. Властите вече работят по процедурата за връщане на произведението на изкуството на законните му собственици.

Откриването на „Портрет на дама“ хвърля светлина върху дългогодишните усилия за възстановяване на културното наследство, разграбено от нацистите по време на войната. Случаят предизвика широк обществен отзвук.