Показаха първия участник в "Игри на волята" - миньор с корекции (ВИДЕО)

Атлетичен и очевидно доста суетен миньор с естетични корекции е първият официално обявен участник в новия сезон на „Игри на волята“, който започва на 8 септември. Най-новият риалити герои се представя като Теодор Чикагото, става ясно от визитката му.
Обявяването на Теодор Чикагото вече разбуни духовете в мрежата. В профила на предаването онлайн вече се появи видео представяне с описание: "Със завидни атлетически умения и грабващи окото... подобрения, Теодор – Чикагото ще атакува Арената на най-екстремното риалити.". Коментарите не закъсняха: "Този ми се струва че е за Ергена , не за тук", пише един фен на шоуто.
От екстремното предаване загатват, че първият обявен участник в "Игри на волята" крие и големи тайни.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тома
Коментиран от #11
13:02 04.09.2025
2 Сатана
13:04 04.09.2025
3 Всички миньори са така
13:12 04.09.2025
4 Мазньо
13:14 04.09.2025
5 Ужас
13:18 04.09.2025
6 Простаци на воля
Коментиран от #10
13:24 04.09.2025
7 Пич
13:31 04.09.2025
8 Хм Хм
13:48 04.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хихи
До коментар #6 от "Простаци на воля":... римлянин.. 😉
14:17 04.09.2025
11 Порно
До коментар #1 от "Тома":Сигурно се е разширил, да му е по удобно, и да пъшка много много
14:20 04.09.2025