Показаха първия участник в "Игри на волята" - миньор с корекции (ВИДЕО)

Риби (20.02 - 20.03) Началото на деня ще Ви насочи към колективни или групови задачи, които изискват търпение. Следобед ще усетите повече свобода и желание да се откъснете от натоварването. Денят е подходящ за нестандартни подходи и нови приятелства.

Водолей (21.01 - 19.02) Сутринта може да бъде по-сериозна и да изисква усамотение и размисъл. Следобед ще почувствате прилив на сила и вдъхновение, готови да се изразите свободно. Денят е благоприятен за смели нови идеи.

Козирог (23.12 - 20.01) Първата част от деня Ви поставя в центъра на отговорностите и Ви подтиква към сериозност. Следобед ще усетите освобождаваща енергия и възможност да внесете ново вдъхновение в личните си цели. Важно е да не се претоварвате.

Стрелец (23.11 - 22.12) Сутринта ще Ви насочи към по-практични и материални въпроси. Следобед ще усетите прилив на лекота и желание да експериментирате. Внимавайте да не прекалите с импулсивните решения.

Скорпион (24.10 - 22.11) Началото на деня е подходящо за сериозни разговори и обмисляне на детайлите. По-късно ще почувствате нужда от по-необичайни подходи и нова гледна точка. Денят е благоприятен за споделяне на идеи и търсене на нови пътища.

Везни (24.09 - 23.10) Сутринта може да Ви натовари с повече внимание към дома или семейните въпроси. Следобед ще се почувствате по-свободни и вдъхновени за общуване и нови идеи. Важно е да съчетаете стабилността с желание за промяна.

Дева (24.08 - 23.09) В началото на деня ще имате възможност да се концентрирате и да работите усърдно. По-късно ще усетите нужда да внесете повече разнообразие и лекота в своето ежедневие. Денят е благоприятен за творчески решения.

Лъв (24.07 - 23.08) Сутринта е време за по-сериозен подход към работата и ежедневието. Следобед ще усетите прилив на свобода и желание да внесете нов елемент в рутината. Бъдете внимателни да не се претоварите с прекомерни задачи.

Рак (22.06 - 23.07) Началото на деня може да донесе усещане за тежест във взаимоотношенията. Следобед ще усетите повече лекота и възможност за свеж въздух в контактите си. Опитайте се да съчетаете чувството за близост с готовност за промяна.

Близнаци (22.05 - 21.06) Сутринта ще Ви подтикне към задълбочени размисли и внимание към важни договорки. По-късно ще усетите желание за повече свобода и нови перспективи. Денят е подходящ за намиране на нестандартни решения.

Телец (21.04 - 21.05) Първата част от деня Ви насочва към отговорности и по-сериозен подход към важни дела. Следобед ще почувствате прилив на вдъхновение и желание да погледнете на нещата от по-различен ъгъл. Важно е да съчетаете стабилност и гъвкавост.