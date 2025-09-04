Новини
Показаха първия участник в "Игри на волята" - миньор с корекции (ВИДЕО)

4 Септември, 2025 12:58 1 265 11

Шоуто започва на 8 септември

Показаха първия участник в "Игри на волята" - миньор с корекции (ВИДЕО) - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Атлетичен и очевидно доста суетен миньор с естетични корекции е първият официално обявен участник в новия сезон на „Игри на волята“, който започва на 8 септември. Най-новият риалити герои се представя като Теодор Чикагото, става ясно от визитката му.

Обявяването на Теодор Чикагото вече разбуни духовете в мрежата. В профила на предаването онлайн вече се появи видео представяне с описание: "Със завидни атлетически умения и грабващи окото... подобрения, Теодор – Чикагото ще атакува Арената на най-екстремното риалити.". Коментарите не закъсняха: "Този ми се струва че е за Ергена , не за тук", пише един фен на шоуто.

От екстремното предаване загатват, че първият обявен участник в "Игри на волята" крие и големи тайни.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
  • 1 Тома

    9 0 Отговор
    А корекцията от зад как е.

    Коментиран от #11

    13:02 04.09.2025

  • 2 Сатана

    5 0 Отговор
    О боже поредния търесщ слава и известност. И това шоу има фенове да не се чуди човек защо се мъчат да гледа тази безполезна тъпотия .

    13:04 04.09.2025

  • 3 Всички миньори са така

    5 0 Отговор
    Отвън здрави, от вътре всичко е салата.

    13:12 04.09.2025

  • 4 Мазньо

    7 0 Отговор
    Ми то,ако не е с корекции,или най-малкото пиндал,няма как да го изберат за участник.

    13:14 04.09.2025

  • 5 Ужас

    5 0 Отговор
    Този една седмица на реката или на чукарите и си отива.

    13:18 04.09.2025

  • 6 Простаци на воля

    7 0 Отговор
    Поредния п..дераст

    Коментиран от #10

    13:24 04.09.2025

  • 7 Пич

    8 0 Отговор
    Човек се учи докато е жив !!! Все си мислех че миньорите са мъжаги , но ей го на - и миндирасти имало !!!

    13:31 04.09.2025

  • 8 Хм Хм

    1 1 Отговор
    Путин?

    13:48 04.09.2025

  • 10 Хихи

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Простаци на воля":

    ... римлянин.. 😉

    14:17 04.09.2025

  • 11 Порно

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    Сигурно се е разширил, да му е по удобно, и да пъшка много много

    14:20 04.09.2025