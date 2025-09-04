Новини
БНТ 1 с празнична програма за 140 години от Съединението на България

БНТ 1 с празнична програма за 140 години от Съединението на България

4 Септември, 2025 13:15

Вижте какво са подготвили от телевизията

Венелина Маринова

По повод 140 години от Съединението на България, на 6 септември, събота, Българската национална телевизия ще излъчи игрални и документални филми, музикални продукции и традиционно – пряко предаване на тържествената заря от площад „Съединение“ в Пловдив.

Програмата на БНТ 1 в празничната сутрин започва в 9:00 ч. с тематично издание на „Денят започва в събота“ с водеща Мира Добрева. Включвания от страната, специални репортажи, интересни гости и още.

В 13:15 ч. зрителите ще могат да гледат тазгодишното издание на Международния фолклорен фестивал „Фолклорен извор“, а от 14:45 ч. по БНТ 1 е музикалният филм „Вазовите песни“ – проект на БНТ, който събира и представя едни от най-обичаните песни по стихове на Иван Вазов. В 15:40 ч. обществената телевизия ще припомни игралния филм „Съдията“ на режисьора Пламен Масларов и с участието на Георги Черкелов, Джоко Росич, Васил Банов, Ивайло Христов и др.

Програмата ще продължи в 17:15 ч. с документалния филм „Оловният войник“, посветен на рок поета Александър Петров. Специален брой на „България от край до край“ – „Съединението“, с автор и водещ Йордан Димитров, е с начало 18:45 ч. по БНТ 1.

Веднага след централната емисия „По света и у нас“ – в 20:30 ч. – започва прякото излъчване на тържествената заря от площад „Съединение“ в Пловдив.

За да отбележи 80-годишнината от рождението на именития актьор Руси Чанев, в три последователни съботни вечери от 21:20 ч. – на 6, 13 и 20 септември, БНТ 1 ще покаже филмовата класика „Мера според мера“ на режисьора Георги Дюлгеров. Трилогията е в дигитално качество – с реставрирани изображение и звук, както и със субтитри на литературен български език. Програмата на 6 септември ще завърши с концерта на Орлин Горанов „50 години магия“ от 23:10 ч.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 2 Отговор
    Още 3 год ще думка зарята в Съединение и после тишина.

    Коментиран от #2

    13:18 04.09.2025

  • 2 puzлинг

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    не скули.довечера пак шта думкат.и така на всеки километър

    13:27 04.09.2025

  • 3 Хмм

    2 3 Отговор
    Истински късмет за нас е, че тогава премиер министър на Англия е приятелят на България Гладстон, той веднага е признал Съединението и поставил Европа в шах и мат, включително и Русия, след кървавото потушаване Гладстон оглавил парламентарна делегация, която пристига в България и установява, че няма пострадали мирни турски граждани по време на въстанието, нито един.

    Коментиран от #8

    13:38 04.09.2025

  • 4 стана една ужасна телевизия

    1 0 Отговор
    нямам думи..... падение....

    Коментиран от #7

    13:40 04.09.2025

  • 5 Факт

    2 3 Отговор
    Лоша дата за копейките и техния васал Русия!

    13:42 04.09.2025

  • 6 Хмм

    2 1 Отговор
    имам пред вид Априлското въстание, тогавашният британски премиер Дизраели, когато му съобщавали за турските зверства, казал - тези дървеници не свършиха ли (за нас), негова е идеята за разпарчетосване на България на Берлинския конгрес, за което е награден с кралски орден, но по време на Съединението премиер е Гладстон, Австрия е изпратила Сърбия да воюва срещу нас, като се надявала през Източна Румелия да стигне проливите, всички са искалипроливите, защо иначе Англия ще воюва при Галиполи, където губи 150 хиляди английски войници, на победителя Ататюрк била издадена смъртна присъда, но той ги изгонил и от Цариград, и от европейската част на Турция, която била дадена преди това на Гърция

    13:45 04.09.2025

  • 7 Хмм

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "стана една ужасна телевизия":

    все пак е по-добра от БТВ и Нова

    13:46 04.09.2025

  • 8 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хмм":

    С тънкия нюанс дали Гладстон е бил приятел на България И опонент на Кралицата и Дизраели ИЛИ Гладстон е бил приятел на България ЗАЩОТО Е БИЛ опонент на Кралицата и Дизраели. Някой, ако е наясно, може да сподели.

    13:47 04.09.2025

  • 9 Територията

    0 0 Отговор
    Пак ще пробутват мумии. Кошлука е с изтекъл пост отдавна,като прокурора и т. н. Спите, братя българи! Спите!

    14:03 04.09.2025

  • 10 Пурко

    0 0 Отговор
    Предполагам цял ден ще гледаме ода за Европейския съюз и НАТО или ще има антируска пропаганда.. От години не гледам БНТ, Битви и Нова

    14:20 04.09.2025

  • 11 az СВО Победа80

    0 0 Отговор
    Искате да кажете 140 години от анексията на Източна Румелия от Княжество България, ако трябва да използваме актуалната политкоректна реторика относно Крим.... 🤣🤣🤣

    14:27 04.09.2025