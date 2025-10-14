Новини
Шеф Силвена Роу създава магистърска програма като почетен професор в УХТ (СНИМКИ)

14 Октомври, 2025 13:58 784 7

Освен магистърска програма за дълголетие, шеф Силвена Роу ще работи и по специализиран курс, фокусиран върху храната

Шеф Силвена Роу създава магистърска програма като почетен професор в УХТ (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Шеф Силвена Роу съобщи за ново постижение в кариерата си. Тя бе удостоена с Почетен професор на практика в Университета по хранителни технологии – Пловдив.

Кулинарката, за която храната не е просто професия и призвание, а и истинска страст, споделя, че ролята ѝ ще бъде да работи с академичния състав – професори, академици и доценти – за да създаде магистърска програма (МА) на тема „Храна за дълголетие и биохакинг“.

"Ще разработим и специализиран курс за всички, които желаят да обогатят своето образование и професионална квалификация с тези съвременни знания.

Щастлива съм, че ще мога да допринеса с моя дългогодишен опит като водещ световен специалист и шеф в областта на биохакинга и храненето за дълголетие, както и вече преподавател в Женевския колеж по науки за дълголетието, където преподавам на английски език курса „Храна за дълголетие“. Чувствам това признание като прекрасен мост между науката, гастрономията и бъдещето на човешкото дълголетие. Да се срещна с над 600 невероятни студенти беше преживяване, което ще помня завинаги. Те ми казаха, че са се вдъхновили от думите ми, но истината е, че аз бях още по-вдъхновена от тяхната енергия, сила и страст. Това беше изключителен обмен — момент на истинска свързаност, любопитство и надежда за бъдещето.

Чувствам се безкрайно благодарна на всички, които дойдоха, и дълбоко развълнувана и смирена от любовта и ентусиазма, които получих в този ден", пише Силвена Роу към кадрите от първите ѝ стъпки в българската академична сфера като преподавател сред екипа и студентите от УХТ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гост

    10 0 Отговор
    УЖАС..

    14:05 14.10.2025

  • 3 Хасковски каунь

    7 0 Отговор
    Помощник готвач ли е , готвач ли е , старши готвач, майстор готвач или главен готвач.
    Салатажия или скаражия.

    14:14 14.10.2025

  • 4 Сатана Z

    8 1 Отговор
    Няма ли кой да върже тая откачалка ,от чиито вредни манджи могат да пострадат хиляди.

    14:15 14.10.2025

  • 5 Бендида

    12 0 Отговор
    Във въпросния Женевски колеж, където преподава госпожата,магистратурата е ,,Мики маус" - само 2 семестъра , при това само дистанционно. Срещи 25 000 франка ...ставаш ,,магистър по дълголетие".

    14:16 14.10.2025

  • 6 Стремежът

    8 0 Отговор
    Към кухи титли не говори дибре

    14:24 14.10.2025

  • 7 дядото

    4 0 Отговор
    боже,всяка ли полежала по гръб из демократичния запад става професорка и то почетна.пфу.

    14:37 14.10.2025