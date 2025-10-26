Новини
Деси Стоянова преговаря за връщане в bTV, но не като водеща на "Преди обед"

Деси Стоянова преговаря за връщане в bTV, но не като водеща на "Преди обед"

26 Октомври, 2025 07:37 1 250 16

След като приключи предаването й "Маските падат"

Деси Стоянова преговаря за връщане в bTV, но не като водеща на "Преди обед" - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Има няколко варианта за бъдещето на Деси Стоянова. Тя може да се върне на екран за постоянно след Нова година, твърдят хора от телевизионните среди. Напусналата водеща на "Преди обед" преговаряла с bTV за нов договор, след като приключи предаването ѝ "Маските падат", в което интервюира отпаднали участници в риалитито "Трейтърс". От Нова година тя може да стане лице на друго предаване.

Почти сигурно е, че Деси Стоянова няма да се върне в "Преди обед" като основна водеща, тъй като това би означавало да изостави процъфтяващия си частен бизнес.

Но според запознати звездата нямала нищо против да работи в предаване, в което няма да е заета всеки ден.

"Маските падат" за нея бил идеален вариант, тъй като е само веднъж седмично и не ангажира цялото ѝ време, но успоредно с това ѝ дава възможност да продължава да е на малкия екран, за да не я забравят феновете.

Това предаване приключва през декември. Очакванията са след него Деси да разпише договор за нов проект.

Другият вариант е Деси да стане водеща на "Тази събота и неделя" на мястото на Ванина Недкова и Митьо Маринов. С такова шоу тя ще бъде доста по-заета, отколкото с "Трейтърс", но два дни ефир все пак е по-леко за преживяване в сравнение с 5 дни ефир.


  • 1 Тв критик

    15 0 Отговор
    Че то имали кой още да гледа тази мухлясала телевизия .

    07:42 26.10.2025

  • 2 Хейт

    8 0 Отговор
    Става за шоу в което да коментират турските сериали който дават и за кой път повтарят по комеди приятели и други подобни филми. А и също кой тъп екшън са купили за другите канали.

    07:44 26.10.2025

  • 3 Когато

    4 8 Отговор
    Я видя винаги ми прилича на нечистоплъна и не ми се аве от нея!

    Коментиран от #9, #15

    07:45 26.10.2025

  • 4 Ох,успокоих се...!

    9 1 Отговор
    Направо сън ме не хващаше,какви са били плановете на Деси Стоянова...!

    07:51 26.10.2025

  • 5 варненски пенсионер

    7 0 Отговор
    не гледам бтв .

    07:52 26.10.2025

  • 6 Анонимен

    3 0 Отговор
    Нека да паднат!

    07:54 26.10.2025

  • 7 Хотели

    6 0 Отговор
    Има успешен бизнес, обаче се връща у бТВ,кой ли я брой тая за жива

    07:58 26.10.2025

  • 8 Даже и да не е вдеща, само образа й

    7 3 Отговор
    да гледаме е достатъчно, много ме кефи. Само да не върнат оня лигльо Кадиев, че ми става лошо като го видя.

    08:18 26.10.2025

  • 9 Вмирисан, ти жена виждал ли си?

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Когато":

    Явно не, сигурно само надувни стерилни кукли ползваш.

    08:21 26.10.2025

  • 10 Успешен

    3 0 Отговор
    Бизнес си иска здрава реклама в соц мрежите , по радиото блок , тв блок това се иска пари или да работиш тв и да ползваш ако толкова ако дойде рекламодател без пари , ако повече и в радио блока.
    Да е жива и здрава щом е решила си е сметнала.

    08:21 26.10.2025

  • 11 Тая пак ли

    1 2 Отговор
    Ще реве като магарица?

    08:28 26.10.2025

  • 12 бгеротика

    3 1 Отговор
    Става за роля на врачка в турски сериал и на мутреса в Под прикритие.👍

    08:29 26.10.2025

  • 13 Ели Енчева

    7 2 Отговор
    Ами,като си има процъфтяващ, частен бизнес,защо пак се муши в БиТиВи-то? Какъв е смисълът от това? Или пак ще се фука с "Елате и ме вижте!" ? Шантаваработа!

    08:30 26.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Подсказвачка

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Когато":

    Заради избора на прическа! Косата и изглежда мръсна, сплъстена и несресана.

    08:40 26.10.2025

  • 16 жоро

    4 1 Отговор
    Десито е хубава Рутка.

    08:45 26.10.2025