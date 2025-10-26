Има няколко варианта за бъдещето на Деси Стоянова. Тя може да се върне на екран за постоянно след Нова година, твърдят хора от телевизионните среди. Напусналата водеща на "Преди обед" преговаряла с bTV за нов договор, след като приключи предаването ѝ "Маските падат", в което интервюира отпаднали участници в риалитито "Трейтърс". От Нова година тя може да стане лице на друго предаване.
Почти сигурно е, че Деси Стоянова няма да се върне в "Преди обед" като основна водеща, тъй като това би означавало да изостави процъфтяващия си частен бизнес.
Но според запознати звездата нямала нищо против да работи в предаване, в което няма да е заета всеки ден.
"Маските падат" за нея бил идеален вариант, тъй като е само веднъж седмично и не ангажира цялото ѝ време, но успоредно с това ѝ дава възможност да продължава да е на малкия екран, за да не я забравят феновете.
Това предаване приключва през декември. Очакванията са след него Деси да разпише договор за нов проект.
Другият вариант е Деси да стане водеща на "Тази събота и неделя" на мястото на Ванина Недкова и Митьо Маринов. С такова шоу тя ще бъде доста по-заета, отколкото с "Трейтърс", но два дни ефир все пак е по-леко за преживяване в сравнение с 5 дни ефир.
Деси Стоянова преговаря за връщане в bTV, но не като водеща на "Преди обед"
26 Октомври, 2025 07:37 1 250 16
След като приключи предаването й "Маските падат"
Има няколко варианта за бъдещето на Деси Стоянова. Тя може да се върне на екран за постоянно след Нова година, твърдят хора от телевизионните среди. Напусналата водеща на "Преди обед" преговаряла с bTV за нов договор, след като приключи предаването ѝ "Маските падат", в което интервюира отпаднали участници в риалитито "Трейтърс". От Нова година тя може да стане лице на друго предаване.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тв критик
07:42 26.10.2025
2 Хейт
07:44 26.10.2025
3 Когато
Коментиран от #9, #15
07:45 26.10.2025
4 Ох,успокоих се...!
07:51 26.10.2025
5 варненски пенсионер
07:52 26.10.2025
6 Анонимен
07:54 26.10.2025
7 Хотели
07:58 26.10.2025
8 Даже и да не е вдеща, само образа й
08:18 26.10.2025
9 Вмирисан, ти жена виждал ли си?
До коментар #3 от "Когато":Явно не, сигурно само надувни стерилни кукли ползваш.
08:21 26.10.2025
10 Успешен
Да е жива и здрава щом е решила си е сметнала.
08:21 26.10.2025
11 Тая пак ли
08:28 26.10.2025
12 бгеротика
08:29 26.10.2025
13 Ели Енчева
08:30 26.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Подсказвачка
До коментар #3 от "Когато":Заради избора на прическа! Косата и изглежда мръсна, сплъстена и несресана.
08:40 26.10.2025
16 жоро
08:45 26.10.2025