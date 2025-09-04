Новини
Любопитно »
3 модни грешки, които дамите над 50 трябва да избягват според стилист

4 Септември, 2025 20:27 750 1

Какво да премахнете от гардероба си веднага

3 модни грешки, които дамите над 50 трябва да избягват според стилист - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Известната модна консултантка Нерис, популярна в TikTok като @style_by_nerys1, отправи категоричен апел към всички дами над 50 години: освободете гардероба си от три остарели дрехи, които само ви състаряват и пречат на модерната визия. Съветите ѝ, споделени пред нейните над 149 хиляди последователи, предизвикаха бурни дискусии в социалните мрежи.

1. Забравете за класическата жилетка

Жилетката не е за ежедневието, освен ако не планирате преход в планината!“, с усмивка и доза ирония подчертава Нерис. Тя съветва дамите да се разделят с този артикул, който често придава скучен и демодиран вид, вместо да подчертае индивидуалността и стила.

2. Поларените пуловери – удобство, но не и елегантност

Втората дреха, която според стилистката трябва да остане в миналото, е полареният пуловер

„Ако не сте на разходка с кучето или не сте на къмпинг, поларът няма място в градската ви визия“, категорична е тя. Вместо това, заложете на по-елегантни и изчистени материи, които ще ви придадат свеж и подмладяващ облик.

3. Жилетка тип „водопад“ – моден капан за зрели дами

Нерис не спестява критики и към популярната някога плетена жилетка с неравни, каскадни краища, известна като „водопад“. „Това е най-неудачният избор!“, предупреждава тя. Според експертката, този модел визуално разширява силуета и добавя излишна тежест на визията. Най-доброто решение? Дарете я или я изхвърлете без колебание.

@style_by_nerys1 #over50 #over50women #fashion #styleinspo #styletips ♬ Elegant - Bonoy HR

Време е за обновление!

Стилистката насърчава всички жени над 50 да заложат на модерни, изчистени линии и качествени материи, които подчертават естествената красота и увереност. Освежете гардероба си и се почувствайте по-стилни и млади – защото модата няма възраст.


  • 1 Николова , София

    5 0 Отговор
    Колежке Маринова ..защо ги копираш тея подвеждащи лъжи ..всеки човек е важно да се чувства комфортно,топло,хладно ..и ако може и елегантно

    20:29 04.09.2025