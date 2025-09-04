Новини
Секс още в първите епизоди на "Ергенът: Любов в рая"? (ВИДЕО)

4 Септември, 2025 15:31 1 454 24

  • ергенът-
  • ергенът: любов в рая-
  • риалити шоу-
  • секс

Емили и бизнесменът Краси се оттеглиха в стая без камери, но не и без микрофони

Секс още в първите епизоди на "Ергенът: Любов в рая"? (ВИДЕО) - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На третия ден в най-горещото риалити "Ергенът: Любов в рая" интимните ласки изглежда, че вече са факт.

Бизнесменът Краси и студентката по право Емили решиха да не се бавят и след като си измислиха битов повод да търсят по тъмното стълбище нагоре прах за пране, се усамотиха на втория етаж на любовното имение.

Скрити и от камерите, и от останалите участници, но не и от микрофоните, които нямат право да свалят, и които отчетоха около 2 минути пъшкане, целуване и дори вдигането на цип накрая. И понеже риалитито даде категорична заявка за жанра комедия още с първите си епизоди, представата на Краси за време я допълни, пише Шоу Блиц.

На финала на тайните интимности Емили се присети за какво са тръгнали и каза: "Дай ми праха за пране", а той въздъхна: "Направо петнайсет минути ни няма вече". Дори на монтажа да е отпаднало някакво време от акцията им, макар звуковият запис да не прекъсваше, 15 минути си остават в мъжката фантазия.

Само ден по-рано Красимир подари пръстен на Ана Шермин като заявка за намерения към нея, но и не скри, че с Емили се познават отпреди предаването. Най-странното в цялата ситуация, че още с влизането именно Красимир се опитваше да се пошегува с избраника на Емили и да го убеди, че тя е транссексуална.

Междувременно конкуренцията и при мъжете, и при жените се увеличи. В шоуто с походка на газела се появи софиянката с нигерийски произход Лили Естер, танцьор по професия.

"Аз съм много уверен и силен човек. Работя само по проекти, които харесвам, не танцувам по масите. Съблазнявам с движение, разговор и поглед“, каза тя. След нея пристигна красив двуметров мъж - финансистът Калоян, който събра цялото женско внимание.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    20 0 Отговор
    После Ама що тринайсетгодишните се плющели като стари Q-рветини‼️

    Коментиран от #4

    15:34 04.09.2025

  • 2 Боруна Лом

    18 0 Отговор
    ДЪНООО,ДЪНООО! И ЯВНО Е С МЪЖЕ?

    15:34 04.09.2025

  • 3 От къде

    20 0 Отговор
    Ги намират тези бре

    15:35 04.09.2025

  • 4 Бай Асан от маалата

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Ам чи те на 13 вече са стари за нас ,а и са омъжени вече

    Коментиран от #16

    15:36 04.09.2025

  • 5 таквизи ми работи

    8 0 Отговор
    вдигането на цип накрая....ЦИПЪТ ПЪРВО СЕ СВАЛЯ,ЗА ДА ИМА СВА-НВА И ПОСЛЕ СЕ ВДИГА. Нали е ясно?

    Коментиран от #17

    15:36 04.09.2025

  • 6 глоги

    6 0 Отговор
    софиянката с нигерийски произход Лили Естер-танцьорКА по професия.

    15:39 04.09.2025

  • 7 црррр

    7 0 Отговор
    финансистът Калоян, който събра цялото женско внимание с портфейла си.

    15:40 04.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Освалдо Риос

    7 0 Отговор
    Сексът е безразборен и групов след 2ч местно време. Във вторник девойките почиват, но за сметка на това господата се раздават на макс.

    15:43 04.09.2025

  • 10 писарке

    7 0 Отговор
    що не показа как правят кекс

    а тоз танцьор по професия
    двуполов ли е
    или си е баш кака танцьорка

    15:43 04.09.2025

  • 11 колориметър

    2 0 Отговор
    Щом още в началото има цуни-гуни,дали няма и да се появи някое бебче?А?

    15:44 04.09.2025

  • 12 Сталин

    11 0 Отговор
    А кога ще има мъжки секс ,да не изтърва епизода

    Коментиран от #21

    15:47 04.09.2025

  • 13 Абе питам се,

    13 0 Отговор
    Прилича на сериал за nyбличен дом, та така ли е....?

    15:47 04.09.2025

  • 14 Софийски селянин,

    9 1 Отговор
    Тези кифли и ергенчето директно ги пращам при батька Лукашенко в Беларус заедно с екипа да вадят картошка 🍟

    15:48 04.09.2025

  • 15 Пич

    8 0 Отговор
    Тези направо са се разцепили !!! Цели две минути секс !!! Авача направо да отпрашва и да се реди на опашката за Бони Блу !!!

    15:48 04.09.2025

  • 16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Бай Асан от маалата":

    Коментираме хора, не ... ГАЛИ от о.МАН❗

    Коментиран от #22

    15:48 04.09.2025

  • 17 Пич

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "таквизи ми работи":

    Благодаря за корекцията ! Значи епичното поцепване не е било цели две минути ! Сваляне на ципа , изправяне , плис плис , изцеждане , чакане да поомекне , прибиране , и отново цип !!!??? Егати , тоя кога е имал време и да свърши ?!

    15:53 04.09.2025

  • 18 дедо Флашко

    2 0 Отговор
    Е,не е любов накрая,все пак.

    15:58 04.09.2025

  • 19 Тома

    3 0 Отговор
    Пишете кога двама мъже ще се оттеглят в стаята че да ви се повиши рейтинга

    16:04 04.09.2025

  • 20 Хасковски каунь

    4 0 Отговор
    Е тва е! Българския зрител се радва, куфаа, тъпее...Народът се ограмотява, демек учи се.
    Върви народе възродени...

    16:04 04.09.2025

  • 21 Берия

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сталин":

    сосо защо развали сватбата си с киров

    Коментиран от #24

    16:12 04.09.2025

  • 22 Бай Асан

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Коментиращите сме хора ,а не копеи

    16:18 04.09.2025

  • 23 УСА боклук

    0 0 Отговор
    Ама тия наистина льсъибаха ?

    16:19 04.09.2025

  • 24 Сталин

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Берия":

    Какво да го правя ,не става малък му е ,а и на втората секунда вече е изтекал

    16:20 04.09.2025