Секс още в първите епизоди на "Ергенът: Любов в рая"? (ВИДЕО)

На третия ден в най-горещото риалити "Ергенът: Любов в рая" интимните ласки изглежда, че вече са факт.
Бизнесменът Краси и студентката по право Емили решиха да не се бавят и след като си измислиха битов повод да търсят по тъмното стълбище нагоре прах за пране, се усамотиха на втория етаж на любовното имение.
Скрити и от камерите, и от останалите участници, но не и от микрофоните, които нямат право да свалят, и които отчетоха около 2 минути пъшкане, целуване и дори вдигането на цип накрая. И понеже риалитито даде категорична заявка за жанра комедия още с първите си епизоди, представата на Краси за време я допълни, пише Шоу Блиц.
На финала на тайните интимности Емили се присети за какво са тръгнали и каза: "Дай ми праха за пране", а той въздъхна: "Направо петнайсет минути ни няма вече". Дори на монтажа да е отпаднало някакво време от акцията им, макар звуковият запис да не прекъсваше, 15 минути си остават в мъжката фантазия.
Само ден по-рано Красимир подари пръстен на Ана Шермин като заявка за намерения към нея, но и не скри, че с Емили се познават отпреди предаването. Най-странното в цялата ситуация, че още с влизането именно Красимир се опитваше да се пошегува с избраника на Емили и да го убеди, че тя е транссексуална.
Междувременно конкуренцията и при мъжете, и при жените се увеличи. В шоуто с походка на газела се появи софиянката с нигерийски произход Лили Естер, танцьор по професия.
"Аз съм много уверен и силен човек. Работя само по проекти, които харесвам, не танцувам по масите. Съблазнявам с движение, разговор и поглед“, каза тя. След нея пристигна красив двуметров мъж - финансистът Калоян, който събра цялото женско внимание.
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #4
15:34 04.09.2025
2 Боруна Лом
15:34 04.09.2025
3 От къде
15:35 04.09.2025
4 Бай Асан от маалата
До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Ам чи те на 13 вече са стари за нас ,а и са омъжени вече
Коментиран от #16
15:36 04.09.2025
5 таквизи ми работи
Коментиран от #17
15:36 04.09.2025
6 глоги
15:39 04.09.2025
7 црррр
15:40 04.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Освалдо Риос
15:43 04.09.2025
10 писарке
а тоз танцьор по професия
двуполов ли е
или си е баш кака танцьорка
15:43 04.09.2025
11 колориметър
15:44 04.09.2025
12 Сталин
Коментиран от #21
15:47 04.09.2025
13 Абе питам се,
15:47 04.09.2025
14 Софийски селянин,
15:48 04.09.2025
15 Пич
15:48 04.09.2025
16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #4 от "Бай Асан от маалата":Коментираме хора, не ... ГАЛИ от о.МАН❗
Коментиран от #22
15:48 04.09.2025
17 Пич
До коментар #5 от "таквизи ми работи":Благодаря за корекцията ! Значи епичното поцепване не е било цели две минути ! Сваляне на ципа , изправяне , плис плис , изцеждане , чакане да поомекне , прибиране , и отново цип !!!??? Егати , тоя кога е имал време и да свърши ?!
15:53 04.09.2025
18 дедо Флашко
15:58 04.09.2025
19 Тома
16:04 04.09.2025
20 Хасковски каунь
Върви народе възродени...
16:04 04.09.2025
21 Берия
До коментар #12 от "Сталин":сосо защо развали сватбата си с киров
Коментиран от #24
16:12 04.09.2025
22 Бай Асан
До коментар #16 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Коментиращите сме хора ,а не копеи
16:18 04.09.2025
23 УСА боклук
16:19 04.09.2025
24 Сталин
До коментар #21 от "Берия":Какво да го правя ,не става малък му е ,а и на втората секунда вече е изтекал
16:20 04.09.2025