5 често срещани женски грешки в прелюдията, които саботират оргазма

5 често срещани женски грешки в прелюдията, които саботират оргазма

4 Септември, 2025 21:30 1 220 7

Кои са тези капани и как да ги избегнем, за да се насладим пълноценно на интимните моменти

5 често срещани женски грешки в прелюдията, които саботират оргазма - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Много дами се сблъскват с трудности по пътя към сексуалното удовлетворение, а според сексолога Олга Василенко, причината често се крие в няколко типични грешки, допускани още по време на прелюдията. В своя канал в Telegram, експертката разкрива кои са тези капани и как да ги избегнем, за да се насладим пълноценно на интимните моменти.

1. Заблудата за скоростта на възбуда

Първата и най-разпространена грешка е убеждението, че жените трябва да се възбуждат със същата бързина като мъжете. Всъщност, женското тяло има свой собствен ритъм и темпо, което не бива да се пренебрегва. Притискането към прибързана възбуда често води до разочарование и липса на удоволствие.

2. Прибързано проникване

Втората често срещана грешка е допускането на проникване, преди жената да е напълно готова – както физически, така и емоционално. Недостатъчната възбуда и овлажняване могат да превърнат интимния акт в неприятно преживяване, вместо в източник на наслада.

3. Надеждата, че възбудата ще дойде „в движение“

Много жени вярват, че дори и да не са достатъчно възбудени в началото, с течение на акта ще „загреят“ и ще достигнат до оргазъм. Василенко подчертава, че това е мит – липсата на качествена прелюдия често води до неудовлетвореност и невъзможност за достигане на върховно удоволствие.

4. Пренебрегване на собствените нужди

Четвъртата грешка е свързана с игнорирането на собствените желания и сигнали на тялото. Когато жената не си даде време да се отпусне и да се настрои на вълната на удоволствието, шансът за оргазъм намалява значително.

5. Прехвърляне на отговорността върху партньора

Последната, но не и по важност, грешка е вярването, че мъжът трябва да поеме цялата отговорност за сексуалното удовлетворение. Според Василенко, ключът към пълноценния секс е в познаването на собственото тяло и активното участие в процеса.

За да се насладите на интимността и да достигнете до върховно удоволствие, е важно да се освободите от заблудите, да слушате тялото си и да комуникирате открито с партньора. Не забравяйте – пълноценният сексуален живот започва с грижа към себе си и взаимно уважение.


