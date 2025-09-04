Новини
Любопитно »
Хейли Бийбър се разходи по къси гащи и кожено яко за близо 8000 долара (СНИМКИ)

4 Септември, 2025 17:01 1 106 8

  • хейли бийбър-
  • джъстин бийбър-
  • мода-
  • кожено яке-
  • цена

Съпругата на Джъстин Бийбър стана новото рекламно лице на DKNY

Хейли Бийбър се разходи по къси гащи и кожено яко за близо 8000 долара (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

28-годишната Хейли Бийбър отпразнува представянето на новата си кампания за DKNY с вечеря в Манхатън, облечена в спортно-елегантен стил.

Съпругата на Джъстин Бийбър избра за вечерта обемно кожено яке на Saint Laurent на стойност 7600 долара, комбиниран с класическа бяла тениска. Моделът демонстрира безупречна фигура в къси черни мрежести баскетболни шорти, допълнени от черни обувки на висок ток Saint Laurent (1050 долара) и слънчеви очила. Визията ѝ беше завършена с прибрана в стегнат кок коса и характерния за нея лек грим с акцент върху сиянието върху кожата.

По-рано същия ден стана ясно, че Хейли Бийбър е новото глобално лице на DKNY. Модната марка обяви новината с представянето на есенната си кампания, заснета в Ню Йорк, в която моделът позира в ключови визии от колекцията — деним комплекти, каре сако и черно бейзболно яке с жълти букви „DK“.

„Радваме се, че Хейли е глобалното лице на DKNY. Освен че е постигнала забележителен успех, тя има стил, който е едновременно вдъхновяващ и близък до хората, и който отразява нашата марка,“ заяви Джеф Голдфарб, изпълнителен вицепрезидент на G-III Apparel Group.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дуньо простия

    9 0 Отговор
    ....и кожено яко....
    😄😄😄😄😄😄😄

    Мноооого яко.

    17:05 04.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Альооо, Факти, правописът ви куца...

    3 0 Отговор
    " Кожено якО..."???
    Като не можете да пишете грамотно, купете си програмка с коригираща функция!

    17:46 04.09.2025

  • 6 Баба Гошка

    1 0 Отговор
    Хайде хаиррлия дае! Следващия път и по без къси гаащщи и по без яке да се размотае.

    17:48 04.09.2025

  • 7 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    Туй е рекламна кампания. Кви ги преповтаряте, кат от статията става ясно, че й е платено да се размотава тъй облечена, че и цената на артикулите й ги пишете. На вас ДК плати ли ви да им рекламирате бооккклуците, струващи под 100 долара за якето за продан 8000 долара, защото една анорексичнакифла са я облекли да им рекламира боккклукка

    17:55 04.09.2025

  • 8 Асен

    0 0 Отговор
    Аз пък си мислех че се разходила с дрехи от базар Илиенци!!!

    18:01 04.09.2025