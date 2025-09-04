Хейли Бийбър се разходи по къси гащи и кожено яко за близо 8000 долара (СНИМКИ)

28-годишната Хейли Бийбър отпразнува представянето на новата си кампания за DKNY с вечеря в Манхатън, облечена в спортно-елегантен стил.

Съпругата на Джъстин Бийбър избра за вечерта обемно кожено яке на Saint Laurent на стойност 7600 долара, комбиниран с класическа бяла тениска. Моделът демонстрира безупречна фигура в къси черни мрежести баскетболни шорти, допълнени от черни обувки на висок ток Saint Laurent (1050 долара) и слънчеви очила. Визията ѝ беше завършена с прибрана в стегнат кок коса и характерния за нея лек грим с акцент върху сиянието върху кожата.

Hailey Bieber in New York City. pic.twitter.com/nOvsIVlMDH — 📸 (@metgalacrave) September 3, 2025

По-рано същия ден стана ясно, че Хейли Бийбър е новото глобално лице на DKNY. Модната марка обяви новината с представянето на есенната си кампания, заснета в Ню Йорк, в която моделът позира в ключови визии от колекцията — деним комплекти, каре сако и черно бейзболно яке с жълти букви „DK“.

„Радваме се, че Хейли е глобалното лице на DKNY. Освен че е постигнала забележителен успех, тя има стил, който е едновременно вдъхновяващ и близък до хората, и който отразява нашата марка,“ заяви Джеф Голдфарб, изпълнителен вицепрезидент на G-III Apparel Group.