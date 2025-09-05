Новини
Любопитно »
Софи Търнър ще бъде новата Лара Крофт

5 Септември, 2025 07:25 655 3

  • софи търнър-
  • лара крофт-
  • tomb rider-
  • сериал-
  • анджелина джоли-
  • алисия викандер

„Това е огромно предизвикателство – да вървиш по стъпките на Анджелина и Алисия с техните силни изпълнения.", споделя актрисата

Софи Търнър ще бъде новата Лара Крофт - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Звездата от "Игра на тронове" Софи Търнър ще се превъплъти в образа на Лара Крофт в предстоящия сериал "Tomb Raider" на Prime Video, съобщи BBC, цитиран от NOVA.

Сериалът е създаден и написан от британката Фийби Уолър-Бридж – автор и звезда на Fleabag.

"Tomb Raider" е базиран на едноименната видеоигра за прочутата авантюристка и археоложка Лара Крофт, която вече беше изиграна на големия екран от Анджелина Джоли и Алисия Викандер.

Търнър сподели, че е „изключително развълнувана“ от възможността да влезе в ролята:

„Тя е толкова емблематичен персонаж, който означава толкова много за мнозина – и аз давам всичко от себе си“, каза актрисата.

Софи Търнър, която стана световноизвестна като Санса Старк в епичния сериал на HBO Game of Thrones, а по-късно се превъплъти и в Джийн Грей в поредицата X-Men, добави:

„Това е огромно предизвикателство – да вървиш по стъпките на Анджелина и Алисия с техните силни изпълнения. Но с Фийби начело всички ние сме в сигурни ръце. Нямам търпение да видите това, върху което работим“.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 бушприт

    0 0 Отговор
    Фийби Уолър-Бридж – авторка и звезда на Fleabag.

    07:50 05.09.2025

  • 2 в кратце

    0 1 Отговор
    Лара Крофт е една-Анджелина Джоли. Толкоз по въпроса.

    07:55 05.09.2025

  • 3 джедай

    0 0 Отговор
    По-късно може да сменят и Люк Скайуокър.

    07:56 05.09.2025