Софи Търнър ще бъде новата Лара Крофт

Звездата от "Игра на тронове" Софи Търнър ще се превъплъти в образа на Лара Крофт в предстоящия сериал "Tomb Raider" на Prime Video, съобщи BBC, цитиран от NOVA.

Сериалът е създаден и написан от британката Фийби Уолър-Бридж – автор и звезда на Fleabag.

"Tomb Raider" е базиран на едноименната видеоигра за прочутата авантюристка и археоложка Лара Крофт, която вече беше изиграна на големия екран от Анджелина Джоли и Алисия Викандер.

Търнър сподели, че е „изключително развълнувана“ от възможността да влезе в ролята:

„Тя е толкова емблематичен персонаж, който означава толкова много за мнозина – и аз давам всичко от себе си“, каза актрисата.

Софи Търнър, която стана световноизвестна като Санса Старк в епичния сериал на HBO Game of Thrones, а по-късно се превъплъти и в Джийн Грей в поредицата X-Men, добави:

„Това е огромно предизвикателство – да вървиш по стъпките на Анджелина и Алисия с техните силни изпълнения. Но с Фийби начело всички ние сме в сигурни ръце. Нямам търпение да видите това, върху което работим“.