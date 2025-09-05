Новини
Пейдж Спиранак прикова погледите с дълбоко деколте на тенис турнир (СНИМКА)

5 Септември, 2025 09:45 1 655 10

  • пейдж спиранак-
  • голфърка-
  • най-красивата-
  • спортистка-
  • дълбоко деколте-
  • тенис турнир

32-годишната красавица позира в елегантен черен гащеризон

Пейдж Спиранак прикова погледите с дълбоко деколте на тенис турнир (СНИМКА) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Пейдж Спиранак, която през 2022 година бе коронясана за „най-красивата спортистка в света“ от престижното списание Maxim, отново разбуни духовете в социалните мрежи. Този път чаровната голфърка се появи на тенис турнир, облечена в изключително провокативен тоалет, който мигновено прикова вниманието на феновете ѝ.

На публикуваните в Instagram снимки 32-годишната красавица позира в елегантен черен гащеризон с впечатляващо дълбоко деколте, което подчертава нейната женственост и самочувствие. За да завърши стилната си визия, Пейдж е заложила на дълга златиста верижка около талията, както и на комплект бижута – деликатна висулка и кръгли обеци, които придават допълнителен блясък на излъчването ѝ.

Вниманието не убягна и на прическата ѝ – пищни, оформени къдрици, които придават обем и динамика на цялостния ѝ външен вид. Гримът ѝ също бе безупречен – с акцент върху устните, подчертани с модерно нюд червило, което хармонира перфектно с останалите елементи от визията ѝ.

Пейдж Спиранак прикова погледите с дълбоко деколте на тенис турнир (СНИМКА)
Снимка: Инстаграм

Появата на Спиранак на корта предизвика бурни реакции сред последователите ѝ, които не спестиха комплиментите си за смелия ѝ избор на облекло и безупречен стил.


Оценка 4.4 от 7 гласа.
Оценка 4.4 от 7 гласа.
  • 2 Един

    Е с кво да блесне ако не с ци? С акъл ли?

    09:56 05.09.2025

  • 3 Баничар

    Мазни мекици.

    09:56 05.09.2025

  • 6 Кике

    Меки, увиснали дисаги и сплескана като краставица глава. Кое и е красиво, че и най?

    10:19 05.09.2025

  • 7 Мамаша Захарова

    е по- красива, особено ако си сложи и ц.ците!

    10:20 05.09.2025

  • 8 арна е момата бая хлеб има в нея

    не я одумвайте
    става за поно муфис

    10:20 05.09.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    Ф устата.

    10:25 05.09.2025

  • 10 Станчо

    ѝалко че не отидох в англия сега дали съм по добре?
    имаше брекзит и сега не мога да оида да работя и да стана богат яовек.

    10:39 05.09.2025