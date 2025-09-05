Пейдж Спиранак прикова погледите с дълбоко деколте на тенис турнир (СНИМКА)

Пейдж Спиранак, която през 2022 година бе коронясана за „най-красивата спортистка в света“ от престижното списание Maxim, отново разбуни духовете в социалните мрежи. Този път чаровната голфърка се появи на тенис турнир, облечена в изключително провокативен тоалет, който мигновено прикова вниманието на феновете ѝ.
На публикуваните в Instagram снимки 32-годишната красавица позира в елегантен черен гащеризон с впечатляващо дълбоко деколте, което подчертава нейната женственост и самочувствие. За да завърши стилната си визия, Пейдж е заложила на дълга златиста верижка около талията, както и на комплект бижута – деликатна висулка и кръгли обеци, които придават допълнителен блясък на излъчването ѝ.
Вниманието не убягна и на прическата ѝ – пищни, оформени къдрици, които придават обем и динамика на цялостния ѝ външен вид. Гримът ѝ също бе безупречен – с акцент върху устните, подчертани с модерно нюд червило, което хармонира перфектно с останалите елементи от визията ѝ.
Появата на Спиранак на корта предизвика бурни реакции сред последователите ѝ, които не спестиха комплиментите си за смелия ѝ избор на облекло и безупречен стил.
