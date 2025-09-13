Новини
Любопитно »
Жени Калканджиева ще търси най-красивата жена с нов конкурс, различен от "Мис България"

Жени Калканджиева ще търси най-красивата жена с нов конкурс, различен от "Мис България"

13 Септември, 2025 15:25 601 9

  • жени калканджиева-
  • конкурс за красота-
  • мис българия-
  • най-красивата

"Изключително ниско е равнището, малко отразяване, много слаб кастинг...", не скри разочарованието си от "Мис България" Калканджиева

Жени Калканджиева ще търси най-красивата жена с нов конкурс, различен от "Мис България" - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

"Започвам да правя конкурса "Най-красивите жени", защото "Мис България" не е това, което беше." Това каза ексклузивно Жени Калканджиева.




"Изключително ниско е равнището, малко отразяване, много слаб кастинг...", не скри разочарованието си от "Мис България" шестата по красота в света нашенка.

Бившата Мис България посочи и други недъзи на конкурса. "Кастинги се правят само в два-три големи града, а има места, откъдето излизат много красиви, много талантливи момичета", мотивира се тя.

Шефката на "Визаж" напомни, че "13 години поред е правила "Мис България". "През този период няма победителка в конкурса, която да не е влиятелна и популярна личност, да не е телевизионна водеща... Повтарям - много ниско е нивото и затова смятам, че аз трябва да направя национален конкурс", убедена е Калканджиева.

Неподвластната на времето хубавица е амбицирана да подбере за новото си начинание "най-талантливите момичета на България". "Където може да се направи регионален конкурс, ще се изберат на него, ако не - кастинги с голяма дълга обиколка". Тя напомни още, че навремето е процедирала именно по този начин.

"Обикаляла съм два пъти в годината цяла България - над 35 града! И сега ще направя същото", зарича се неуморимата Жени.

Зеленооката брюнетка не се бои да хвърли ръкавица и към родните мъжки конкурси за красота. "Ако тръгна, ще направя и "Мистър България", сигурна е Калканджиева. "Моята модна агенция първо започна с женски отдел и след това вече имахме и много силна мъжка визия", връща лентата назад Жени.

Модната шефка разкри и на какъв етап са професионалните ѝ отношения с настоящата организаторка на "Мис България" и също победителка в конкурса - Ирина Папазова.

"Навремето тя си взе конкурса. Дълги години ми го предоставяше, за което аз си заплащах. Но в един момент Папазова си взе името и марката, които са си нейни. И смятам, че независимо от логото и марката аз мога да направя един конкурс, в който да събера от цяла България най-красивите момичета!", подчерта Жени Калканджиева.

"Самият факт, че Калканджиева е наша Мис България, говори повече от всеки коментар." Това каза за "България Днес" шефката на конкурса "Мис България" Ирина Папазова.

"След като Мис България Интерсаунд са Жени Калканджиева, Наталия Гуркова и други имена, няма нужда от повече обяснения. Самият факт, че тя иска да прави конкурс като носителка на титлата "Мис България", че не се е отказала от нея, означава също така, че Жени сама заявява какво е нивото на конкурса", изтъква логичен аргумент в защита на "Мис България" Папазова.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    5 0 Отговор
    Първо да им направи кастинг за надпиване.Която я надпие -тя е.

    15:43 13.09.2025

  • 2 бушприт

    2 0 Отговор
    Този,дето Жени го сочи не е жена,а е мъж. Той ще участва ли в кон курса?

    15:43 13.09.2025

  • 3 Стас

    3 0 Отговор
    В България има много приказни жени. И да не са по състезания,всеки ден ги срещаме по улиците.Та,Женя да не ни казва,коя е най-красивата. Всеки мъж си има вкус и той си харесва жена. Не е необходимо да му я навираме в очите.

    15:47 13.09.2025

  • 4 Перо

    4 0 Отговор
    Започва се конкурс за попълване на ВИП каталога!

    Коментиран от #5

    15:50 13.09.2025

  • 5 Пацо

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Перо":

    Точно така! Сякаш не ги помним и агенция Визаж, откъдето се ползват всякакви чичковци с пари в стил кастинг на Удман! Реално си е каталог за консумация на плът! Я се сетете за един мистър България - Мирослав Йончев, дето го осъдиха за сутеньорство и влезе в затвора! Тази е просто МАМАН!

    15:57 13.09.2025

  • 6 ннннннннн

    0 0 Отговор
    В България платената любов не е разрешена. Политиците дълги години не бафкат.

    16:01 13.09.2025

  • 7 Ха,ха,ха

    1 0 Отговор
    Тая па изтъркана алкохоличка си мисли че е в 90, ма пеноо кой го интересува ма

    16:13 13.09.2025

  • 8 Спонсори

    1 0 Отговор
    Братя Маргини ли ще спонсорират конкурса?

    16:18 13.09.2025

  • 9 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    "Кастинги" се правят и извън големите градове и наистина има талантливи момичета. Които после отиват в елитните бардаци по препоръка на Жени.😎

    16:22 13.09.2025