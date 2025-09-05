Дженифър Анистън разкри защо избягва светските събития: „Предпочитам дънките и джапанките.“

Холивудската любимка Дженифър Анистън, позната на милиони зрители с ролите си в култовите сериали „Приятели“ и „Утринното шоу“, изненада феновете си с откровено признание за отношението си към най-елитните събития в шоубизнеса.

В интервю за списание Glamour, 56-годишната актриса сподели, че многократно е получавала покани за престижния Met Gala, но винаги е предпочитала да остане далеч от червения килим.

„Честно казано, самата подготовка за такива вечери ме натоварва психически. Аз съм момиче, което се чувства най-добре в удобни дънки, джапанки и обикновена тениска“, разкрива Анистън. Тя допълва, че макар да обича елегантните тоалети, цялата суета около тях я кара да се чувства не на място.

Освен това, звездата признава, че публичните изяви често я напрягат, тъй като през годините е била обект на безпощадно внимание от страна на медиите.

„Понякога се улавям, че започвам да се виждам през очите на публиката – сякаш ставам собствен зрител, което е доста странно усещане“, споделя тя.