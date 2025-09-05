Новини
Любопитно »
Дженифър Анистън разкри защо избягва светските събития: „Предпочитам дънките и джапанките.“

5 Септември, 2025 11:19 808 8

  • дженифър анистън-
  • дънки-
  • джапанки-
  • светски събития-
  • мет гала

Макар да обича елегантните тоалети, цялата суета около тях я кара да се чувства не на място

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Холивудската любимка Дженифър Анистън, позната на милиони зрители с ролите си в култовите сериали „Приятели“ и „Утринното шоу“, изненада феновете си с откровено признание за отношението си към най-елитните събития в шоубизнеса.

В интервю за списание Glamour, 56-годишната актриса сподели, че многократно е получавала покани за престижния Met Gala, но винаги е предпочитала да остане далеч от червения килим.

View this post on Instagram

A post shared by British GLAMOUR (@glamouruk)


„Честно казано, самата подготовка за такива вечери ме натоварва психически. Аз съм момиче, което се чувства най-добре в удобни дънки, джапанки и обикновена тениска“, разкрива Анистън. Тя допълва, че макар да обича елегантните тоалети, цялата суета около тях я кара да се чувства не на място.

View this post on Instagram

A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston)


Освен това, звездата признава, че публичните изяви често я напрягат, тъй като през годините е била обект на безпощадно внимание от страна на медиите.

„Понякога се улавям, че започвам да се виждам през очите на публиката – сякаш ставам собствен зрител, което е доста странно усещане“, споделя тя.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на О.Л.Хлъц

    7 2 Отговор
    Тя била момиче... ама вече е на 56 и кандидатите са малко, много малко...

    Коментиран от #4, #6

    11:22 05.09.2025

  • 2 кака кифла: Предпочитам

    4 0 Отговор
    писарките да пишат редовно за мен пълнежи
    да си изкарват хлебеца
    и да пускат мили коментари за оборудването ми и кифленското его

    11:25 05.09.2025

  • 3 дженифър никога не е идвала у нас

    0 0 Отговор
    камо ли да похарчи някой долар , та търгашите да забогатеят . у нас светски има . малко ги отразяват . по анонимно и по тайно ги правят .

    11:27 05.09.2025

  • 4 Ней баш тъй

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бойкот на О.Л.Хлъц":

    Що бе...?! Аз съм навит да се прежаля!

    11:32 05.09.2025

  • 5 урко

    1 1 Отговор
    избягва ги щото вече е дърта и няма търсене

    11:32 05.09.2025

  • 6 Става

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бойкот на О.Л.Хлъц":

    но. за два-три пъти чук чук и чао.
    Все пак трябва да се пробва.

    11:37 05.09.2025

  • 7 то там светските са с

    0 0 Отговор
    епстиин , де пардио , пачино и други похотливи индивиди . сърбежите са странно нещо . на една по голяма възраст и тя ще ходи повече на светски събития .

    11:52 05.09.2025

  • 8 Анонимен

    0 0 Отговор
    Ами не пускай "пълнежи"!

    12:15 05.09.2025