Обвиниха майката на Селена Гомес в злоупотреба с медикаменти на работното ѝ място

Майката на Селена Гомес, Манди Тийфи, беше обвинена в неподходящо поведение в рамките на стартиращата компания за психично здраве Wondermind, която съосновава заедно с дъщеря си.
В разследване, публикувано от The Cut в сряда, анонимни бивши служители на Wondermind твърдят, че Тийфи, на 49 години, понякога е била в нетрезво състояние в офиса си. Друг служител, пожелал анонимност, твърди, че е станал свидетел как майката на певицата е изшмъркала „линия Риталин“ (стимулант на базата на амфетамин, използван при лечение на дефицит на вниманието) в централата на компанията в Ню Йорк.
Според други бивши служители в офиса редовно са идвали различни медицински сестри, които са поставяли венозни инфузии с витамини, включително и Бенадрил. По думите им, Манди Тийфи е имала нужда от тази терапия поради алергии и последствия от тежък COVID и двойна пневмония, прекарани през 2021 г. Служители твърдят, че след процедурите Тийфи е говорела бавно и е изглеждала сънлива. Описано е и че нейната по-малка дъщеря понякога е преспивала в офиса, което е предизвиквало безпокойство сред персонала.
Освен Селена, родена през 1992 г., Тийфи има и по-малка дъщеря Грейси от брака си с Брайън Тийфи.
Поне един бивш служител на Wondermind заявява пред The Cut, че Селена Гомес е била наясно с проблемите на майка си. „Със сигурност мога да кажа – без капка съмнение – Селена знаеше, че майка ѝ не е в състояние да ръководи тази компания“, споделя източникът.
Манди Тийфи категорично отхвърля обвиненията, повдигнати срещу нея, включително и твърдението, че е употребявала стимуланти в офиса на компанията. В изявление до Us Weekly тя заявява: „Стартирах Wondermind, за да помагам на хора с психични заболявания. За съжаление, малка група недоволни бивши служители разпространяват лъжи за мен и изопачават истината. Още по-разочароващо е, че медиите дават гласност на тези лъжи.“
Wondermind е съоснована от Селена Гомес и майка ѝ през 2022 г. заедно с Даниела Пиерсън – предприемач от колумбийско-американски произход. Амбицията на компанията, по думите на Тийфи при старта ѝ, е да бъде „универсално пространство за всички аспекти на психичното здраве“ чрез балансиран подход между образование, медии и лична рефлексия.
През май 2022 г. Селена Гомес споделя в бюлетина на Wondermind, че един от моделите ѝ за подражание винаги е била принцеса Даяна, подчертавайки желанието си платформата да бъде „истинско, честно и сигурно място, към което хората могат да се обърнат.“
Според Forbes през май тази година Wondermind е била принудена да съкрати близо 60% от персонала си поради финансови затруднения. Представител на компанията потвърждава пред бизнес изданието, че предстои нов етап за Wondermind.
От представителите на Селена Гомес се очаква официален коментар по случая.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кленя
12:14 06.09.2025
2 Механик
п.п.
В същност, не се чудите, понеже за вас това вече е нормално, модерно и актуално.
12:30 06.09.2025
3 Ко речи?
12:42 06.09.2025