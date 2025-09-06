Обвиниха майката на Селена Гомес в злоупотреба с медикаменти на работното ѝ място

Майката на Селена Гомес, Манди Тийфи, беше обвинена в неподходящо поведение в рамките на стартиращата компания за психично здраве Wondermind, която съосновава заедно с дъщеря си.

В разследване, публикувано от The Cut в сряда, анонимни бивши служители на Wondermind твърдят, че Тийфи, на 49 години, понякога е била в нетрезво състояние в офиса си. Друг служител, пожелал анонимност, твърди, че е станал свидетел как майката на певицата е изшмъркала „линия Риталин“ (стимулант на базата на амфетамин, използван при лечение на дефицит на вниманието) в централата на компанията в Ню Йорк.

Според други бивши служители в офиса редовно са идвали различни медицински сестри, които са поставяли венозни инфузии с витамини, включително и Бенадрил. По думите им, Манди Тийфи е имала нужда от тази терапия поради алергии и последствия от тежък COVID и двойна пневмония, прекарани през 2021 г. Служители твърдят, че след процедурите Тийфи е говорела бавно и е изглеждала сънлива. Описано е и че нейната по-малка дъщеря понякога е преспивала в офиса, което е предизвиквало безпокойство сред персонала.

Освен Селена, родена през 1992 г., Тийфи има и по-малка дъщеря Грейси от брака си с Брайън Тийфи.

Поне един бивш служител на Wondermind заявява пред The Cut, че Селена Гомес е била наясно с проблемите на майка си. „Със сигурност мога да кажа – без капка съмнение – Селена знаеше, че майка ѝ не е в състояние да ръководи тази компания“, споделя източникът.

Манди Тийфи категорично отхвърля обвиненията, повдигнати срещу нея, включително и твърдението, че е употребявала стимуланти в офиса на компанията. В изявление до Us Weekly тя заявява: „Стартирах Wondermind, за да помагам на хора с психични заболявания. За съжаление, малка група недоволни бивши служители разпространяват лъжи за мен и изопачават истината. Още по-разочароващо е, че медиите дават гласност на тези лъжи.“

Wondermind е съоснована от Селена Гомес и майка ѝ през 2022 г. заедно с Даниела Пиерсън – предприемач от колумбийско-американски произход. Амбицията на компанията, по думите на Тийфи при старта ѝ, е да бъде „универсално пространство за всички аспекти на психичното здраве“ чрез балансиран подход между образование, медии и лична рефлексия.

През май 2022 г. Селена Гомес споделя в бюлетина на Wondermind, че един от моделите ѝ за подражание винаги е била принцеса Даяна, подчертавайки желанието си платформата да бъде „истинско, честно и сигурно място, към което хората могат да се обърнат.“

Според Forbes през май тази година Wondermind е била принудена да съкрати близо 60% от персонала си поради финансови затруднения. Представител на компанията потвърждава пред бизнес изданието, че предстои нов етап за Wondermind.

От представителите на Селена Гомес се очаква официален коментар по случая.