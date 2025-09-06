Маниак заплашва Виктория Капитонова с отвличане

Маниакален фен, полудял по инфлуенсърката и редовна риалити героиня Виктория Капитонова, буквално я тероризира с послания, че я „ще я краде“, ако се разпадне връзката ѝ с настоящия ѝ дългогодишен партньор. Виктория обаче е щастливо обвързана и приятелят ѝ не възнамерява да „отстъпва“ на никого, пише Марица.

„Ще те гледам като цвете, ако някога си моя“, пише страстният ѝ почитател, добавяйки, че тя трябва да го уведоми веднага, ако се раздели с приятеля си. Капитонова, която така или иначе получава по стотици лични съобщения на ден, е силно притеснена от намеренията и настоятелността на фена си.

Източници близки до първата победителка в "Ергенът" твърдят, че тя се чувства неудобно и дори леко уплашена от настойчивите послания. „Не съм сама – имам любов и подкрепа от гаджето си. Това е просто фиксация на човек, който явно не разбира границите“, споделила Вики на приятели.

Феновете ѝ реагират бурно в социалните мрежи, като призовават за по-строги мерки срещу онлайн тормоза. Мнозина изразяват възмущение и съчувствие, подчертавайки колко е важно известните личности да бъдат защитени от подобни инциденти.