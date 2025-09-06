Маниак заплашва Виктория Капитонова с отвличане

Маниакален фен, полудял по инфлуенсърката и редовна риалити героиня Виктория Капитонова, буквално я тероризира с послания, че я „ще я краде“, ако се разпадне връзката ѝ с настоящия ѝ дългогодишен партньор. Виктория обаче е щастливо обвързана и приятелят ѝ не възнамерява да „отстъпва“ на никого, пише Марица.
„Ще те гледам като цвете, ако някога си моя“, пише страстният ѝ почитател, добавяйки, че тя трябва да го уведоми веднага, ако се раздели с приятеля си. Капитонова, която така или иначе получава по стотици лични съобщения на ден, е силно притеснена от намеренията и настоятелността на фена си.
Източници близки до първата победителка в "Ергенът" твърдят, че тя се чувства неудобно и дори леко уплашена от настойчивите послания. „Не съм сама – имам любов и подкрепа от гаджето си. Това е просто фиксация на човек, който явно не разбира границите“, споделила Вики на приятели.
Феновете ѝ реагират бурно в социалните мрежи, като призовават за по-строги мерки срещу онлайн тормоза. Мнозина изразяват възмущение и съчувствие, подчертавайки колко е важно известните личности да бъдат защитени от подобни инциденти.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кленя
12:48 06.09.2025
2 БИЛ ПРОДУЦЕНТ
12:48 06.09.2025
3 Пенчо
Коментиран от #5
12:48 06.09.2025
4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
12:50 06.09.2025
5 Да знаеш
До коментар #3 от "Пенчо":Ще я пуска на братчедите за по 20 лева...
12:51 06.09.2025
6 бушприт
12:52 06.09.2025
7 бушприт
Коментиран от #8
12:55 06.09.2025
8 Последния Софиянец
До коментар #7 от "бушприт":Бизнесменът Дидо Културиста който я издържа е на 60 години.Работа в леглото не върши а и много стиснат.
13:03 06.09.2025
9 Измишльотини…
13:15 06.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ООрана държава
13:20 06.09.2025
12 ккк
13:36 06.09.2025
13 Стенли
13:53 06.09.2025