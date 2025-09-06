Новини
Маниак заплашва Виктория Капитонова с отвличане

6 Септември, 2025 12:46 1 194 13

  • виктория капитонова-
  • преследвач-
  • отвличане-
  • заплаха-
  • инфлуенсърка

Вманиачен по рускинята мъж ѝ пише, че " ще я краде"

Маниак заплашва Виктория Капитонова с отвличане - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Маниакален фен, полудял по инфлуенсърката и редовна риалити героиня Виктория Капитонова, буквално я тероризира с послания, че я „ще я краде“, ако се разпадне връзката ѝ с настоящия ѝ дългогодишен партньор. Виктория обаче е щастливо обвързана и приятелят ѝ не възнамерява да „отстъпва“ на никого, пише Марица.

„Ще те гледам като цвете, ако някога си моя“, пише страстният ѝ почитател, добавяйки, че тя трябва да го уведоми веднага, ако се раздели с приятеля си. Капитонова, която така или иначе получава по стотици лични съобщения на ден, е силно притеснена от намеренията и настоятелността на фена си.

Източници близки до първата победителка в "Ергенът" твърдят, че тя се чувства неудобно и дори леко уплашена от настойчивите послания. „Не съм сама – имам любов и подкрепа от гаджето си. Това е просто фиксация на човек, който явно не разбира границите“, споделила Вики на приятели.

Феновете ѝ реагират бурно в социалните мрежи, като призовават за по-строги мерки срещу онлайн тормоза. Мнозина изразяват възмущение и съчувствие, подчертавайки колко е важно известните личности да бъдат защитени от подобни инциденти.


  • 1 кленя

    20 1 Отговор
    тва ша да е некой нашенски ром щом ша я краде

    12:48 06.09.2025

  • 2 БИЛ ПРОДУЦЕНТ

    13 1 Отговор
    На порно и търсел материал.

    12:48 06.09.2025

  • 3 Пенчо

    10 1 Отговор
    За какво му е!?

    Коментиран от #5

    12:48 06.09.2025

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    10 1 Отговор
    Аууу, горката, сигурно се плаши от това, което смята да прави с нея...

    12:50 06.09.2025

  • 5 Да знаеш

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пенчо":

    Ще я пуска на братчедите за по 20 лева...

    12:51 06.09.2025

  • 6 бушприт

    2 0 Отговор
    буквално я тероризира с послания, че „Ще я краде.“,

    12:52 06.09.2025

  • 7 бушприт

    5 0 Отговор
    приятелят ѝ не възнамерява да я „отстъпва“ на никого.- пише вестник "Марица".

    Коментиран от #8

    12:55 06.09.2025

  • 8 Последния Софиянец

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "бушприт":

    Бизнесменът Дидо Културиста който я издържа е на 60 години.Работа в леглото не върши а и много стиснат.

    13:03 06.09.2025

  • 9 Измишльотини…

    2 2 Отговор
    Га еди черната мамба ни рива…

    13:15 06.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ООрана държава

    5 1 Отговор
    Е нали искате да сте известни бре, то не може всичко да е цветя и рози по курорти, ще си търпите хейта и заплахите

    13:20 06.09.2025

  • 12 ккк

    1 1 Отговор
    който бяга запад си заслужава съдбата

    13:36 06.09.2025

  • 13 Стенли

    1 0 Отговор
    Ах гиди гиди станат малко популярни и веднага си качват акциите ама търсят все чичко паричко иначе голяма любов

    13:53 06.09.2025