„На кафе“ се завръща с 24-и сезон в понеделник с куп звездни гости

В понеделник на 8 септември сутрешното предаване "На кафе" се завръща с 24-ти телевизионен сезон. Денят съвпада с един прекрасен празник – Рождество Богородично, отбелязва Гала в специален анонс.

С панелистите и зрителите пред екраните ще празнува именичката Мария Илиева и един много специален в живота и сърцето ѝ мъж.

Водещите на „Игри на волята“ Ралица Паскалева и Павел Николов – часове преди старта на шоуто, влизат в шоуто, за да споделят подробности за новия сезон, който също започва на 8 септември, но от 20:00 часа.

Емблемата на "На кафе" - водещата Гала обещава, че ще изпием кафето си в компанията на Веселин Маринов, Мариус Куркински, Димитър Рачков и още много български звезди.