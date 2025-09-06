„На кафе“ се завръща с 24-и сезон в понеделник с куп звездни гости

В понеделник на 8 септември сутрешното предаване "На кафе" се завръща с 24-ти телевизионен сезон. Денят съвпада с един прекрасен празник – Рождество Богородично, отбелязва Гала в специален анонс.
С панелистите и зрителите пред екраните ще празнува именичката Мария Илиева и един много специален в живота и сърцето ѝ мъж.
Водещите на „Игри на волята“ Ралица Паскалева и Павел Николов – часове преди старта на шоуто, влизат в шоуто, за да споделят подробности за новия сезон, който също започва на 8 септември, но от 20:00 часа.
Емблемата на "На кафе" - водещата Гала обещава, че ще изпием кафето си в компанията на Веселин Маринов, Мариус Куркински, Димитър Рачков и още много български звезди.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 яйла
15:04 06.09.2025
2 Дупничанин
15:04 06.09.2025
3 Промяна
Коментиран от #4
15:06 06.09.2025
4 Евгени от Алфапласт
До коментар #3 от "Промяна":Малей, за първи път да сме на едно мнение 😂😂😂
Коментиран от #6
15:07 06.09.2025
5 газов инжекцион
15:09 06.09.2025
6 Промяна
До коментар #4 от "Евгени от Алфапласт":Благодаря
15:21 06.09.2025
7 Само тъпотии ли
15:21 06.09.2025
8 Чи къде без
15:22 06.09.2025
9 Къде тоя СЕМ бре
Коментиран от #14
15:23 06.09.2025
10 Пак няма
15:26 06.09.2025
11 Метресата от Барселона
15:26 06.09.2025
12 Анита Цветанова
15:27 06.09.2025
13 Шоуто
15:27 06.09.2025
14 Режисьор
До коментар #9 от "Къде тоя СЕМ бре":Порнографията идва точно от СЕМ. Бетина Чампоева и тем подобни некадърни изцепки. Които е ясно как са стигнали дотам.
15:28 06.09.2025
15 Основната цел е да се покаже
15:29 06.09.2025
16 Метресата от Барселона
Коментиран от #29
15:32 06.09.2025
17 Ами а и оня шматарок
15:32 06.09.2025
18 хъхъ
15:34 06.09.2025
19 Щом идва бабушкера
15:35 06.09.2025
20 Сутрин салам, обед салам
15:36 06.09.2025
21 ристю
15:37 06.09.2025
22 Попето
15:37 06.09.2025
23 А ни дейте бре
15:38 06.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 А ни дейте бре
15:40 06.09.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Перо
15:49 06.09.2025
28 пешо
15:52 06.09.2025
29 пешо
До коментар #16 от "Метресата от Барселона":и цура джуката , и лифтинга
15:55 06.09.2025
30 Отвратен
16:03 06.09.2025