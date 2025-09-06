Новини
Любопитно »
„На кафе“ се завръща с 24-и сезон в понеделник с куп звездни гости

„На кафе“ се завръща с 24-и сезон в понеделник с куп звездни гости

6 Септември, 2025 14:58 675 30

  • на кафе-
  • нов сезон-
  • гала-
  • водеща-
  • завръщане-
  • ефир-
  • нова телевизия

Мария Илиева ще отбележи именния си ден в студиото на сутрешното шоу

„На кафе“ се завръща с 24-и сезон в понеделник с куп звездни гости - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В понеделник на 8 септември сутрешното предаване "На кафе" се завръща с 24-ти телевизионен сезон. Денят съвпада с един прекрасен празник – Рождество Богородично, отбелязва Гала в специален анонс.

С панелистите и зрителите пред екраните ще празнува именичката Мария Илиева и един много специален в живота и сърцето ѝ мъж.

Водещите на „Игри на волята“ Ралица Паскалева и Павел Николов – часове преди старта на шоуто, влизат в шоуто, за да споделят подробности за новия сезон, който също започва на 8 септември, но от 20:00 часа.

Емблемата на "На кафе" - водещата Гала обещава, че ще изпием кафето си в компанията на Веселин Маринов, Мариус Куркински, Димитър Рачков и още много български звезди.


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 яйла

    6 0 Отговор
    Панидельник е пачивен,пачифков день.Аааа,ма-ха!

    15:04 06.09.2025

  • 2 Дупничанин

    7 0 Отговор
    Сакън, бе!!!

    15:04 06.09.2025

  • 3 Промяна

    14 0 Отговор
    ГАЛА И ОНЕЗИ НЯКОЛКО ПОКРАЙ НЕЯ СА БЕЗИНТЕРЕСНИ ЗАЩО НЕ ГИ СВОЛЯТ ИЗЧЕРПАХА СЕ ТО БИВА ПРЕСТИСКВАНЕ ОТ ГАЛА НО ЧАК ТОЛКОВА А ОНЕЗИ ПОКРАЙ НЕЯ ЛИЦЕМЕРИВАХНЕТЕ ТОВА БЕЗИНТЕРЕСНО НЕЩО

    Коментиран от #4

    15:06 06.09.2025

  • 4 Евгени от Алфапласт

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Промяна":

    Малей, за първи път да сме на едно мнение 😂😂😂

    Коментиран от #6

    15:07 06.09.2025

  • 5 газов инжекцион

    5 1 Отговор
    И с Мария Илиева мога да си изпия кафето,ама ако тя е до мен,ще я рррр-бърррр и няма да ми е до никакво кафе.

    15:09 06.09.2025

  • 6 Промяна

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Евгени от Алфапласт":

    Благодаря

    15:21 06.09.2025

  • 7 Само тъпотии ли

    12 0 Отговор
    Ще гледаме бре? Едни и същи тъпунгери до откат 30 години

    15:21 06.09.2025

  • 8 Чи къде без

    7 1 Отговор
    компанията на Веселин Маринов, Мариус Куркински, Димитър Рачков и още много български звезди....

    15:22 06.09.2025

  • 9 Къде тоя СЕМ бре

    9 0 Отговор
    Тази порнография най после да спре

    Коментиран от #14

    15:23 06.09.2025

  • 10 Пак няма

    7 0 Отговор
    Да го гледам! Гадни са, особена тая дъртата парцала Ашкуйва и оня с омазнената коса някакъв певец ли е скопец ли е евам им ги у вампирите!

    15:26 06.09.2025

  • 11 Метресата от Барселона

    7 0 Отговор
    "На кафе" е възможно най-безсмисленото и най-лигавото предаване, което е съществувало някога в нещастния български ефир. А водещата Гала напомня селска клюкарка, която одумва като картечница. Като прибавим и склонността й към истеричност, психо профила й става още по-отблъскващ и по-раздразнителен. Как ли би се чувствала такава жена с лепенка на устата?

    15:26 06.09.2025

  • 12 Анита Цветанова

    1 0 Отговор
    Да ме покане в на кафе да разказвам за моите почивки все пак ми викат Ани от почивка 🤭🥳😂

    15:27 06.09.2025

  • 13 Шоуто

    8 0 Отговор
    "Вмирисани български звезди" и олигофренясали продуценти от продуценска къща "Две каски с лайййна" .... Аман от този медиен тероризъм ей... Аман от скааапаните ви медии

    15:27 06.09.2025

  • 14 Режисьор

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Къде тоя СЕМ бре":

    Порнографията идва точно от СЕМ. Бетина Чампоева и тем подобни некадърни изцепки. Които е ясно как са стигнали дотам.

    15:28 06.09.2025

  • 15 Основната цел е да се покаже

    5 0 Отговор
    Колко простД е точно българина

    15:29 06.09.2025

  • 16 Метресата от Барселона

    4 0 Отговор
    Има 5 жени, които ако видиш и чуеш, през нощта ще сънуваш кошмари: Илияна Беновска, Екатерина Евро, Кристина Патрашкова, Соня Колтуклиева и Гала!

    Коментиран от #29

    15:32 06.09.2025

  • 17 Ами а и оня шматарок

    8 0 Отговор
    Къци Вапцаров и него го върнете че съвсем фекалллно да ни стане. Или пък братята Аргирови с новите зъби а що не и Стоичков със салама

    15:32 06.09.2025

  • 18 хъхъ

    3 0 Отговор
    Венета Райкова размаза Гала. Освен това не знам какъв имен ден има Мария, след като те имаха имен ден на 15-ти август.

    15:34 06.09.2025

  • 19 Щом идва бабушкера

    5 0 Отговор
    Чакай да го преместя

    15:35 06.09.2025

  • 20 Сутрин салам, обед салам

    4 0 Отговор
    Вечер салам..ако пък няма салам минаваме на магнезий

    15:36 06.09.2025

  • 21 ристю

    2 0 Отговор
    1/един)куп звездни гости са около 25-30 бройки,дошли от някой звезден кос мос.

    15:37 06.09.2025

  • 22 Попето

    8 0 Отговор
    Жените с име Мария, имат имен ден на 15 август, Голяма Богородица. Певицата Илиева нещо се е объркала, но нали трябва да се рекламира, пак ще отбелязва имен ден. А шоуто на Гала кой ли вече го гледа то е супер безсмислено.

    15:37 06.09.2025

  • 23 А ни дейте бре

    3 0 Отговор
    И Водещите на „Игри на волята“ Ралица Паскалева и Павел Николов – часове преди старта на шоуто, влизат в шоуто....

    15:38 06.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 А ни дейте бре

    4 0 Отговор
    И Рождество Богородично, ще отбелязва Гала в специален анонс.....

    15:40 06.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Перо

    5 0 Отговор
    Ужас! Всички простотии вкупом започват сега!

    15:49 06.09.2025

  • 28 пешо

    3 0 Отговор
    това предаване когато започна се роди дъщеря ми вече имам внуче тая кошница продължава да е водеща

    15:52 06.09.2025

  • 29 пешо

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Метресата от Барселона":

    и цура джуката , и лифтинга

    15:55 06.09.2025

  • 30 Отвратен

    0 0 Отговор
    Гала само се скумросва, а панелистити са пълни лентяи, които обикалят предаванията за някой лев. Пълна деградация, псевдоинтелигенти.

    16:03 06.09.2025