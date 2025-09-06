Младата носителка на "Оскар" Майки Мадисън е новият посланик на Dior

Актрисата Майки Мадисън е новото лице на Dior. 26-годишната носителка на „Оскар“ беше избрана за посланик на модната къща след назначаването на новия творчески директор на марката Джонатан Андерсън. Той ще представи първата си дамска колекция за марката по време на Парижката седмица на модата следващия месец, съобщава Нова телевизия.

„Майки Мадисън е невероятно талантлива актриса. Нейният емпатичен подход отразява перфектно духа на модната къща Dior и съм изключително развълнуван да работим заедно“, заяви той.

„Джонатан ме вдъхновява като дизайнер с начина, по който разказва истории чрез колекциите си, и с игривостта и оригиналността, които внася във всяка колекция. Много съм горда да се присъединя към модната къща Dior като глобален посланик в началото на този нов етап под творческото ръководство на Джонатан“, каза актрисата.

„Майки Мадисън става посланик на Dior за колекциите на Джонатан Андерсън. Нейното магнетично присъствие във филма „Анора“ на Шон Бейкър, който спечели „Златна палма“ на филмовия фестивал в Кан през 2024 г., позволи на нейната силна харизма и спокойна сила да блеснат далеч и широко. Едно изпълнение с рядка интензивност, което остави трайно впечатление и бе увенчано с „Оскар“ за най-добра актриса през 2025 г. Ново въплъщение на елегантността на Dior“, се посочва в официално съобщение на Dior.

По-рано тази година Майки носеше рокля от Dior на церемонията по връчването на наградите „Оскар“, когато получи приза за най-добра актриса за ролята си в „Анора“. Във филма тя играе стриптизьорка от Лас Вегас, която се омъжва за сина на руски олигарх.

Актрисата призна, че намира за „малко неестествено“ да дефилира по червения килим в бляскави рокли, защото е свикнала да залага на комфорта в стила си.

„Започнах да работя със стилиста Джейми Мизрахи, когото много харесвам, и мисля, че наистина разбира моето чувство за стил, което се разви значително през последните две години. Започнах да се обличам само с много удобни дрехи – като дънки и тениска или кашмирен пуловер и каубойски ботуши. Затова ми се струваше малко неестествено да облека рокля и си казах: „Не знам какво ми харесва и какво не ми харесва“. Сега е хубаво, защото имам много по-добра представа за това и е страхотно да имам малко насоки“, сподели тя пред списание Vogue.