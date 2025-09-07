Китайска прахосмукачка може да се изкачва по стълби ВИДЕО

Китайската компания Dreame представи роботизирана прахосмукачка, която може да се качва по стълби в къщата, информира PCMag.

Устройството, наречено Dreame Cyber ​​​​X, беше показано на изложението IFA в Германия. Прахосмукачката е допълнена от роботизираната платформа Bionic QuadTrack. Роботът я използва, когато трябва да се качи на друго ниво в апартамента или да слезе.

Bionic QuadTrack, който се зарежда в режим на готовност, се придвижва до прахосмукачката, ако е необходимо, и я пренася на ново място. Благодарение на четири роботизирани релси, устройството може реално да се качва по стълбите. След почистване машината автоматично отива до станцията за зареждане.

Журналистите на PCMag отбелязаха, че съвременните роботизирани прахосмукачки могат да работят само на един конкретен етаж на стаята без човешка помощ. Dreame заяви, че тяхното изобретение може да преодолява различни видове стълби.

На изложението китайската компания показа робота Cyber10 Ultra, оборудван с прибиращ се манипулатор. По време на почистване прахосмукачката може да активира роботизираната ръка и да хваща с нея различни предмети - чорапи, обувки, играчки. Машината може да ги премести на определено място и да ги постави в кутия.

Cyber ​​​​X и Cyber10 Ultra са концептуални устройства. Следователно, цената им и точните дати на появата им в продажба не се разкриват. Но Dreame обеща да представи нови модели на пазара в началото на 2026 г.