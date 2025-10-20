Най-високите мостове в света (СНИМКИ)

В края на септември китайски строители счупиха пореден рекорд, построявайки най-високия мост в света (измерен от платформата до повърхността) над дефилето Хуадзян в провинция Гуейджоу, издигащ се на 625 метра от дефилето.

Оказва се, че повечето от най-високите мостове в света, измерени от върха до долната част на опорите им, също се намират в Китай.

Виадуктът Мийо във Франция

Той се намира близо до едноименния град в Южна Франция, се смята за един от най-известните мостове в света. Той е и най-високият: пилонът е висок 343 метра, а дължината му е 2460 метра. Мостът е открит през 2004 г.

Висящия мост Чанаккале в Турция

Построен през 1915 г., той пресича пролива Дарданели. Висок е 334 метра, дълъг е 4608 метра, а точката на пресичане на основното въже е на височина 318 метра. Това, заедно с името му, носи дълбоко символично значение: 18 март 1915 г. (18.03.1915 г.) отбелязва победата на турския флот по време на военноморските операции в кампанията при Галиполи. Мостът е открит на годишнината от това събитие, 18 март 2022 г. Между другото, дължината на основния отвор (2023 метра) също е символична – тя съвпада със стогодишнината на Турската република.

Мостът Пингтан в китайската провинция Гуейджоу

Планинското съоръжение в югозападен Китай допълва челната тройка. Мостът е висок 332 метра и дълъг 2135 метра. Вторият му, неофициален прякор е „Диамантеният мост“, произлизащ от формата му, която наподобява фасетиран диамант.

Мостът Хусутонг над река Яндзъ

Следващият мост също се намира в Китай - в провинция Дзянсу. Висок е 325 метра и е дълъг 11 072 метра. Открит е през 2020 г. Мостът пресича най-дългата река в Китай, така че не е изненадващо, че се смята и за най-дългия мост в света.

Руският мост във Владивосток

Той е сред най-високите в света и държи рекорда за най-дългия мост в Русия и ОНД. Построен през 2012 г., той се превърна във важна връзка в транспортната система на Приморския край. Мостът е висок 324 метра, дълъг 1885 метра и има обща дължина от 3100 метра. Руският мост има и най-дългия централен отвор в света - 1104 метра. Снимка на моста е изобразена на банкнотата от 2000 рубли.

Мостът Султан Селим - Страшния в Истанбул

Той е един от най-известните в Истанбул. Най-широкият висящ мост с въжени опашки в света, той свързва Европа и Азия, пресичайки Босфорския проток. Открит през 2016 г., мостът е дълъг 2164 метра и висок 322 метра. Има осем ленти за движение: по четири във всяка посока. По него минават и две железопътни линии.

Мостът Сутонг в китайската провинция Дзянсу

Той се превърна в дългоочаквана връзка между Суджоу и Нантонг. Името му е съкращение от имената на двата града. Тези селища са разделени от река Яндзъ; преди пътуването между тях е било възможно само с ферибот. Мостът е висок 306 метра, с основен отвор от 1088 метра и обща дължина от 8206 метра.

Мостът на каменни дяволи

Челната осмица се допълва от моста „Каменни дяволи“, известен още като Мостът на каменни дяволи. Той се намира в район Куай Цинг в Хонконг, Китай. Това е единственият мост в списъка, който е малко под 300 метра височина. Конструкцията е висока 298 метра, с обща дължина 1596 метра и основен отвор от 1018 метра. Открит е през 2009 г. и има шест ленти: по три във всяка посока.

