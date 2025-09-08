Новини
Джесика Частейн получи звезда на Алеята на славата (СНИМКИ)

8 Септември, 2025 12:12 449 1

Носителката на "Оскар" бе придружена на Алеята на славата от съпруга си и двете им деца

Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Холивуд отпразнува още един знаков момент в кариерата на Джесика Частейн – носителката на „Оскар“ официално получи своя звезда на прочутата Алея на славата. На церемонията актрисата бе придружена от съпруга си Джан Лука Паси и двете им деца – 7-годишната Джулиета и 4-годишния Аугустус. Това бе една от редките публични изяви на семейството, което Частейн обикновено държи далеч от светлината на прожекторите.

В речта си тя отдаде специална благодарност именно на близките си: „Искам да благодаря на семейството си, на Джан Лука и на децата ми – моето всичко. Начинът, по който приемате света с любопитство и без страх, ме вдъхновява всеки ден да продължавам да се уча и да се удивлявам. Тази чест принадлежи на всички вас.“

Сред присъстващите бяха нейни дългогодишни приятели и колеги – Виола Дейвис, Октавия Спенсър и Ал Пачино. Дейвис, която споделя екрана с Частейн в „Южнячки“ (2011), я определи като артист с изключителна способност да представя сложни женски образи: „Ти ни променяш, събуждаш ни. За мен е чест да познавам твоето величие.“ Пачино пък си спомни първите им срещи на снимачната площадка, описвайки я като „прекрасен човек“ и „изключително сензитивна личност“.

Джесика Частейн спечели „Оскар“ през 2022 г. за ролята си в Очите на Тами Фей и има впечатляваща филмография с участия в продукции като Интерстелар, Марсианецът, Мис Слоун, Сцени от един семеен живот и Враг номер едно.

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

