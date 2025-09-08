Новини
Любопитно »
Мъж прегази жена, отказала му да подуши краката ѝ

Мъж прегази жена, отказала му да подуши краката ѝ

8 Септември, 2025 21:47 889 12

  • крака-
  • фетиш-
  • прегази-
  • блъсна-
  • миризма

Мъжът проявил агресия, когато получил отказ и се отправил с колата си директно към жертвата

Мъж прегази жена, отказала му да подуши краката ѝ - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В американския щат Авентура жена отказала на мъж на име Елмънс Съркъл да подуши краката ѝ и платила скъпо за това, съобщи Local 10 News.

Жената, която решила да остане анонимна, разказала, че се е уговорила да се срещне със Съркъл в сайт за запознанства. Тя била известна онлайн с продажбата на снимки на краката си и употребявани обувки. Съркъл планирал да купи маратонки от нея. Двойката се запознала в хотел.

Според жената Съркъл я помолил да му позволи да подуши краката ѝ, но тя отказала. След това мъжът внезапно излязъл от стаята. Жената си помислила, че Съркъл е откраднал обувките ѝ, затова се затичала след него.

Когато се озовал на улицата той скочил в колата си и, виждайки преследвачката си, я блъснал.

„Все още стоя на краката си само по Божията милост“, каза жертвата. Тя твърди, че за първи път ѝ се случва нещо подобно. Досега никога не се е сблъсквала с подобно поведение. Отмъстителният мъж вече е арестуван. Оказа се, че други жени вече са се оплакали в полицията от него.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    5 0 Отговор
    Тоя е някакъв мазхоист. Добре, че не е рекламирала бикини. Че за него можеше да е с фатален край случката...😎

    21:54 08.09.2025

  • 2 Мъж

    4 1 Отговор
    На съседа на дъщеря му краката и ги надушвам от горния етаж като си свали обувките 🤣🤭

    21:58 08.09.2025

  • 3 Механик

    3 2 Отговор
    В одвъд океанската ферма за не.нормалници такива неща са нормални и то не от вчера.
    Представи си какво трябва да има в главата ти, за да искаш да душкаш крака???!!!!
    И тоя е направо ангелче в сравнение с други.
    Това там е концлагер и лаборатория за нещо различно от ХОРА.

    22:06 08.09.2025

  • 4 Анонимен

    2 1 Отговор
    Собаче сердце!

    22:08 08.09.2025

  • 5 Не разбрал

    6 0 Отговор
    И къде се намира този щат Авентура в САЩ. Може би става дума за град Авентура във Флорида

    22:14 08.09.2025

  • 6 Крум предател по природа

    0 0 Отговор
    Войната Израел и Иран ще продължи доста дълго 🤭🤣💯

    22:27 08.09.2025

  • 7 Силиций

    1 0 Отговор
    Психопат + патка = Северноамериканска драма

    22:28 08.09.2025

  • 8 Анита и Антон шушупалите

    1 0 Отговор
    Обичаме да ходим на почивка в Африка 💯🤣🤭

    22:29 08.09.2025

  • 9 ох, ох, ох, ох....

    1 0 Отговор
    Шантави американци.

    22:30 08.09.2025

  • 10 мдаа

    1 0 Отговор
    Разни хора - разни иди0ти.

    22:31 08.09.2025

  • 11 1488

    1 0 Отговор
    и тя стояла и чакала да я прегази
    нещо чат гпт пак пак е бьгнал

    22:34 08.09.2025

  • 12 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    Обичам да ми душат пръ/днята.💋🌈🛴🥳🤣👍

    22:35 08.09.2025