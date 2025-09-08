Мъж прегази жена, отказала му да подуши краката ѝ

В американския щат Авентура жена отказала на мъж на име Елмънс Съркъл да подуши краката ѝ и платила скъпо за това, съобщи Local 10 News.
Жената, която решила да остане анонимна, разказала, че се е уговорила да се срещне със Съркъл в сайт за запознанства. Тя била известна онлайн с продажбата на снимки на краката си и употребявани обувки. Съркъл планирал да купи маратонки от нея. Двойката се запознала в хотел.
Според жената Съркъл я помолил да му позволи да подуши краката ѝ, но тя отказала. След това мъжът внезапно излязъл от стаята. Жената си помислила, че Съркъл е откраднал обувките ѝ, затова се затичала след него.
Когато се озовал на улицата той скочил в колата си и, виждайки преследвачката си, я блъснал.
„Все още стоя на краката си само по Божията милост“, каза жертвата. Тя твърди, че за първи път ѝ се случва нещо подобно. Досега никога не се е сблъсквала с подобно поведение. Отмъстителният мъж вече е арестуван. Оказа се, че други жени вече са се оплакали в полицията от него.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Представи си какво трябва да има в главата ти, за да искаш да душкаш крака???!!!!
И тоя е направо ангелче в сравнение с други.
Това там е концлагер и лаборатория за нещо различно от ХОРА.
