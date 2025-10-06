Плюенето върху партньора - "интернет" фетиш, противен за мнозина

Новини
„Всеки вид секс, независимо колко нежен може да изглежда, изисква взаимно съгласие. Изключително важно е да проведете открит и честен разговор за това какво искате да опитате в леглото, какво не и кога да спрете“, подчерта Джейн Грийн

Джейн Грийн, коуч по връзки и авторка, предложи съвет на жена, която се оплака от отвратителния фетиш на любовниците, с които е излизала след развода си, пише Daily Mail.

Жената обясни, че след края на дългогодишна връзка е ходила на няколко срещи с различни мъже и е забелязала, че всеки от тях има по един неприятен навик в спалнята. „Всеки един от тях се опитваше да плюе върху мен или в устата ми, което ме отвращаваше. Един дори не ме попита, преди да го направи!“, оплака се тя. Жената не знаела как може да каже на мъжете, че не харесва този фетиш, без да нарани чувствата им.

В отговор Грийн заяви, че плюенето върху партньор е станало популярно благодарение на интернет. Тази форма на еротична игра обаче е доста унизителна и не е подходяща за всеки. „Всеки вид секс, независимо колко нежен може да изглежда, изисква взаимно съгласие. Изключително важно е да проведете открит и честен разговор за това какво искате да опитате в леглото, какво не и кога да спрете“, подчерта специалистката.

Тя отбеляза, че подобен разговор може да бъде труден, но е изключително важно да обсъдите предпочитанията, фетишите и сексуалните си граници с потенциален партньор.


