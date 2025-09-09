Световноизвестният уличен творец Банкси изрисува фасадата на Висшия съд в Лондон (СНИМКА)

Ново произведение на световноизвестния, но анонимен, британски уличен артист Банкси. То обаче предизвиква полемика със своята поява и бързо беше закрито. Художникът изрисува стената на Висшия съд в Лондон, а творбата представляваше съдия, който удря протестиращ с чук, като демонстрантът държи окървавен плакат, съобщава nova.bg.

Мнозина тълкуват изображението като коментар срещу арестите на близо 900 протестиращи в подкрепа на забранената група "Palestine Action". Великобритания обяви организацията за терористична през юли. Банкси публикува снимки на произведението в профила си в Instagram, докато стената на Кралския съд, където то се бе появило беше прикрита от властите.

Сградата на съдебната институция е архитектурен паметник, с най-висока степен на защита.