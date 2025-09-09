Новини
Световноизвестният уличен творец Банкси изрисува фасадата на Висшия съд в Лондон (СНИМКА)

9 Септември, 2025 09:17 653 11

Сградата на съдебната институция е архитектурен паметник, с най-висока степен на защита

Световноизвестният уличен творец Банкси изрисува фасадата на Висшия съд в Лондон (СНИМКА) - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ново произведение на световноизвестния, но анонимен, британски уличен артист Банкси. То обаче предизвиква полемика със своята поява и бързо беше закрито. Художникът изрисува стената на Висшия съд в Лондон, а творбата представляваше съдия, който удря протестиращ с чук, като демонстрантът държи окървавен плакат, съобщава nova.bg.


Мнозина тълкуват изображението като коментар срещу арестите на близо 900 протестиращи в подкрепа на забранената група "Palestine Action". Великобритания обяви организацията за терористична през юли. Банкси публикува снимки на произведението в профила си в Instagram, докато стената на Кралския съд, където то се бе появило беше прикрита от властите.

Сградата на съдебната институция е архитектурен паметник, с най-висока степен на защита.


  • 1 Пич

    4 0 Отговор
    Ясно се вижда че протестиращият е черен !
    Или - Нивото на Банкси - ниво на карикатурист !!!
    Толкова за дълбочината в замислите на твореца , но пропагандно натрапван в угода на тъмните !!!

    Коментиран от #4

    09:22 09.09.2025

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 1 Отговор
    Банкси от Банско ле е?🦧🥳🦧

    09:26 09.09.2025

  • 3 Авеее

    3 0 Отговор
    Ще го призная, ако дойде и нарисува на нашия парламет "прасе яде тиква"!

    09:29 09.09.2025

  • 4 Неподписан

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    А тоз с чука не знае кой е баща му,такива са английските обичаи

    Коментиран от #5, #6

    09:35 09.09.2025

  • 6 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Неподписан":

    Нямат нищо общо с английските кланове

    09:36 09.09.2025

  • 7 Сигурно

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Неподписан":

    И тя е била с артистична нагласа ! По време на творба върху голо тяло на творчески колектив нещо е изпръскало или се е стекло където не трябва !

    09:40 09.09.2025

  • 8 Дали

    0 0 Отговор
    я е рисувал по бански тоя Банкси от Банско ?

    09:43 09.09.2025

  • 9 Кит

    3 0 Отговор
    Който си мисли, че това може да се нарисува за три секунди или минути - леееко се лъже.
    Който си мисли, че сградата на ВС в Лондон е неохраняема денонощно - леееко се заблуждава.
    Който си мисли, че допускането този графит да се появи на точно тази стена е плод на някаква случайност - това означава, че е почитател на българския гений Киро Харвардо.

    09:46 09.09.2025

  • 10 От чужбина

    2 0 Отговор
    Айде стига с глупостите! Ако това го направя аз или който и да било ще бъде намерен и прибран още преди да се е прибрал в къщи. Там камери има, не можеш да ги преброиш. Дори има камери по високите тавански помещения. Камери които няма как да видите, че са там.Е, дали този Бански е неизвестен и толкоз анонимен??? Вие вярвате ли? Аз НЕ!

    Коментиран от #11

    09:55 09.09.2025

  • 11 От чужбина

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "От чужбина":

    Малко продължение.
    Лично съм работил в лондонски университет. Там, на сгради които са на кръстовища, на таванските помещения, имаше инсталирани камери. Гледаха към кръстовището и пътя. Тези камери са зад прозореца и няма как да ги видите, дори да се оглеждате старателно. Т.е, ако се потърси информация, винаги могат да се прегледат записите от тези камери. Няма как подобна рисунка да се появи без лицето да не се появи на някоя камера. Отделно записа се обработва с лице разпознаваеми програми. Онзи трябва да е много добре дегизиран и с отличен план за действие за да не го разпознаят. Това е изключително малка вероятност. Този съвсем НЕ е неизвестен. Чрез тази "неизвестност" само му се повдига рейтинга.

    10:06 09.09.2025