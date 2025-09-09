Световноизвестният уличен творец Банкси изрисува фасадата на Висшия съд в Лондон (СНИМКА)

Ново произведение на световноизвестния, но анонимен, британски уличен артист Банкси. То обаче предизвиква полемика със своята поява и бързо беше закрито. Художникът изрисува стената на Висшия съд в Лондон, а творбата представляваше съдия, който удря протестиращ с чук, като демонстрантът държи окървавен плакат, съобщава nova.bg.
Мнозина тълкуват изображението като коментар срещу арестите на близо 900 протестиращи в подкрепа на забранената група "Palestine Action". Великобритания обяви организацията за терористична през юли. Банкси публикува снимки на произведението в профила си в Instagram, докато стената на Кралския съд, където то се бе появило беше прикрита от властите.
Сградата на съдебната институция е архитектурен паметник, с най-висока степен на защита.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Или - Нивото на Банкси - ниво на карикатурист !!!
Толкова за дълбочината в замислите на твореца , но пропагандно натрапван в угода на тъмните !!!
Коментиран от #4
09:22 09.09.2025
2 Mими Кучева🐕🦺
09:26 09.09.2025
3 Авеее
09:29 09.09.2025
4 Неподписан
До коментар #1 от "Пич":А тоз с чука не знае кой е баща му,такива са английските обичаи
Коментиран от #5, #6
09:35 09.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Неподписан
До коментар #4 от "Неподписан":Нямат нищо общо с английските кланове
09:36 09.09.2025
7 Сигурно
До коментар #5 от "Неподписан":И тя е била с артистична нагласа ! По време на творба върху голо тяло на творчески колектив нещо е изпръскало или се е стекло където не трябва !
09:40 09.09.2025
8 Дали
09:43 09.09.2025
9 Кит
Който си мисли, че сградата на ВС в Лондон е неохраняема денонощно - леееко се заблуждава.
Който си мисли, че допускането този графит да се появи на точно тази стена е плод на някаква случайност - това означава, че е почитател на българския гений Киро Харвардо.
09:46 09.09.2025
10 От чужбина
Коментиран от #11
09:55 09.09.2025
11 От чужбина
До коментар #10 от "От чужбина":Малко продължение.
Лично съм работил в лондонски университет. Там, на сгради които са на кръстовища, на таванските помещения, имаше инсталирани камери. Гледаха към кръстовището и пътя. Тези камери са зад прозореца и няма как да ги видите, дори да се оглеждате старателно. Т.е, ако се потърси информация, винаги могат да се прегледат записите от тези камери. Няма как подобна рисунка да се появи без лицето да не се появи на някоя камера. Отделно записа се обработва с лице разпознаваеми програми. Онзи трябва да е много добре дегизиран и с отличен план за действие за да не го разпознаят. Това е изключително малка вероятност. Този съвсем НЕ е неизвестен. Чрез тази "неизвестност" само му се повдига рейтинга.
10:06 09.09.2025