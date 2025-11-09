Новини
Любопитно »
Крал Чарлз Трети оглави церемонията в памет на загиналите войници в Лондон

Крал Чарлз Трети оглави церемонията в памет на загиналите войници в Лондон

9 Ноември, 2025 16:30 530 5

  • лондон-
  • великобритания-
  • войници-
  • крал чарлз

Хиляди военни, ветерани и граждани се събраха за ежегодната Национална церемония, а червените макове символично почетоха падналите герои

Крал Чарлз Трети оглави церемонията в памет на загиналите войници в Лондон - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Хиляди военослужещи, ветерани и граждани се събраха днес в Лондон, за да отбележат Националната церемония в памет на загиналите във войните, предава Vesti.bg.

Церемонията, оглавена от крал Чарлз Трети, започна в 11:00 ч. местно време с двуминутно мълчание, артилерийски салют и изпълнение на оркестъра на Кралската морска пехота.

Монархът, облечен във военна униформа, положи венец от червени хартиени макове под военния мемориал близо до парламента. Принц Уилям и други членове на кралското семейство също участваха в церемонията, докато принц Андрю отсъства след лишаването му от титли заради връзките му с Джефри Епстийн.

Венци бяха положени и от министър-председателя Киър Стармър, политически лидери и дипломати от страните от Общността на нациите. Кралица Камила и други членове на семейството наблюдаваха церемонията от традиционния балкон на Министерството на външните работи.

Червените макове, символ на почит към загиналите, са вдъхновени от цветята, цъфтели по бойните полета на Франция и Белгия по време на Първата световна война и прославени в поемата на Джон Маккрей „В полетата на Фландрия“.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 1 Отговор
    крал Карл и кралица Карла крали кларинети

    16:32 09.11.2025

  • 2 Спецназ

    3 0 Отговор
    МИЛИОНИ ИЗБИТИ по целия Свят от Англичаните!

    ФАКТ!

    Една "ИМПЕРИЯ НА ГРАБЕЖА!".

    Даже са давали званието "Сър" на пирати,

    грабели и бесели чужди ТЪРГОВСКИ кораби!

    Бомбардирали до основи Враца 1944- та и избили 2000 граждани,
    БЕЗ там да има войници!
    ПФУ!

    ФАКТ!

    Коментиран от #3, #5

    16:52 09.11.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 4 Отговор

    До коментар #2 от "Спецназ":

    искаш ли да ми го замикрофониш?

    16:58 09.11.2025

  • 4 Хадес-брат на Посейдон

    2 0 Отговор
    Това е генерална репетиция. Островните влечуги очакват "Посейдон"

    17:27 09.11.2025

  • 5 Перо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Спецназ":

    Само ние сме им разказали играта и още им държи влага!При Дойран /през 1918 г./, една малка по численост бойна част, командвана от ген Вл. Вазов е избила до крак, на бойното поле, в една битка 14,000 натурални английски воиници, само от острова и нито един от колониите! Другите избити са французи, сърби и гърци! Сега са ми много смешни с това чувство за надменност! Който не е хванал англичаните, той не ги е млатил, но такъв погром никъде не са имали! Имали са малки успехи, като на адм. Нелсън, но това не е голямо историческо събитие и не се преподава във военните академик до сега!

    17:34 09.11.2025