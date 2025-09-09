„Приятели мои – завръщането“: смях до сълзи и антидот срещу скуката

Смях, музика, истории от живота и доза „опасен“ хумор - култовият спектакъл „Приятели мои“ се завръща с неповторим чар. След шумния си успех преди години, шоуто отново излиза на сцена – и този път не просто като единична вечер, а като ежемесечна среща със смеха. Началото е на 13 октомври в Joy Station, когато залата ще се разтресе от неудържим хумор, музика и истории от живота.

Триото, което не прощава на скуката отново влиза в играта. Радиожурналистите Михаил Дюзев, Иво Райчев и д-р Мирослав Ненков са основните „виновници“ за този фурор. Те превръщат сцената в свободна територия за заразителен смях, абсурдни ситуации и неподправени импровизации.

Иво Райчев е „вулканът“ на шоуто – с неподражаеми имитации на култови спортни водещи и музикални изпълнения, които взривяват публиката.

Михаил Дюзев влиза в ролята на „гласа на разума“, но с достатъчно закачки и умение да въвлича зрителите в „играта“. Той поддържа и жива връзка с феновете чрез социалните мрежи.

Д-р Мирослав Ненков, известен със своя безкомпромисен „хард-кор“ хумор, разказва абсурдни истории от живота, които разсмиват до сълзи.

Легендарното трио гарантира великолепни гост-звезди и то още в своето ново начало. „Приятели мои“ вече ще бъде ежемесечен спектакъл. Всяка вечер ще носи нова звезда на сцената – съучастник в драмеди приключението с тримата домакини.

Още с първото издание Дюзев, Райчев и д-р Ненков стрелят с голямо име - великолепният Китодар Тодоров. Актьорът, известен със своя неподражаем хумор и умението да гледа на живота под шантав ъгъл, гарантира култова вечер. Комбинацията между четиримата „повелители на смеха“ обещава да бъде едно от най-запомнящите се събития на есента.

„Приятели мои“- заглавие с кино история, носещо смях като истинска терапия.

Заглавието на това авторско шоу не е случайно. То е вдъхновено от легендарния италиански филм „Приятели мои“ (1975) режисиран от Марио Моничели – смешно-тъжна история за група приятели, които се бунтуват срещу скуката и монотонността, чрез щури лудории и шеги. Същата философия днес оживява в българската версия на спектакъла – бягство от предвидимото и лек срещу еднообразието.

В своята сценична БГ версия „Приятели мои“ не е просто спектакъл. Той е антидот срещу скуката, сценично лекарство, което лекува със смях- споделят Михаил Дюзев, Иво Райчев и д-р Мирослав Ненков и предупреждават – вероятно ще искате да запушите ушите на децата си, защото хуморът е остър, директен и неподправен. Но именно това го прави толкова истински.“

Кога и къде

13 октомври, Joy Station

Билетите са вече в продажба.

Смях, музика, имитации, импровизации и неподражаеми истории – това е формулата на „Приятели мои – завръщането“. А ако вярвате, че смехът е най-сигурното лекарство, този спектакъл е точно за вас.