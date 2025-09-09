Новини
Финалистката Ванеса от „Биг Брадър“ се омъжи (СНИМКИ)

9 Септември, 2025 13:31 412 2

Риалити героинята показа брачното свидетелство в мрежата, но не и съпруга си

Финалистката Ванеса от „Биг Брадър“ се омъжи (СНИМКИ) - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Финалистката от последния от сезон на "Биг брадър" Ванеса сключи граждански брак през уикенда и публикува щастливи кадри в социалните мрежи, на които се похвали с новото начало в живота си.

В ръцете си държи удостоверението за брак и с усмивка, която прелива от щастие, обяви на последователите си: „Вече съм г-жа!". Любовта ѝ с Генко Цветанов е запечатана във вечността, а феновете не крият възторга си от щастливата новина.

По време на престоя си в къщата на „Биг брадър" Ванеса сподели, че е обвързана, но не разкри името на партньора си. Това предизвика истински слухове и спекулации сред съквартирантите и зрителите, особено заради близкото ѝ приятелство с младия милионер Георги Трифонов. Много от тях започнаха да подозират, че между двамата се крие нещо повече от приятелство. Ванеса и Гого обаче неведнъж подчертаха, че са само приятели и че тяхната връзка е чисто платонична, припомня "България Днес".

Ситуацията предизвика и реакцията на дългогодишната приятелка на Гого, Анджела, която публично увери, че любовта им е стабилна и изпълнена с доверие. Тя благодари на своя любим за подкрепата и подчерта, че именно взаимното доверие е най-ценното в отношенията им. Така изглежда, че и двете двойки са щастливи.

Докато Гого и Анджела отпразнуваха три години от началото на връзката си в края на август, Ванеса сподели кадри от своя голям ден, на които е с къса розова рокличка с мъниста и шикозни слънчеви очила. Тя разходи тоалета си по центъра на София, гордо държейки брачното свидетелство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 пичът не бил за показване

    1 0 Отговор
    Кой ли селяндур се е набутал с това недоразумение....

    13:35 09.09.2025

  • 2 шуримури

    0 0 Отговор
    Мъного добъре!

    13:40 09.09.2025