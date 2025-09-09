92-годишният Майкъл Кейн прекъсва пенсионирането си заради Вин Дизел

Легендарният британски актьор Майкъл Кейн, който през 2023 г. обяви оттеглянето си от киното, може да се завърне с участие в продължението на филма „Последният ловец на вещици“ на Lionsgate. По информация на Variety, проектът вече е в ускорена разработка, като продуцент е Вин Дизел чрез компанията му One Race Films.

Макар окончателното споразумение с Кейн да не е подписано, очаква се 92-годишният носител на два „Оскара“ да възроди ролята си на отец Долан – духовник, който в първия филм подпомага героя на Дизел в борбата му срещу вещица кралица.

Оригиналната продукция от 2015 г., вдъхновена от Dungeons & Dragons кампании на самия Вин Дизел, реализира сравнително скромни приходи в Северна Америка – около 27 млн. долара, но се представи далеч по-успешно на международните пазари със 119 млн. долара. Популярността ѝ в дигиталните платформи и особено като един от най-гледаните филми в Netflix през 2024 г. е довела до решението за създаване на продължение.

„‘Последният ловец на вещици’ се превърна в глобален феномен, откриван и преоткриван от зрителите през последното десетилетие. Това постоянство ясно показа, че съществува апетит за още истории в този свят“, коментира Адам Фогелсън, председател на Lionsgate Motion Picture Group. Той допълни, че новите технологии в киното ще позволят създаването на по-мащабно и амбициозно продължение.

За Майкъл Кейн проектът ще бъде първа роля след филма „The Great Escaper“ (2023) на Оливър Паркър, в който той изигра ветеран от Втората световна война. Тогава актьорът заяви, че се оттегля, тъй като вероятните му бъдещи роли биха били ограничени до „старци на 85–90 години“ и че предпочита да остави кариерата си с добри отзиви.

Ако сделката бъде финализирана, завръщането на Кейн ще бъде едно от най-значимите събития в Холивуд за 2025 г., а филмът ще събере отново актьора с Вин Дизел в поредна високопрофилна продукция на Lionsgate.