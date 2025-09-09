Новини
Любопитно »
92-годишният Майкъл Кейн прекъсва пенсионирането си заради Вин Дизел

92-годишният Майкъл Кейн прекъсва пенсионирането си заради Вин Дизел

9 Септември, 2025 15:58 1 175 2

  • майкъл кейн-
  • актьор-
  • пенсия-
  • пенсиониране-
  • вин дизел-
  • филм-
  • роля

Британската звезда ще участва в новия филм на Вин Дизел "Последният ловец на вещици"

92-годишният Майкъл Кейн прекъсва пенсионирането си заради Вин Дизел - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Легендарният британски актьор Майкъл Кейн, който през 2023 г. обяви оттеглянето си от киното, може да се завърне с участие в продължението на филма „Последният ловец на вещици“ на Lionsgate. По информация на Variety, проектът вече е в ускорена разработка, като продуцент е Вин Дизел чрез компанията му One Race Films.

Макар окончателното споразумение с Кейн да не е подписано, очаква се 92-годишният носител на два „Оскара“ да възроди ролята си на отец Долан – духовник, който в първия филм подпомага героя на Дизел в борбата му срещу вещица кралица.

Оригиналната продукция от 2015 г., вдъхновена от Dungeons & Dragons кампании на самия Вин Дизел, реализира сравнително скромни приходи в Северна Америка – около 27 млн. долара, но се представи далеч по-успешно на международните пазари със 119 млн. долара. Популярността ѝ в дигиталните платформи и особено като един от най-гледаните филми в Netflix през 2024 г. е довела до решението за създаване на продължение.

‘Последният ловец на вещици’ се превърна в глобален феномен, откриван и преоткриван от зрителите през последното десетилетие. Това постоянство ясно показа, че съществува апетит за още истории в този свят“, коментира Адам Фогелсън, председател на Lionsgate Motion Picture Group. Той допълни, че новите технологии в киното ще позволят създаването на по-мащабно и амбициозно продължение.

За Майкъл Кейн проектът ще бъде първа роля след филма „The Great Escaper“ (2023) на Оливър Паркър, в който той изигра ветеран от Втората световна война. Тогава актьорът заяви, че се оттегля, тъй като вероятните му бъдещи роли биха били ограничени до „старци на 85–90 години“ и че предпочита да остави кариерата си с добри отзиви.

Ако сделката бъде финализирана, завръщането на Кейн ще бъде едно от най-значимите събития в Холивуд за 2025 г., а филмът ще събере отново актьора с Вин Дизел в поредна високопрофилна продукция на Lionsgate.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивелин Михайлов

    7 1 Отговор
    ГОЛЯМ!

    16:05 09.09.2025

  • 2 Истината

    0 0 Отговор
    Този беше в България преди месец и нещо.

    16:40 09.09.2025