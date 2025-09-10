Виктория и Дейвид Бекъм се подиграха на Меган Маркъл

Дейвид и Виктория Бекъм бяха обвинени, че са отправили скрита ирония към Меган Маркъл и нейната линия продукти As Ever, включваща сладка и мармалади.

Двамата бяха сред близките приятели на херцогинята и първоначално я подкрепиха след преместването ѝ в Лондон. Виктория дори предоставила на Меган контакти на свои любими фризьори и стилисти. По-късно обаче изтекоха подробности за техните взаимоотношения, което породи подозрения у Меган, че именно Виктория е източникът на „теча“. Това довело до неловък разговор между принц Хари и Дейвид Бекъм, при който футболистът бил силно засрамен, твърдят запознати.

Бекъм присъстваха на сватбата на Хари и Меган през 2018 г., но отношенията между двете двойки охладняха и според медийни публикации вече не са толкова близки.

Скорошно видео на Виктория Бекъм, в което тя представя домашно приготвено сладко от сини сливи, предизвика нова вълна от спекулации. В клипа тя шеговито нарича продукта „Beckjam“ и казва на съпруга си: „Ти си истински предприемач“.

Снимка: Instagram

Според източник, цитиран от Daily Mail, видеото било насочено основно към сина им Бруклин, който наскоро също започна да прави сладко. Но мнозина онлайн коментатори предположиха, че закачката е и към Меган, която също лансира своя малинова плодова серия.

Реакциите в социалните мрежи не закъсняха. „Дейвид Бекъм прекара следобед в кухнята, направи малко сладко от сливи и беше несравнимо по-забавен за гледане от шоуто на Меган в Netflix“, написа потребител в X. Друг добави: „Интересът към сладкото на Бекъм е по-голям, а той дори не го продава.“

Линията на Меган, представена с мотото As Ever, е рекламирана като вдъхновена от рецепти, които тя създава в домашната си кухня. Описанието на нейното малиново сладко подчертава „деликатното съчетание на сладостта на малините с лек намек на лимон“.