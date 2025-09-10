Новини
Любопитно »
Виктория и Дейвид Бекъм се подиграха на Меган Маркъл

Виктория и Дейвид Бекъм се подиграха на Меган Маркъл

10 Септември, 2025 18:31 671 4

  • дейвид бекъм-
  • виктория бекъм-
  • подигравка-
  • шега-
  • сладко-
  • меган маркъл

Мнозина разчетоха, че шегите на семейство Бекъм са отправени към сладката и мармаладите на херцогинята

Виктория и Дейвид Бекъм се подиграха на Меган Маркъл - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дейвид и Виктория Бекъм бяха обвинени, че са отправили скрита ирония към Меган Маркъл и нейната линия продукти As Ever, включваща сладка и мармалади.

Двамата бяха сред близките приятели на херцогинята и първоначално я подкрепиха след преместването ѝ в Лондон. Виктория дори предоставила на Меган контакти на свои любими фризьори и стилисти. По-късно обаче изтекоха подробности за техните взаимоотношения, което породи подозрения у Меган, че именно Виктория е източникът на „теча“. Това довело до неловък разговор между принц Хари и Дейвид Бекъм, при който футболистът бил силно засрамен, твърдят запознати.

Бекъм присъстваха на сватбата на Хари и Меган през 2018 г., но отношенията между двете двойки охладняха и според медийни публикации вече не са толкова близки.

Скорошно видео на Виктория Бекъм, в което тя представя домашно приготвено сладко от сини сливи, предизвика нова вълна от спекулации. В клипа тя шеговито нарича продукта „Beckjam“ и казва на съпруга си: „Ти си истински предприемач“.

Виктория и Дейвид Бекъм се подиграха на Меган Маркъл
Снимка: Instagram

Според източник, цитиран от Daily Mail, видеото било насочено основно към сина им Бруклин, който наскоро също започна да прави сладко. Но мнозина онлайн коментатори предположиха, че закачката е и към Меган, която също лансира своя малинова плодова серия.

Реакциите в социалните мрежи не закъсняха. „Дейвид Бекъм прекара следобед в кухнята, направи малко сладко от сливи и беше несравнимо по-забавен за гледане от шоуто на Меган в Netflix“, написа потребител в X. Друг добави: „Интересът към сладкото на Бекъм е по-голям, а той дори не го продава.“

Линията на Меган, представена с мотото As Ever, е рекламирана като вдъхновена от рецепти, които тя създава в домашната си кухня. Описанието на нейното малиново сладко подчертава „деликатното съчетание на сладостта на малините с лек намек на лимон“.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хи хи хи

    3 0 Отговор
    Тези ако опитат на баба сладкото от сини сливи ще им мине мерака да правят нещо!

    18:56 10.09.2025

  • 2 Ха,ха

    3 0 Отговор
    Браво на хората, нас що ни занимавате с тъпотии

    18:58 10.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.