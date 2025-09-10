Йорданка Христова на 82 г.: Вечната дама на българската естрада

Днес, 10 септември, рожден ден празнува Йорданка Христова – една от най-обичаните и разпознаваеми български певици. Сцената я познава вече повече от половин век, а характерният ѝ глас и харизма я превръщат в символ на класическата българска естрада.

Ранни години и образование

Родена е през 1943 г. в София.

Завършва Националната музикална академия “Панчо Владигеров”, специалност „Музикална педагогика“, но още като студентка започва да печели популярност със своите изпълнения.

Кариера и постижения

През 60-те години дебютира на сцената и бързо се превръща в любима изпълнителка на широката публика.

Пяла е на най-престижните фестивали у нас и в чужбина – „Златният Орфей“, „Сопот“, както и в Куба, където има дълбока връзка с местната култура.

Нейният репертоар включва стотици песни, сред които се открояват „Делфините“, „Хора и улици“, „Песента остава“.

Любопитни факти

Приятелство с Куба: Йорданка Христова има особена обич към Куба. Често е канена там за концерти и е близка с кубинския лидер Фидел Кастро. В Куба я наричат „българската прима“.

Обществена активност: Освен в музиката, Христова винаги е била активна в културния живот и често се изказва по теми, свързани с изкуството и обществото.

Семейство: Въпреки многото си участия по света, тя винаги е подчертавала, че най-голямата ѝ гордост са двете ѝ деца.

Йорданка Христова е сред артистите, които продължават да доказват, че естрадата има непреходна стойност. Нейните концерти и днес събират публика от различни поколения, а песните ѝ остават част от златния фонд на българската музика.