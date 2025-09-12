Порно модел си търси оплодител за $10 милиона, но иска бебето да е само нейно

Американският порно модел Аела реши да се омъжи и обеща да плати 100 000 долара на този, който я запознае с бъдещия ѝ съпруг. Това съобщи New York Post.
Аела е на 33 години и живее в района на залива на Сан Франциско в Калифорния. Според нея не е трудно да се намерят кандидати, желаещи да се оженят за нея, но много по-трудно се намирали такива, които да я накарат да иска да се омъжи.
Според Аела 100 000 долара са значителен разход за нея. Въпреки това тя смята, че е малко вероятно да съжалява за тези пари, ако те ѝ помогнат да срещне правилния мъж.
Порно моделът има предвид и друг вариант, който включва още по-щедро възнаграждение. Тя ще плати 300 хиляди долара на всеки, който я запознае с мъж, готов да я забремени за 10 милиона долара. В този случай мъжът трябва да се откаже от правото си на попечителство. Аела иска да отгледа детето сама.
1 Сталин
09:44 12.09.2025
2 Жиголо
09:45 12.09.2025
3 Хер Флик от Гестапо
09:45 12.09.2025
4 Хехе
09:48 12.09.2025
5 Пачата си прави реклама
09:52 12.09.2025
6 фффф
Коментиран от #10
09:53 12.09.2025
7 да уточним
09:57 12.09.2025
8 Горката
09:57 12.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 да ти кажа
До коментар #6 от "фффф":На Венелинчето явно нито писането, нито математиката са й силни страни.
09:58 12.09.2025
11 таксиджия 🚖
Във България се намират ученички от ромския етнос, красиви засмени, които за бебе искат само 40-80к лв! Така че милионерите да се замислят къде да инвестират парите си.
10:00 12.09.2025
12 Кокала
10:02 12.09.2025
13 Анонимен
10:04 12.09.2025
14 ......па
10:05 12.09.2025