Порно модел си търси оплодител за $10 милиона, но иска бебето да е само нейно

12 Септември, 2025 09:41 792 14

Аела ще плати 300 хиляди долара на всеки, който я запознае с мъж, готов да я забремени за 10 милиона долара

Порно модел си търси оплодител за $10 милиона, но иска бебето да е само нейно - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американският порно модел Аела реши да се омъжи и обеща да плати 100 000 долара на този, който я запознае с бъдещия ѝ съпруг. Това съобщи New York Post.

Аела е на 33 години и живее в района на залива на Сан Франциско в Калифорния. Според нея не е трудно да се намерят кандидати, желаещи да се оженят за нея, но много по-трудно се намирали такива, които да я накарат да иска да се омъжи.

Според Аела 100 000 долара са значителен разход за нея. Въпреки това тя смята, че е малко вероятно да съжалява за тези пари, ако те ѝ помогнат да срещне правилния мъж.

Порно моделът има предвид и друг вариант, който включва още по-щедро възнаграждение. Тя ще плати 300 хиляди долара на всеки, който я запознае с мъж, готов да я забремени за 10 милиона долара. В този случай мъжът трябва да се откаже от правото си на попечителство. Аела иска да отгледа детето сама.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сталин

    7 1 Отговор
    На кой му трябва психотурбокучка

    09:44 12.09.2025

  • 2 Жиголо

    5 3 Отговор
    Това ще бъдат лесно изкарани десет милиона, освен ако тази не иска да и се платят на нея, но материала е много неясен по този въпрос!

    09:45 12.09.2025

  • 3 Хер Флик от Гестапо

    3 0 Отговор
    Господи, до къде стигна тоя свят!

    09:45 12.09.2025

  • 4 Хехе

    4 0 Отговор
    Търсела?Че нали в порното са най-големите бачи?

    09:48 12.09.2025

  • 5 Пачата си прави реклама

    5 0 Отговор
    Няма намерение нито да захваща нито да плаща

    09:52 12.09.2025

  • 6 фффф

    4 2 Отговор
    100 хил, ...300 хил...10 млн,...последно колко дава? ,,, понавам един от Банкя, който само с това се занимава

    Коментиран от #10

    09:53 12.09.2025

  • 7 да уточним

    2 0 Отговор
    Това на снимката е мъж и ще забременее когато цъфнат налъмите.

    09:57 12.09.2025

  • 8 Горката

    0 0 Отговор
    жена и още по горко евентуалното и дете. Какъв е този стремеж да се гледа дете само от единият родител, да се зачева дете без любов и да плаща на осеменител, като се плаща за домати на сергия за зеленчуци.

    09:57 12.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 да ти кажа

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "фффф":

    На Венелинчето явно нито писането, нито математиката са й силни страни.

    09:58 12.09.2025

  • 11 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор
    Тая па на 33 иска $10млн за бебе, ама без да живее със мъжа и да няма право да вижда детето си... Прекалила е със белия прах или си рекламира онлифенса по този безумен начин.

    Във България се намират ученички от ромския етнос, красиви засмени, които за бебе искат само 40-80к лв! Така че милионерите да се замислят къде да инвестират парите си.

    10:00 12.09.2025

  • 12 Кокала

    0 0 Отговор
    Тя не дава 10 милки, а ги иска. Ще даде 300 хилки на тоя който я запознае с този, който ще й даде 10 милки. Четете внимателно!

    10:02 12.09.2025

  • 13 Анонимен

    0 0 Отговор
    Колко мъка се крие в коментарите!

    10:04 12.09.2025

  • 14 ......па

    1 0 Отговор
    Има си каталози с осеменители които даряват материал,лично може да си го избере по неин вкус.Останалите и брътвежи са измишльотини

    10:05 12.09.2025