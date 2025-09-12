Порно модел си търси оплодител за $10 милиона, но иска бебето да е само нейно

Американският порно модел Аела реши да се омъжи и обеща да плати 100 000 долара на този, който я запознае с бъдещия ѝ съпруг. Това съобщи New York Post.

Аела е на 33 години и живее в района на залива на Сан Франциско в Калифорния. Според нея не е трудно да се намерят кандидати, желаещи да се оженят за нея, но много по-трудно се намирали такива, които да я накарат да иска да се омъжи.

Според Аела 100 000 долара са значителен разход за нея. Въпреки това тя смята, че е малко вероятно да съжалява за тези пари, ако те ѝ помогнат да срещне правилния мъж.

Порно моделът има предвид и друг вариант, който включва още по-щедро възнаграждение. Тя ще плати 300 хиляди долара на всеки, който я запознае с мъж, готов да я забремени за 10 милиона долара. В този случай мъжът трябва да се откаже от правото си на попечителство. Аела иска да отгледа детето сама.