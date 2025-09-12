Мартин Чой и Натали Трифонова в трепетно очакване на първото си детенце

"Нетърпението ми расте с всяка изминала седмица. Всяка малка подготовка у дома ме доближава до най-голямото щастие".



Това написа водещата на времето по bTV - Натали Трифонова, която чака първото си детенце, което ще е момче. С огромно вълнение тя подготвя дома си за новия член на семейството, пише plovdiv24.bg.



"Всеки ден е свързан с малки и големи неща, за да посрещна бебето в уютен, спокоен и безопасен дом. За мен детайлите са важни - от мекото одеялце до кърпичките, които винаги ще са под ръка", сподели Натали в трогателна публикация в нета.



"Щастлив съм за бебето, да, но съм на тренировка и не мога да говоря повече", призна за първи път пред медията таткото на очакваното мъниче - шампионът по мотоциклет Мартин Чой.



Двамата с Натали държат всички на дистанция в личния си живот, освен близките, които също с нетърпение очакват бебето да обърне в положителна насока животът на всички.



Майката на Чой - Зоя Георгиева вече се познава лично с родителката на Натали - зъболекарката Ванина Трифонова. Двете дори са приятелки във фейсбук и са в очакване на чудото - да се роди малък юнак.



Преди време тръгнаха слухове, че Натали и Мартин са разделени и той нямало да гледа своя наследник. Те бяха опровергани от самата синоптичка, а папарашки снимки на двамата от почивката им в Гърция, заедно с майка ѝ Ванина и баба ѝ Маргарита, опровергаха мълвата. "Няма да гледам бебето си сама", сподели с най-близките колеги Трифонова, като уточни да не я чакат да се върне бързо в телевизията.



Мартин Чой е един от най-успешните български мотоциклетисти, а Натали е сред обичаните телевизионни лица.



Сексапилната блондинка и 41-годишният състезател се запознават в предаването ѝ COOLt през януари 2023 година, когато той ѝ гостува. Спортистът пръв започва да ѝ пише и любовта им пламва. Колкото и да се крият и да не афишират любовта си, през лятото двамата бяха забелязани в самолета за италианския остров Капри, а след това и на други дестинации.



Трифонова и Чой посрещат заедно и 2024 година в столичен пиано бар, а преди това той изненадва красавицата с пътуване до Рим за рождения ѝ ден. Именно по това време той я запознава и с дъщеричката си Киара, която е на 15 години.



Мартин от години е разведен с майката на момичето - Ева Тончева, сестра на един от най-добрите приятели на Мартин и негова колега състезател - Росен Тончев. Любовта им пламва случайно, но двамата дълго време са заедно и след като се ражда Киара.



След раздялата на Ева и Чой, той се превръща в един от най-желаните ергени, наричат го и "лошото момче на моторите".



"Не съм луда глава, но гоня целите си докрай", е мотото на шампиона по мотоциклетизъм.



Преди Мартин, Натали Трифонова имаше дългогодишна публична връзка с Доан Хасан, с когото се събираха и разделяха няколко пъти, а когато не са били заедно са имали други връзки. С днешна дата обаче двамата не са двойка, макар и още да се следват в Инстаграм, а той все още не е показвал нова жена до себе си. В момента Доан има строителна фирма и е доста заможен от бизнеса си. През годините Натали често си е мечтала да облече бялата рокля и да стане булка. Признава в интервюта, че вярва в брака и не е привърженик на съжителстване на семейни начала.



"Най-смелите неща, които правим, често граничат с глупост и винаги са в името на любовта", казва пред "24 часа" Натали преди години. И сигурно е права.



"Много искам внучката ми да има стабилно семейство. Пожелавам ѝ го и винаги стоя зад нея", сподели преди време бабата на Натали Трифонова - д-р Маргарита Ковачева. И въпреки това, че е пенсионерка, докторката продължава да работи.



През 2020 г. тя стана Лекар на годината във Велико Търново, където практикува. Тя работи в болница "Д-р Стефан Черкезов" и лекува малчугани. Има и специализация по детска нефрология, която изследва бъбречните заболявания.



Натали е близка и с майка си - Ванина, на която се доверява за всичко. Тя е зъболекар с успешна практика и кабинет.



Двете жени са първите, на които синоптичката споделя, че е поканена да участва в танцувалното шоу по Би Ти Ви "Денсинг старс". На всяко представяне те я подкрепят и ѝ дават увереността, че се справя перфектно. Трифонова е тренирала в тийнейджърските си години модерен балет и хип-хоп танци. Спира с тях през 2012 г., за да се посвети на работата си в телевизиите. Тя е сред най-дисциплинираните водещи в нюзрума на Би Ти Ви и никога не си позволява да закъснее. Като по часовник е. Има стриктна програма за всеки ден и час.



"В точно определено време влизам в гримьорната, в студиото и никога не ми се е случвало да закъснея. Дори винаги подранявам с пет или десет минути. Не обичам и да чакам. Никога няма да забравя първото си предаване. Помня дори и синята рокля, с която бях облечена. Бях притеснена, но не чак толкова, че да не спя. По-скоро се вълнувах, защото беше абсолютно непознато за мен. Е, разбира се, надявах се да не се изложа. Не исках да разочаровам колегите и хората, които ми бяха дали шанс. Тогава бях едва на 20 години. Но иначе сценичната треска и вълнението си ги имам и до днес. Даже се плаша от момента, в който евентуално ще изчезнат. Те ме държат стегната и концентрирана", казва Трифонова, която попада в телевизията още като студентка в първи курс по бизнес информатика.



Иска да работи нещо, докато учи. И заедно с майка ѝ виждат обява по телевизията, че се търси водеща за прогнозата на времето. Явява се и я вземат от раз.



"Разбира се, имаше доста дълъг период, в който ме подготвяха, защото нямах никакъв опит пред камера", споделя Трифонова.



Преди времето, красавицата се е появявала и друг път по bTV. Участвала е в конкурса "Танцувай с мен", организиран от Слави Трифонов. Тогава е само на 19 години. Без да се притеснява, излиза пред журито в ултракъса пола и горнище на бански, накичено с пайети. Провокативната ѝ визия веднага привлича Слави и той не крие интереса си. Още с първите въпроси се шегува с нея - пита дали има гадже и подмята, че фамилията ѝ е като неговата и ако един ден се оженят, нямало да има нужда да я сменя. Впоследствие не е одобрена да продължи напред, но прави впечатление на всички.



Натали наследява усета към модата от своята майка. В социалните мрежи двете често позират заедно, облечени в сходни тоалети и високи токчета. "Най-много обичам провокативното облекло", казва преди време Трифонова в интервю и продължава: "bTV е моят втори дом. Не съм синоптик по образование, което ме задължава да се интересувам двойно повече от всичко, свързано с метеорологичната обстановката. За всички години научих, че времето винаги може да ти изиграе шега, колкото и да си подготвен", споделяла е водещата.

Освен на танците, Натали е голям фен на футбола. Преди месеци качи във фейсбук профила си колаж от две снимки, на които позира с Христо Стоичков. Единият кадър с футболната легенда е заснет през 2022 г., а другият - през 2000 г."25 години по-късно сме си все така готини", написа Трифонова под колажа във фейсбук. Двамата с футболната легенда се срещат в Рим, където той е посланик на Пробега на мира за Европа и участва в Мача на мира. Малко по-късно се снима с Натали, държейки факела на мира. Страстта на водещата към футбола идва от нейния дядо, който е върл фен на ЦСКА. И освен че от малка се познава с Христо Стоичков, харесва Лионел Меси и Аржентина.Любимият на синоптичката Мартин Чой е на 41 години. Той се състезава с номер 77, а това е номерът на покойния пилот Богдан Василев-Боко, който катастрофира фатално преди 12 г. Именно той пали фитила на Мартин за мотоциклетизма."Това число значи адски много за мен. Освен това ми носи късмет", споделя израсналият в столичния квартал "Банишора" състезател.Мартин е едва 6-годишен, когато баща му - Гинам Чой го качва за първи път на мотор. Докато връстниците му се учат да не падат от велосипедите с помощни колела, малкият Мартин вече сменял уверено двете скорости на мотопеда "Стела" по трасето на импровизираната си първа писта.Увлечен от скоростта, той взема решение да се опълчи на плановете на баща си, който бил запален по мотокроса и искал да насочи и сина си в тази насока. Мартин избира да се състезава на писта и проявява упоритост. В крайна сметка баща му отстъпва и финансира първите две години от кариерата му на състезател, което едва не го докарва до фалит.Фамилията на Мартин идва от дядо му - южнокорееца Юнг Чой. Той попада в България като студент и по време на престоя си се запознава с баба му. Въпреки раждането на сина им (бащата на Мартин), двамата се разделят. Юнг се прибира в Сеул, а майката и детето остават в София. Малкият Мартин за първи път вижда корейския си дядо, когато е тригодишен. Тогава той му гостува за първи път в Корея. След това е ходил още няколко пъти да го види. "Чой е една от най-разпространените фамилии в Корея, нещо като Иванов или Петров в България. Не знам дали означава нещо конкретно", споделя с усмивка пилотът.Лявата ръка на Мартин е татуирана от долу до горе с религиозни мотиви. Пилотът започнал с татусите на шега. При свой приятел - известен столичен татуист, Мартин първо си поръчал едно малко сладко ангелче над китката. През зимата, когато имал свободно време, пак отишъл в студиото с друго хрумване и така постепенно цялата му ръка се изпълнила с мистични рисунки. Сега май е дошъл ред и на дясната, върху която засега има само дискретен надпис. Точно над сърцето си пилотът поръчал да изпишат името на дъщеричката му Киара. Името е избрано от майката Ева.Любопитното е, че Чой няма познания върху устройството на мотоциклета, въпреки че животът му на практика преминава върху две колела. С изключение на пилотските умения, състезателят не би могъл да се справи с нищо друго, свързано с работата на своята машина. Нещо като блондинка пред отворен капак на автомобил.Моята работа все пак е да карам мотора, нищо друго не мога да направя. Всичко останало е задължение на механиците - разкрива Марто. - Аз самият съм общо взето самоук, нямам техническо или инженерно образование. През 2006 г. записах специалност "Мотоциклетизъм" в НСА, но тогава имах много участия и изобщо нямаше как да ходя на лекции. Прекъснах след една седмица. Нямам диплома, машините ме научиха."Първото професионално състезание на Чой е през 1998 г. на детелината на столичния бул. "България" при Околовръстния път. Повечето от съперниците му в онзи ден отдавна не се занимават със спорт, а най-известният от тях е бившият състезател Иван Луканов, който в средата на миналото десетилетие основа собствен клуб."Имам страшно много падания и травми, такъв е спортът - пояснява Чой. - Но една от контузиите, която ми е останала в главата, е от 2007 г. Паднах тежко на пистата "Хунгароринг" край Будапеща и си счупих една кост отзад на таза. Настаниха ме в болница и три дни не ме пуснаха, понеже имаше опасност да стане кръвоизлив в корема. Но гледам да не помня лошото. Дай боже, да нямам изобщо травми. Начинът да се предпазиш е да си усещаш лимита, да не го минаваш. Ако усетиш, че не си подготвен, а искаш да рискуваш, въпросът е ще можеш ли да завършиш обиколката."Именно огромното напрежение, което предизвиква мотоциклетизмът, е причината майката на Мартин - Зоя Георгиева, да не гледа състезанията на сина си, камо ли да присъства на някое от тях. По спомени на Чой тя е идвала на пистата само веднъж, още в първите години от детската му кариера. "Разбира се, че се страхува страшно много. Сигурно затова стои на по-заден план. Притеснява се, но никога не се е опитвала да ме спре или да ме насочи нанякъде другаде", споделя Марто.С днешна дата и той, и Натали са доста "укротени", по думите и на двамата. В очакване са на малкото момченце, което ще свърже животът им завинаги.