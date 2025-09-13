Азис със силни думи в защита на Лили Естер от "Ергенът: Любов в рая": "Аз не те познавам! Но мога да те обичам!"

Азис защити със силни думи участничка от "Ергенът: Любов в рая". "Аз не те познавам! Но мога да те обичам!" - сподели фолк звездата за Лили Естер.

Лили Естер направи впечатление на всички участници в имението и на зрителите с екзотичния си външен вид и искрена усмивка. Тя е професионална танцьорка и модел. Има нигерийски и етиопски корени, но е родена в София. Присъствието ѝ обаче се оказа предизвикателство за един от участниците. Пенко Обретенов коментира появата ѝ пред някои от другите ергени.

В предишни епизоди ергенът Пенко отправи коментари, свързани с Лили Естер. Малко по-късно, на първата Церемония на розата, той получи роза именно от нея, което му позволи да продължи участието си в романтичното риалити. Спасеният участник преосмисли думите си след разговор с един от редакторите на формата.

"Това ще ми бъде "урок за цял живот и че ще помня този ден завинаги", сподели впоследствие ергенът от Плевен.

Някои от участничките в "Ергенът: любов в рая" реагираха на случилото се с постове и сторита в социалните си профили. Самата Лили Естер написа, че няма коментар. Явно провокиран от случилото се, Азис сподели свои общи снимки с участничката, както и силни думи в нейна защита.

"Аз не те познавам! Но мога да те обичам! Аз нямам никакво, ама никакво образование. Имам незавършен четвърти клас. Не съм изхвърлил на боклука един чувал с пари и надежди на родителите си с обещанието да стана “доктор"! Но знам, че да си човек не е необходимо да си боядисам брадата и да гледам с овчи поглед в хетеропредаване за любов по телевизията. Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам! Аз съм ти и ти си Аз!"

Само за час публикацията му в Инстаграм беше харесана от над 3000 души.