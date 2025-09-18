Новини
Инфлацията в България през август 2025 г. остава висока

18 Септември, 2025 13:00 834 15

По-висока от очакваната инфлация може да намали бюджетните дефицити, но ефектът е временен и зависи от няколко фактора

Инфлацията в България през август 2025 г. остава висока - 1
Сниммка: Shutterstock
Факти Факти
Автор: д-р Симеон Дянков

Годишната инфлация в Европейския съюз е била 2,4% през август 2025 г., стабилна в сравнение с юли. Година по-рано темпът също е бил 2,4%. Тези данни бяха публикувани вчера от Евростат, статистическата служба на Европейския съюз.

Най-ниските годишни темпове са регистрирани в Кипър (0,0%), Франция (0,8%), Италия (1,6%), Дания и Ирландия (1,9%). Най-високите годишни темпове са отчетени в Румъния (8,5%), Естония (6,2%), Хърватия (4,6%), Словакия (4,4%), Унгария и Латвия (4,2%), Австрия (4,1%), Литва (3,6%) и България (3,5%). В сравнение с юли 2025 г. годишната инфлация е спаднала в девет държави членки, останала е стабилна в четири, включително България, и се е повишила в четиринадесет. Членките на ЕС в Източна Европа имат средно по-висок темп на инфлация от другите страни от ЕС. Единственото изключение е Чехия, чиято инфлация е на средното ниво за ЕС от 2,4%.

През август 2025 г. най-голям принос за годишната инфлация имат услугите (+1,44 процентни пункта, п.п.), следвани от храните, алкохола и тютюна (+0,62 п.п.) и неенергийните промишлени стоки (+0,18 п.п.).

По-висока от очакваната инфлация може да намали бюджетните дефицити, но ефектът е временен и зависи от няколко фактора. С покачването на цените, събираемостта на ДДС се увеличава автоматично. Ръстът на заплатите (който в България се е увеличил по-бързо от инфлацията през 2025 г.) води до увеличаване на данъка върху доходите и социалните осигуровки. Корпоративните печалби също се увеличават в номинално изражение, което увеличава приходите от корпоративен данък.

Правителството обаче използва правила за индексиране (пенсии, минимални заплати, социални помощи). Те се увеличават с инфлацията, компенсирайки ръста на приходите. Разходите за обществени поръчки и инвестиции също се увеличават.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Споко

    8 0 Отговор
    нема страшно. Тиминушка са е заела... и с инфлацията.

    11:11 18.09.2025

  • 2 честен ционист

    5 7 Отговор
    В банановите републики инфлацията е по правило от 2 до 4 пъти по-висока от белите държави и то в години на икономически подем. Със сегашните темпове на инфлацията нищо чудно Ганчо да обезцени и Еврото ако въобще го въведе.

    Коментиран от #5, #6

    11:11 18.09.2025

  • 3 Временното явление ЕС

    3 0 Отговор
    Сега, като влезем в клуба на богатите
    всичко ще е шест точки.

    Коментиран от #13

    11:13 18.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пиши и за януари

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Пиши как ще посрещнем еврото. И за Вова да не забравиш да пишеш.

    13:05 18.09.2025

  • 7 Любопитен

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Бая трябва да те е тръшкала акушерката в родилното.

    13:07 18.09.2025

  • 8 Фантастичен филм

    0 0 Отговор
    Има повече реалност ….

    13:21 18.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Един

    3 0 Отговор
    нали нямаше инфлация?!
    Значи вече дори не отговаряме на изискванията по маастрихт - не че някога сме отговаряли!
    ЛЪЖИТЕ И ИЗМАМИТЕ ДА НИ НАБУТАТ В ЕВРОЗОНАТА СЕ ВЗРИВЯВАТ!

    да ви обяснявам ли какво ще стане когато влезем и до къде ще стигнат цените?!
    Хърватия реве в момента 15% ръст на храните 30% ръст на стоките 70% ръст на наемите.

    ще летят глави - избирайте дали на управляващата мафия или вашите...

    13:38 18.09.2025

  • 11 По последна информация

    2 0 Отговор
    Съединените щати и Англия усилено започват да строят атомни централи за преминаване изключително към ядрена енергетика.
    В Европа това е забранено нали
    А вие сещате ли се че го грискаме отвсякъде
    във вид на зелена сделка.

    13:40 18.09.2025

  • 12 Истината:

    3 0 Отговор
    Инфлацията в България И през август 2025 г. остава висока - 5%
    А до сега е около 30%
    Изискването ба Еврозоната е Инфлацията в България да не бъде Повече от 3%

    13:43 18.09.2025

  • 13 Нагоре !

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Временното явление ЕС":

    Нагоре !

    Или Надолу !

    Кой го Е Еня !

    Важното е !

    Че се изтеглиха Заеми !

    Които Сега !

    Трябва Да се Усвоят !

    От !

    Нашите Хора !

    13:49 18.09.2025

  • 14 Време е такива по затворите!

    2 0 Отговор
    Не само инфлацията и кражбите са огромни! Теглят се млрд. и потъват в чекмеджета и скринове на власт имащите!

    13:59 18.09.2025

  • 15 Мафията краде и печати кухи пари!

    2 0 Отговор
    Тези са ало измамници на по високо ниво всяка година ни обират с инфлацията! До сега не чух и видях мерки за справяне с инфлацията т.е. това е политика на мафията която ни управлява! Голяма инфлация пълен бюджет с ДДС на МФ

    14:24 18.09.2025