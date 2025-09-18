Инфлацията в България през август 2025 г. остава висока

Автор: д-р Симеон Дянков
Годишната инфлация в Европейския съюз е била 2,4% през август 2025 г., стабилна в сравнение с юли. Година по-рано темпът също е бил 2,4%. Тези данни бяха публикувани вчера от Евростат, статистическата служба на Европейския съюз.
Най-ниските годишни темпове са регистрирани в Кипър (0,0%), Франция (0,8%), Италия (1,6%), Дания и Ирландия (1,9%). Най-високите годишни темпове са отчетени в Румъния (8,5%), Естония (6,2%), Хърватия (4,6%), Словакия (4,4%), Унгария и Латвия (4,2%), Австрия (4,1%), Литва (3,6%) и България (3,5%). В сравнение с юли 2025 г. годишната инфлация е спаднала в девет държави членки, останала е стабилна в четири, включително България, и се е повишила в четиринадесет. Членките на ЕС в Източна Европа имат средно по-висок темп на инфлация от другите страни от ЕС. Единственото изключение е Чехия, чиято инфлация е на средното ниво за ЕС от 2,4%.
През август 2025 г. най-голям принос за годишната инфлация имат услугите (+1,44 процентни пункта, п.п.), следвани от храните, алкохола и тютюна (+0,62 п.п.) и неенергийните промишлени стоки (+0,18 п.п.).
По-висока от очакваната инфлация може да намали бюджетните дефицити, но ефектът е временен и зависи от няколко фактора. С покачването на цените, събираемостта на ДДС се увеличава автоматично. Ръстът на заплатите (който в България се е увеличил по-бързо от инфлацията през 2025 г.) води до увеличаване на данъка върху доходите и социалните осигуровки. Корпоративните печалби също се увеличават в номинално изражение, което увеличава приходите от корпоративен данък.
Правителството обаче използва правила за индексиране (пенсии, минимални заплати, социални помощи). Те се увеличават с инфлацията, компенсирайки ръста на приходите. Разходите за обществени поръчки и инвестиции също се увеличават.
1 Споко
11:11 18.09.2025
2 честен ционист
Коментиран от #5, #6
11:11 18.09.2025
3 Временното явление ЕС
всичко ще е шест точки.
Коментиран от #13
11:13 18.09.2025
6 Пиши и за януари
До коментар #2 от "честен ционист":Пиши как ще посрещнем еврото. И за Вова да не забравиш да пишеш.
13:05 18.09.2025
7 Любопитен
До коментар #4 от "оня с коня":Бая трябва да те е тръшкала акушерката в родилното.
13:07 18.09.2025
8 Фантастичен филм
13:21 18.09.2025
10 Един
Значи вече дори не отговаряме на изискванията по маастрихт - не че някога сме отговаряли!
ЛЪЖИТЕ И ИЗМАМИТЕ ДА НИ НАБУТАТ В ЕВРОЗОНАТА СЕ ВЗРИВЯВАТ!
да ви обяснявам ли какво ще стане когато влезем и до къде ще стигнат цените?!
Хърватия реве в момента 15% ръст на храните 30% ръст на стоките 70% ръст на наемите.
ще летят глави - избирайте дали на управляващата мафия или вашите...
13:38 18.09.2025
11 По последна информация
В Европа това е забранено нали
А вие сещате ли се че го грискаме отвсякъде
във вид на зелена сделка.
13:40 18.09.2025
12 Истината:
А до сега е около 30%
Изискването ба Еврозоната е Инфлацията в България да не бъде Повече от 3%
13:43 18.09.2025
13 Нагоре !
До коментар #3 от "Временното явление ЕС":Нагоре !
Или Надолу !
Кой го Е Еня !
Важното е !
Че се изтеглиха Заеми !
Които Сега !
Трябва Да се Усвоят !
От !
Нашите Хора !
13:49 18.09.2025
14 Време е такива по затворите!
13:59 18.09.2025
15 Мафията краде и печати кухи пари!
14:24 18.09.2025