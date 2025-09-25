Новини
Володимир Зеленски втвърди тона: Не сме терористи, но ще ударим Кремъл, ако Русия не прекрати войната
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски втвърди тона: Не сме терористи, но ще ударим Кремъл, ако Русия не прекрати войната

25 Септември, 2025 22:23

През май 2023 г. два дрона се взривиха над Кремъл, където е канцеларията на руския президент, припомня ДПА

Володимир Зеленски втвърди тона: Не сме терористи, но ще ударим Кремъл, ако Русия не прекрати войната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заплаши с атаки срещу Кремъл, ако Русия не прекрати войната срещу страната му, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Първо те трябва да знаят къде се намират бомбоубежищата им. Ако не прекратят войната, ще се нуждаят от тях“, заяви той в интервю за „Шоуто на Аксиос“ в Ню Йорк, предаде ДПА.

Зеленски каза още, че се надява САЩ да предоставят на Украйна оръжия с голям обсег. В същото време обаче той изключи възможността за атаки срещу цивилни цели. „Не сме терористи“, заяви украинският президент.

По думите на Зеленски украинските въоръжени сили вече разполагат с дронове, които могат да летят на разстояния до 3000 километра. Кремъл се намира само на около 450 километра от границата с Украйна, отбелязва ДПА.

Бившият президент на Русия Дмитрий Медведев, който сега е заместник-председател на Съвета за сигурност на Руската федерация, отправи остро предупреждение към Зеленски и заплаши с удар по Киев.

„Наркоманът в Киев каза, че Кремъл трябва да знае къде има бомбоубежище, за да могат обитателите му да се скрият, когато той използва американски оръжия с голям обсег. Това, което уродът трябва да знае, е че Русия може да използва оръжия, срещу които бомбоубежище няма да го защити. Американците също трябва да имат това предвид“, написа Медведев в „Екс“, визирайки исканията на Зеленски САЩ да предоставят на Украйна такива оръжия.

През май 2023 г. два дрона се взривиха над Кремъл, където е канцеларията на руския президент, припомня ДПА. Тогава обаче Киев отрече да има нещо общо с това.


  • 1 Уххх, тоз пък

    43 6 Отговор
    Нали побеждаваше бе, наркос. Що да спира Русия като продължава да си освобождава земята

    Коментиран от #8, #10, #17, #22

    22:25 25.09.2025

  • 2 си дзън

    10 24 Отговор
    Ята от розови фламинга ще нацвъкат Кремъл, както нацвъкват руските рафинерии.

    Коментиран от #14

    22:25 25.09.2025

  • 3 Путин гол до кръста на пони

    9 17 Отговор
    Няма да са плашите! Всичко върви по план!

    Коментиран от #15

    22:27 25.09.2025

  • 4 Един

    33 4 Отговор
    Спирай белия прах, че тотално си изплискал легена. Лошото е, че заради това страдат хората.

    22:27 25.09.2025

  • 5 Напудреното носле

    29 4 Отговор
    Пак смях за лека ношТ 🤣😁🤣

    22:27 25.09.2025

  • 6 Уффф

    32 5 Отговор
    Тая глупост, днес я пуснахте вече! Колко пъти, трябва да четем халюцинациите на наркомана евреин?

    Коментиран от #11

    22:27 25.09.2025

  • 7 Сталин

    34 3 Отговор
    Напоследък намаляха парите за Зеленото наркоман щото Западните мародери фалираха и явно Зеления пор пуши развалена трева

    22:28 25.09.2025

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 15 Отговор

    До коментар #1 от "Уххх, тоз пък":

    как пък не вдянахте , че се бият 2 НАСЕСЕРЕййски републики?

    22:29 25.09.2025

  • 9 Механик

    6 16 Отговор
    И ще го направи!

    22:29 25.09.2025

  • 10 И кво като побеждава?

    7 14 Отговор

    До коментар #1 от "Уххх, тоз пък":

    Още 3 години война ли да иска, за да си върне териториите? По добре да събори Кремъл и толкоз

    22:29 25.09.2025

  • 11 Киев за два дня.

    5 13 Отговор

    До коментар #6 от "Уффф":

    Пумияр с пумияр.

    22:29 25.09.2025

  • 12 Баш Балък

    13 1 Отговор
    "Шоуто на Аксиос", повече не ми трябва да зная.

    22:29 25.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Бай Иван

    19 4 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Ей розаво фламинго, май пак си бил в бара " синята стрида " , където танцуват брадати двойки 😂

    22:30 25.09.2025

  • 15 КАКТО УДАРИХТЕ

    14 3 Отговор

    До коментар #3 от "Путин гол до кръста на пони":

    КРИМСКИЯТ МОСТ ЛИ

    22:30 25.09.2025

  • 16 жжжжжжжж

    17 5 Отговор
    Те руснаците това чака,ще сринат Киев

    Коментиран от #33

    22:30 25.09.2025

  • 17 Хахахаха

    4 11 Отговор

    До коментар #1 от "Уххх, тоз пък":

    Какво асвабаждава раша бе копей? Ти видял ли си какво остава от асвабаденото от раша?

    22:30 25.09.2025

  • 18 бебето

    5 9 Отговор
    путин изкопа още 2 метра в бункера.

    22:30 25.09.2025

  • 19 Путин гол до кръста на пони

    3 11 Отговор
    Давал съм и пак ще дам! Аз съм щедър и обичам да правя хората щастливи! Щастливи ли сте там на фронта? Щастливи сте, разбира се! Вие вдовиците щастливи ли сте? Щастливи сте ами, всяка мамашка е щастлива с палто от катерици!

    22:31 25.09.2025

  • 20 Фен

    14 5 Отговор
    Ми хайде де. И да ви приключва Путин, стига ви е лигавил. И Тръмп му го каза.

    Коментиран от #30, #38, #44

    22:32 25.09.2025

  • 21 усс.ран русофил

    3 10 Отговор
    Аз съм много силно възмутен!

    22:32 25.09.2025

  • 22 ян бибиян

    2 8 Отговор

    До коментар #1 от "Уххх, тоз пък":

    Защо дишаш въздуха на тази планета?

    Коментиран от #28

    22:32 25.09.2025

  • 23 Фашиста пак е шмъркал

    15 5 Отговор
    Не бил терорист терориста взривяващ хора и избиващ цивилни. И тук има глупаци фенове на тази измет. Що за отпадък са?

    Коментиран от #34

    22:33 25.09.2025

  • 24 Факт

    3 5 Отговор
    От Ню Йорк лесно се говори алангро.

    22:33 25.09.2025

  • 25 Механик

    4 10 Отговор
    Днес е ден 3310 от тридневната СВО.Да напомня.

    22:34 25.09.2025

  • 26 СЛЕД КАТО РУСНАЦИТЕ

    9 3 Отговор
    ВТВЪРДИХА КУ......А ЗЕЛЕНСКИ ВТВЪРДИ ТОНА
    ЗЕ НАПРАУ ГОРНО ДО

    22:34 25.09.2025

  • 27 Крайно време е

    3 12 Отговор
    Кремъл да изгори!
    Крайно време е Русия да обеси Путин и мръсните му олигарси

    22:34 25.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Е време е вече

    12 1 Отговор
    Киев да изгори. Тея явно не са чели какво пише в Руската конституция..

    22:35 25.09.2025

  • 30 Путин все приключва

    3 9 Отговор

    До коментар #20 от "Фен":

    И все приключен ходи.

    Коментиран от #37

    22:35 25.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Град Козлодуй

    4 9 Отговор
    Путин погуби народа си и Унижи Русия Уби 2 милиона Руснаци и разпада Държавата си

    Коментиран от #49

    22:35 25.09.2025

  • 33 аврора

    1 6 Отговор

    До коментар #16 от "жжжжжжжж":

    Едно е да искаш, друго е да можеш.

    22:36 25.09.2025

  • 34 Хахахаха

    2 8 Отговор

    До коментар #23 от "Фашиста пак е шмъркал":

    Взривяващ хора и избиващ цивилни????? За путлера ли става въпрос? Изглежда ми, че описваш путлера?

    Путин 24.02.2022 - Мьи им покажем!

    Уже показал!

    Коментиран от #36

    22:36 25.09.2025

  • 35 Нека се пробва

    10 2 Отговор
    Завалията да удари Кремъл.... Ей тогава вече и добряка Путин няма да може да ги спаси

    Коментиран от #47

    22:36 25.09.2025

  • 36 Ако това на снимката му викаш путлер

    9 3 Отговор

    До коментар #34 от "Хахахаха":

    за него. Същият този нашмъркан отпадък който взривява хора и избива цивилни.

    Коментиран от #41

    22:37 25.09.2025

  • 37 Хахахаха

    2 6 Отговор

    До коментар #30 от "Путин все приключва":

    Путлера научи едно нещо! Война срещу комик да не започва, защото ще го направи за смях!

    Коментиран от #42

    22:37 25.09.2025

  • 38 аz СВОПобеда80

    2 5 Отговор

    До коментар #20 от "Фен":

    Цитирам Тръмп:Русия похарчи милиони за бомби, ракети.Погуби хиляди човешки животи и не спечели никакви територии.

    22:37 25.09.2025

  • 39 Страшен Зелю

    7 1 Отговор
    Цял Кремъл трепери. По голяма глупост скоро не бях чел.

    22:38 25.09.2025

  • 40 Име

    8 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:38 25.09.2025

  • 41 Хахахаха

    2 8 Отговор

    До коментар #36 от "Ако това на снимката му викаш путлер":

    Написал съм! Изглежда ми, че ОПИСВАШ путлера!

    Коментиран от #48

    22:38 25.09.2025

  • 42 Той смеха в пропагандата за глупаци

    5 4 Отговор

    До коментар #37 от "Хахахаха":

    за жалост е за твоя сметка.

    22:39 25.09.2025

  • 43 Путин гол до кръста на пони

    2 7 Отговор
    Ето сега ви дадох Интервизия - един блестящ спектакъл в една красива идея да върнем традиционните православни ценности. Дадох ви виетнамското чудо! Не онова дето се мажете! А ангелогласния оризов шоумен Дък Фук от братски .Виетнам. Сигурен съм че сте получили духовна оргазма от изпълнението на тавариша. Голям успех, голям исторически успех на моето шоу

    22:39 25.09.2025

  • 44 Да де

    1 6 Отговор

    До коментар #20 от "Фен":

    Ти и още трима олигофрени това го пишете четвърта година.

    22:39 25.09.2025

  • 45 не може да бъде

    5 4 Отговор
    Поредното изказване на ВОлОдимир Зеленски което показва че той е невнемяем е с него няма смисъл да се преговаря !?Искам да обърна внимание на следното -приемам че украинците ще достигнат до Кремъл с дронове -е ,какво ще постигнат с този удар освен пропаганден шум ...ще нанесат някакви репутационни загуби на Путин и на Русия!? А в същото време руснаците ще унищожат цялата инфраструктура на Украйна и ще докарат личния състав на армията до катастрофален минимум...за големите украински загуби говори подп.Дейвис от САЩ който разобличава лъжите за малките украински и големите руски загуби -аргументирано като посочва защо се случва това !?Зимата ще даде отговор на всички въпроси които си задаваме -в началото на пролетта всичко ще е решено макар че войната може и да продължи!

    22:39 25.09.2025

  • 46 Майко мила .....

    5 3 Отговор
    заяви той в интервю за „Шоуто на Аксиос“ в Ню Йорк, предаде ДПА.

    22:39 25.09.2025

  • 47 Хахахаха

    3 5 Отговор

    До коментар #35 от "Нека се пробва":

    Те Кремъл го удариха. Не помниш ли, преди година ли беше, дрона който беше свален над кремъл?

    22:40 25.09.2025

  • 48 Е тъй де

    7 3 Отговор

    До коментар #41 от "Хахахаха":

    Ако путлер викаш на шмъркача фашист правещ терористични актове, взривяващ хора и избиващ цивилни, точно него описвам

    Коментиран от #54

    22:40 25.09.2025

  • 49 Механик

    3 6 Отговор

    До коментар #32 от "Град Козлодуй":

    А на мен Артилериста ми беше надул главата,че Русия била сила.

    22:40 25.09.2025

  • 50 Тръмп към турския президент Ердоган

    3 6 Отговор
    Русия похарчи милиони и милиони долари, бомби, снаряди и войници, а не спечелиха почти никаква земя. Резултата милиони убити и осакатени руснаци. Поне малко не му ли дожакя на моя приятел Путин.
    25 септември 2025, 20:40 часа
    Снимка: Getty Images
    Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп. Той ги изрече по време на срещата си с турския президент Реджеп Ердоган в Белия дом.

    Коментиран от #53, #57, #76

    22:41 25.09.2025

  • 51 Путин гол до кръста на пони

    2 6 Отговор
    Не се косете задунайци! Всичко съм планирал! Някои ме наричат Путлер! Не съм, но работя здраво да си заслужа титлата!

    22:42 25.09.2025

  • 52 Пожарникар

    3 5 Отговор
    Няма да се изненадам, ако Зеленски подпали Кремъл. 🤔

    22:42 25.09.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Хахахаха

    3 5 Отговор

    До коментар #48 от "Е тъй де":

    Така е. Този който описваш, е путлера!

    Коментиран от #61

    22:43 25.09.2025

  • 55 еми да

    2 6 Отговор
    и това ще стане.копейки прос.ти.

    22:43 25.09.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Хахахаха

    2 5 Отговор

    До коментар #50 от "Тръмп към турския президент Ердоган":

    За путлера, руските жертви са нула! Той на толкова ги оценява.

    Коментиран от #65

    22:44 25.09.2025

  • 58 Няма край руският позор!

    2 6 Отговор
    Няма...

    22:45 25.09.2025

  • 59 Мухаа ха!

    3 0 Отговор
    Пудра захар!

    22:45 25.09.2025

  • 60 Става страшно

    2 7 Отговор
    Смятам, че Украйна работи по дронове с ядрени глави. Това каза в предаване на СНН международния експерт Уйлям Ферк. Той коментира хода на войната в Украйна и провокациите на Русия с руските дронове над страни от НАТО: “Поражението на Путин, а Путин и в момента търпи загуба с това, че не може да пробие фронта и няма да го пробие по ред вече други причини, военни и технически, защото светът навлезе в една война, която някои определят като шесто поколение война, той е загубил. Това, което снощи каза пред ООН Зеленски, е изключително страшно. Аз не знам защо малко му обърнаха внимание. И думите му пред журналисти на въпроса че Русия може би ще отвърне също с ядрени удари Зеленски отговори " Ще се унишожим в такъв случай. Няма да има федерация. Война е - който оцелее"

    Коментиран от #66

    22:45 25.09.2025

  • 61 Значи сме на едно мнение

    4 1 Отговор

    До коментар #54 от "Хахахаха":

    Само не знам що кръсти шмъркача фашист и терорист взривяващ хора, избиващ цивилни и просещ по Европа и САЩ путлер. Ама ти си знайш.

    22:45 25.09.2025

  • 62 Анонимен

    4 1 Отговор
    То се вижда кой се друса!

    22:46 25.09.2025

  • 63 ВЗРИВЯВАЙ

    2 3 Отговор
    АЛЬОША

    Коментиран от #64, #70

    22:47 25.09.2025

  • 64 Само така

    5 3 Отговор

    До коментар #63 от "ВЗРИВЯВАЙ":

    Фашистите взривяват и рушат и са поддръжници на фашизма в Украйна. Добре, че е Русия, че отново спасява света от фашизъм и фашисткият отпадък.

    22:49 25.09.2025

  • 65 Точно

    2 4 Отговор

    До коментар #57 от "Хахахаха":

    Ноември 2023 г.в Истанбул на една среща и се засякоха Сергей Наришкин директор на руското външно контразузнаване и Уйлям Бърнс тогава директор на ЦРУ ,Бърнс е показал данни за чудовищните руски загуби и Наришкин отговорил " г-н Путин не се интересува от жертвите на нашата армия" ,което накарало Бърнс да се вкамени от потрес...Дори не е чудовищно а немислимо и близо до здравия разум

    Коментиран от #69

    22:49 25.09.2025

  • 66 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 5 Отговор

    До коментар #60 от "Става страшно":

    Точен сте господине 👌👌.От руснак войник става!Това го знае всяко хлапе.Там е проблема.

    Коментиран от #77

    22:49 25.09.2025

  • 67 Удри, батко Зеленски

    1 2 Отговор
    Прекалено много ги бавите. Камък върху камък да не остане в столицата на фашизма и болшивизма!

    22:50 25.09.2025

  • 68 Артилерист

    3 3 Отговор
    Всеки ден тука ни натрапват невнятните бълнувания на самозабравилия се бивш комичен артист Зеленски. Същото както правеха с напредналия с дименцията Байдън. Западните технолози по информационна война тикат в ръцете на марионетката си партитурките, за да предизвика Русия да срине Киев примерно до основи и да започнат да крещят какъв жесток демон е Путин. Западняците това не могат да го преглътнат, че Русия се отнася внимателно към цивилното население и бомбардира военни обекти в дълбочина само нощем. Това го няма в тяхната практика на десетките им безжалостни войни. В Ирак бомбардираха 38 денонощия килимно, в Югославия-78 денонощия, във Виетнам-с години.

    22:50 25.09.2025

  • 69 Пропагандата

    2 2 Отговор

    До коментар #65 от "Точно":

    винаги има за цел глупака.

    22:50 25.09.2025

  • 70 Копейките на сапун!

    2 1 Отговор

    До коментар #63 от "ВЗРИВЯВАЙ":

    Сега!

    22:50 25.09.2025

  • 71 2025 краят на Путин

    2 1 Отговор
    Следете шоуто!

    22:50 25.09.2025

  • 72 Много е готино

    2 1 Отговор
    Наркоманът в Киев каза, че Кремъл трябва да знае къде има бомбоубежище, за да могат обитателите му да се скрият, когато той използва американски оръжия с голям обсег. Това, което уродът трябва да знае, е че Русия може да използва оръжия, срещу които бомбоубежище няма да го защити.

    22:51 25.09.2025

  • 73 ХА ХА

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Пропагандата":

    Като те четем и се сещам за пиян медвед и скабеева с фустата и платненките.

    22:51 25.09.2025

  • 74 Медведев

    2 0 Отговор
    Още една двойна водка,моля! Ало,а кой ден сме днес, не сме ли в Киев вече?

    22:52 25.09.2025

  • 75 Очевидно неадекватен

    0 1 Отговор
    А пък със какви обувки беше трябва да видите записа от шоуто. Поне 48 номер. Не е просто за вярване . (НЮ ЙОРК — Украинският президент Володимир Зеленски заяви пред „ Шоуто на Аксиос “, че ако Русия не сложи край на войната, служителите, работещи в Кремъл, трябва да се уверят, че знаят къде е най-близкото бомбоубежище.)

    22:53 25.09.2025

  • 76 Пропагандата

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "Тръмп към турския президент Ердоган":

    винаги има за цел глупака.

    22:53 25.09.2025

  • 77 Потресен

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Руснак и войник, е това е вица на вечерта,браво,хареса ми!

    22:54 25.09.2025

