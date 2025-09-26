"До 2029 трябва да сме готови за война": защо точно 2029?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

До 2029 година Русия може да е в състояние да нападне НАТО, предупреждават високопоставени военни в Германия. На какво се базира тази прогноза?

Още новини от Украйна

"Не бива да вярваме, че Путин ще се спре до границите на Украйна", заяви още през юни 2024 година германският министър на отбраната Борис Писториус. "До 2029 година трябва да сме подготвени за война. Трябва да залагаме на сплашването, за да попречим да се стигне до най-лошото", припомня АРД тогавашните му думи.

Това бе първият случай, в който представител на германското правителство предупреди толкова недвусмислено за възможна война между Русия и НАТО, при това назовавайки конкретни времеви рамки, отбелязва германската обществена медия. Оттогава предупреждението е повтаряно нееднократно от представители на Бундесвера - че до 2029 година Владимир Путин ще е в състояние да дръзне да нападне НАТО.

Защо точно 2029 година?

Откъде обаче е тази прогноза, която междувременно се споменава все по-често? И защо точно 2029 година?

Преди изявлението си през юни 2024 германският министър на отбраната Писториус е провел консултации с вископоставени военни. По информация на АРД в рамките на тези консултации е бил разгледан анализ за заплахите, изготвен още през 2023 година, т.е. предишната година. В него пише, че вероятно през следващите три до пет години Русия ще е в състояние да поведе широкомащабна война с НАТО. В такъв случай обаче би ставало дума за 2028, а не за 2029 година, отбелязва АРД.

Бундесверът и германското външно разузнаване BND вероятно бързо са забелязали, че очевидно погрешно е бил използван анализ от предишната година. Но споменаването на 2029 година пред обществеността вече беше факт, а Министерството на отбраната предпочете да не се коригира. Препоръката оттук нататък била да се използва формулировката "до края на десетилетието".

На запитване по този повод говорителка на Министерството на отбраната отговаря следното: "Принципно не правим изявления по въпроси, свързани с вътрешни работни процеси". Но на какво се базира анализът, съгласно който заплахата от Русия за НАТО може да се превърне в реалност още в следващите години?

Анализът на НАТО

Оценката се базира на "национални и международни разузнавателни информации от разузнавателни и публични източници", посочва още говорителката. "Оценката на положението и анализът на заплахите постоянно се актуализират и допълват. Но повече информация не мога да предоставя от съображения за сигурност."

От АРД са установили, че позицията на военния министър Писториус и на редица други представители на Бундесвера се базира на анализ на НАТО за заплахите, изготвен през 2023 година от работна група в рамките на Алианса. В нея са участвали около една трета от натовските държави, особено тези, които разполагат с разузнавателни сателити. Работната група е анализирала руската отбранителна индустрия, военната икономика и реорганизацията на руската армия.

Колко оръжия и муниции произвеждат руските фабрики? Какво количество стар материал все още се намира по складовете? Как се отразяват санкциите на военната икономика? Колко големи са загубите в Украйна и как преминава набирането на нови войници? Това са въпросите, с които са се занимавали експертите, които освен общодостъпните данни са оценявали и разузнавателна информация, особено от сателитни снимки.

Муниции, ракети, военни бази

Изводът: през следващите години Русия не само ще е в състояние да компенсира персоналните и материалните загуби в Украйна, но и да се превъоръжи. Освен това в складовете се трупат големи количества муниции, както и ракети, от които засега няма нужда на фронта. Москва успява да направи това най-вече благодарение на подкрепата от Китай, Иран и Северна Корея, пише АРД.

Към това се добавят сведенията, събирани от сателити: руските военни строят нови бази в западната част на страната по границата с Финландия и с балтийските страни, като освен това модернизират съществуващите съоръжения, включително базите за ядрени оръжия. Същевременно модернизации и разширявания се извършват във военните бази в Беларус, където очевидно Москва възнамерява да разположи още тактически ядрени оръжия. Там се разширяват и железопътните връзки, за да може в случай на война в рамките на половин час да бъдат подготвени балистични ракети. Дотам се простират засега сведенията на военното разузнаване, посочва АРД.

Какво казва германското външно разузнаване

Разузнавателните служби не са въодушевени от прогнозата за възможно руско нападение. От една страна, защото точни прогнози в това отношение не биха могли да бъдат сериозни - има твърде много варианти и динамика, например във връзка с хода на войната срещу Украйна или отношението на администрацията на Тръмп към НАТО, посочва германската обществена медия и припомня, че анализаторите от BND са допускали грешки в свои прогнози от миналото, например във връзка със завземането на Кабул от талибаните през август 2021 или със заявлението си от 2012, че режимът на Асад в Сирия е в крайната си фаза.

От друга страна, при анализа на руските военни капацитети не се отчита нещо решаващо - намеренията на режима на Путин. Кой би могъл да знае отсега дали Кремъл ще започне конвенционална война с НАТО през следващата година или през 2029-а? Все пак Путин залага най-вече на изненадите.

Икономическият натиск расте

Междувременно икономическият натиск в Русия расте все повече, украинските нападения с дронове срещу нефтената промишленост водят до ръст в цените на горивата в страната, а набирането на нови войници вече не се осъществява със същото темпо, както преди година. Но въпреки това не е ясно дали Русия би се въздържала от широкомащабен конфликт с НАТО.

Още през ноември 2024 тогавашният шеф на германското външно разузнаване Бруно Кал предупреди, че има разузнавателни сведения, съгласно които високопоставени военни в Москва обмислят да тестват член 5 от Договора на НАТО. Актуалните развития по-скоро потвърждават тези прогнози.