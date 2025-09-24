Новини
България - селска кръчма с водопад с няколко стопани, където всеки дърпа масата към себе си, докато подът пропада

България - селска кръчма с водопад с няколко стопани, където всеки дърпа масата към себе си, докато подът пропада

24 Септември, 2025

  • стоян тончев-
  • българия-
  • кръчма-
  • водопад-
  • стопани-
  • пропадане

Пълният мандат на кабинета "Желязков" вече е с питанка - и отзад, и отпред, а смяната на министри - очаквани и желателни за отпускане на напрежението. Най-вероятно въпросът ще бъде поставен на масата от най-голямата партия ГЕРБ, която може да даде тон с "дезинфекциране" и освежаване на структурите си с нови областни координатори.

България - селска кръчма с водопад с няколко стопани, където всеки дърпа масата към себе си, докато подът пропада - 1
Колаж: Liberta.bg
Стоян Тончев Стоян Тончев журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Хотелът с водопада не просто дисквалифицира премиера Росен Желязков като потенциален кандидат за президент през 2026 г. - той го поставя в тежест за самия кабинет, за мандатоносителя ГЕРБ, за гаранта ДПС и за държавата. Скандалът прерасна от „местна медийна истерия“ в казус, който се превръща в допълнителна щета за международния образ на България, който и без това не е лъскав. Случаят с кмета на Варна Благомир Коцев също е симптоматичен.

„Хаяши“ вече не е хотел, а метафора за политическа корупция и морална ерозия. Въпросът е не само вътрешен, защото става дума за министър-председател на държава-член на ЕС и НАТО, който се оказва сериозно компрометиран не само пред българските граждани, а и пред лидерите на партньорските ни страни. Това е репутационен проблем от най-висок ранг - не само за ГЕРБ, не само за Министерския съвет, не само за ДПС, но за България като държава. Премиер с багаж от този калибър няма как да бъде възприеман сериозно в страната си, да води убедително външна политика, нито да предизвиква уважение в двустранни отношения. И това ще се прояви скоро - в срещи (или отказ от двустранни такива), в дипломатически жестове, в липса на доверие.

Случаят с кмета на Варна Благомир Коцев също е симптоматичен. Не знаем дали е виновен или невинен - това трябва да каже съдът. Но е крайно време прокуратурата да внесе обвинителен акт в съда и да предостави възможност на Коцев за защита. Вместо това обществото е подложено на денонощен медиен шум, който го представя или като мъченик, или като престъпник. И двете хипотези са в сферата на манипулацията без в влязла в сила присъда. Дори самият Коцев заяви готовност да се оттегли от кметския пост, но да бъде поставен под домашен арест, докато тече разследването. Но оставка в Общинската избирателна комисия не е депозирана. Получава се абсурд и междувластието се задъхва в собствения си пиар.

Истината е, че властта в България, като под "властта" се има предвид и трите власти - законодателна, изпълнителна и съдебна - има сериозен проблем.

Който си мисли, че мълчанието отвън означава липса на внимание върху протичащите процеси тук, живее в абсолютна заблуда и паралелна реалност. В един момент всичко ще се струпа наведнъж - както отвън, така и отвътре. И този момент наближава.

Защото вътрешнополитическата картина е плашещо ясна. Битови, социални, икономически и финансови проблеми не само не се решават, а се задълбочават. След 1 януари 2026 г. няма да настъпи никакво чудо с положителен знак. Напротив - кризите, които тлеят дотогава, ще ескалират с нови. Парите няма да стигат, парламентът няма да заработи по-ефективно, правителството няма да укрепне. Интензитетът на гражданското недоволство ще расте неизбежно и правопропорционално с високите сметки, безводието и политическите скандали, които ще огласят страната.

Държавата не е хоремаг. Но управляващите я превръщат точно в такъв - в селска кръчма с водопад с няколко стопани, където всеки дърпа масата към себе си, докато подът пропада. А когато държавата се управлява като хоремаг, накрая остава само сметката, която винаги се плаща от народа.

На този етап изборите през 2026 г. не са решение, но може да се превърнат в неизбежен завършек на петгодишния цикъл - от 2020 г., до сега.


  • 1 честен ционист

    8 39 Отговор
    Подът пропада и директо у Руccкий мир.

    Коментиран от #37, #73

    14:07 24.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    31 2 Отговор
    Жената на Росен Желязков работи с Бони Блу и обслужва по 1000 клиенти на ден

    14:08 24.09.2025

  • 3 Точна статия

    26 3 Отговор
    В момента в профилите на Бареков и Ивелин Михайлов лидер на ВЕЛИЧИЕ се излъчват на живо и са пред дома на Слави Трифонов в кв.Бояна заедно с голяма група симпатизанти. Който желае може да ги гледа там! А ето как се обърна Ивелин Михайлов преди към Трифонов!? С един много приятелски и достоен съвет.

    Коментиран от #12

    14:08 24.09.2025

  • 4 Сталин

    37 4 Отговор
    Вижте в Русия как процедират с корумпирани съдии и политици ,висш съдия от Московския арбитражен съд Елена Кондрат е хваната в корупционни схеми и всичкото и недвижимо имущество от десетки имоти за 10 милиарда рубли пръснато като собственост на деца и съпруг е отнето от държавата,вече в Русия има десетки корумпирани държавни чиновници и политици в затвора за корупция,а в България всеки втори е корумпиран а няма и един в затвора за корупция

    14:09 24.09.2025

  • 5 Сталин

    51 3 Отговор
    Да се краде в България - това е престъпление,да се краде много - това е бизнес,а да се граби целия народ - това вече е политика

    14:10 24.09.2025

  • 6 Росни пресни

    43 2 Отговор
    Растат ГЕРБ, къде са 6 апартамента, къде цял хотел с водопад. Това показва, че от глад са минали към голям глад.

    14:10 24.09.2025

  • 7 Майна

    39 5 Отговор
    Оставка!
    Революция!
    Няма прогнози- искаме си държавата!

    14:12 24.09.2025

  • 8 Сталин

    49 5 Отговор
    България е най смешната бананова република,- холивудска продукция от хляб и зрелища ,докато политическите клоуни като Тулупа и Прасето разиграват цирк за пред простолюдието ,западните мародери влачат и грабят де какво намерят .

    14:12 24.09.2025

  • 9 Град Козлодуй

    23 1 Отговор
    И мойта къща е с водопад кога вали дъжд оти немам улуци.

    14:12 24.09.2025

  • 10 Майна

    20 3 Отговор
    Аман от разбори!
    Блокиране на територията!

    14:13 24.09.2025

  • 11 1302

    14 7 Отговор
    Заглавието е обида към ресторант "Водопада" в Бачково.
    Който е едно много хубаво място

    14:13 24.09.2025

  • 12 Прав е Михайлов

    36 7 Отговор

    До коментар #3 от "Точна статия":

    Който 2 пъти е бил гост в шоуто му през 2019 и 2020 г. Първия път заедно с Арман Бабикян - " Слави ти си болен от множествена склероза прикован си на легло ,Слави ти умираш за какво са ти тези пари Слави, запази поне малко хубавите спомени за теб, махай се от Борисов и Пеевски:. ...В момента заедно с Бареков и огромна група поддръжници са пред палата на Трифонов в кв. Бояна за 8 милиона. Към него води път с частна охрана. Бареков с мегафон " Слави не те мразя клетник ,за съжаление си Слави,трябваше ли да стигнеш до тук? Пари ли нямаше ,имоти ли джипове ли ,защо за финал се оказа най мразения в тази държава Слави"

    14:17 24.09.2025

  • 13 избирател

    29 7 Отговор
    Този мухльо президент??!??

    Коментиран от #54

    14:19 24.09.2025

  • 14 Нее

    27 2 Отговор
    Това е затвор с водопад. Всички директори на водопади - там!

    14:21 24.09.2025

  • 15 Роско Водопада - Корупционер на ГЕРБ!!

    37 5 Отговор
    Росен Желязков изглежда все по-неспособен да отговори на тежестта на премиерския пост. Вместо лидерство и стабилност, неговото име вече се асоциира с „хотел с водопад“, символ не просто на корупция, а на пълна институционална ерозия. Скандалите около него компрометират не само правителството, но и международния образ на България. Премиер, който е бреме за своя кабинет, не може да води ефективна външна политика и губи легитимност както вътре в страната, така и извън нея. Нужна е смяна не само на хора, а на манталитет – и тя започва от върха.

    14:21 24.09.2025

  • 16 Росен Желязков е за разследване!!!

    30 5 Отговор
    Росен Желязков не просто се е превърнал в символ на провала – той е токсично петно върху репутацията на българската държавност. С неговото присъствие начело на кабинета властта се срива в абсурд и корупционна парализа. Хотелът с водопада не е просто скандал – това е политическо самоубийство, разкриващо пълната неспособност на премиера да различи управлението от далаверата. Той не вдъхва доверие, не носи визия, не води – той се крие зад фасади и компромати, докато институциите се задъхват, а държавата пропада като пода на "селската кръчма", в която се е превърнало управлението. Всеки негов ден във властта е удар по остатъците от легитимност, които България се опитва да запази пред своите граждани и пред света.

    Коментиран от #57

    14:24 24.09.2025

  • 17 Мнение

    25 5 Отговор
    Росен Желязков трябва да бъде разследван от Прокуратурата, а НЕ Благомир Коцев!!

    Коментиран от #22, #23, #47

    14:25 24.09.2025

  • 18 Росен Желязков е Позор!

    26 4 Отговор
    Росен Желязков е не просто компрометиран – той е символ на клиничната смърт на политическия морал в България. Вместо държавник – виждаме партиен апаратчик, обсебен от задкулисие, а не от отговорност. Скандалите около него вече не шокират никого – защото корупцията е норма, а той – лице на тази нормализация.

    Желязков не управлява – той оцелява, докато страната гази във все по-дълбока институционална тиня. Не се чува гласът му в кризи, не се вижда воля, не се усеща визия. Водопадът не е просто хотел – това е метафора на бездънната яма, в която потъват държавността, доверието и всякакъв остатък от достойнство на управлението.

    Истинският въпрос вече не е дали ще си тръгне, а колко още щети ще нанесе преди това. Защото Желязков не просто не решава проблеми – той самият е проблем.

    14:26 24.09.2025

  • 19 Р. Желязков е в конфликт на интереси!!!!

    19 3 Отговор
    Росен Желязков е олицетворение на политическата немощ, моралната апатия и управленската импотентност, които съсипват България отвътре. Той не е лидер, а назначен администратор на безвремието, чиято единствена мисия е да крепи компромисен баланс между зависимости, схеми и страха от предсрочни избори.

    Вместо воля за промяна – мълчание. Вместо позиция – усукване. Вместо визия – една изгнила фасада на „стабилност“, зад която всичко се руши: институции, доверие, икономика, елементарен ред. Всеки ден с Желязков начело е нова доза деградация, за която обществото плаща цената.

    Когато премиерът е по-известен с хотел и скандали, отколкото с реформи и лидерство, това не е просто криза – това е национален срам. В една нормална държава, премиер с подобен публичен и морален багаж отдавна щеше да бъде история. Но тук той още пише черните страници на настоящето.

    14:28 24.09.2025

  • 20 Госあ

    16 3 Отговор
    Много точно заглавие. Има нещо гнило в България.

    14:28 24.09.2025

  • 21 Анджо

    4 16 Отговор
    Президента на САЩ и той се занимавал с бизнес. Значи щом си станал политик и цялата рода трябва да умира и не може да развива никаква частна дейност. Абе много сте завистливи бе недоправени човеци.

    Коментиран от #31, #36

    14:30 24.09.2025

  • 22 Така е! Прав си!

    14 2 Отговор

    До коментар #17 от "Мнение":

    Логично е общественото възмущение да се насочи НЕ към фигури като Благомир Коцев, а към истинските източници на политическа корупция и разпад – в случая, премиерът Росен Желязков.
    Докато прокуратурата демонстративно се занимава с изфабрикувани фей-скандали на регионално ниво, премиерът, замесен в национален и международен компромат – „Хаяши гейт“, остава недосегаем. Това не е правосъдие – това е политически чадър в действие.
    Желязков трябва незабавно да бъде разследван за:
    злоупотреба със служебно положение,
    конфликт на интереси,
    търговия с влияние,
    и уронване престижа на институциите на България пред партньорите в ЕС и НАТО.

    14:30 24.09.2025

  • 23 Съд за Росен Желязков!!

    17 2 Отговор

    До коментар #17 от "Мнение":

    Да се търси отговорност от Коцев, а да се прикрива премиер, замесен в престъпни зависимости, е перверзия на правосъдието. Това е класическо отклоняване на вниманието – дребните риби на прицел, докато акулите плават спокойно в мътните води на властта.
    България няма да тръгне напред, докато такива като Росен Желязков не бъдат изправени пред закона, а прокуратурата не започне да служи на обществото, а не на политическия комфорт на управляващите.

    14:31 24.09.2025

  • 24 Роско Спестовника

    12 3 Отговор
    Що сега така ме метнахте? Кво съм направил толкова? Само инвестирам!
    От бюлетини се изкарват пари. С парите се купува всичко и се строи. Ама като се построи остават още пари... И аз инвестирам във водопад, щото леля Ванга каза, че водата ще става по-скъпа от злато!
    И верно - вече става!!! И по-скъпа ще става! Затова инвестирам!

    14:36 24.09.2025

  • 25 Име

    3 0 Отговор
    Бих поправил пода заедно кафе. Ако кръчмата се комбинира с посещение на водопада или в планината, ще има много почитатели!

    14:39 24.09.2025

  • 26 Мнение

    10 2 Отговор
    България няма нужда от премиер, който е в конфликт на интереси – има нужда от лидер, който е в конфликт с корупцията.
    А Росен Желязков очевидно не е този човек.

    14:39 24.09.2025

  • 27 Много ясно

    11 2 Отговор
    Росен Желязков е в очевиден конфликт на интереси – и това вече не е просто политическа оценка, а основание за институционална и юридическа проверка.

    14:40 24.09.2025

  • 28 Възмутен

    11 2 Отговор
    Скандалът „Хаяши“ – свързването на премиера с имоти, бизнеси и схеми, в които има достъп до власт и пари, поставя сериозен въпрос:
    Взимат ли се решения в полза на обществото, или в полза на „близки“ икономически кръгове?
    Политическо назначаване и прикритие – като премиер, Желязков има влияние върху институции, които трябва да го проверяват – като антикорупционната комисия (КПКОНПИ), МВР и дори прокуратурата.
    Това е класически конфликт – той де факто контролира органите, които би трябвало да го разследват.
    Назначения и обществени поръчки – ако се докаже, че лица или фирми, свързани с него, печелят договори или получават политическо покровителство, това е престъпен конфликт на интереси по смисъла на закона.

    14:43 24.09.2025

  • 29 Какво казва Законът????

    10 1 Отговор
    Според Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ):
    Конфликт на интереси има, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху обективното му изпълнение на задълженията.
    Желязков категорично попада в тази дефиниция, ако бъде доказано, че има дори възможност за влияние върху решения, от които той или свързани с него лица печелят

    14:43 24.09.2025

  • 30 Какво трябва да се случи:

    11 0 Отговор
    • Незабавна проверка от КПКОНПИ
    • Прокурорска проверка – не върху „удобните“, а върху върха на пирамидата
    • Парламентарна комисия – за изясняване на фактите
    • Международен натиск – защото става въпрос за премиер на страна от ЕС и НАТО

    14:44 24.09.2025

  • 31 Ако разбираш нещо де

    11 2 Отговор

    До коментар #21 от "Анджо":

    Не е престъпление да имаш бизнес. Престъпление е да използваш властта си, за да облагодетелстваш себе си и своите хора.
    А това е именно това, в което Росен Желязков е все по-сериозно уличаван.
    "Завист" няма нищо общо тук. Това е дума, която често използват корумпирани политици и техни защитници, за да се оправдаят пред обществото. Когато управляващ премиер е обвързан с луксозен строеж чрез приятелски кръгове и институциите мълчат – това не е завист, а сигнал за гнилост в управлението.

    14:47 24.09.2025

  • 32 ПКП

    6 1 Отговор
    Шефа ни Боко Банкянския и мой кръстник ще "дезинфекцира" всеки който не му е послушен, и не целува ръка /па и друго /! Това да знаят всички!

    14:48 24.09.2025

  • 33 Госあ

    1 7 Отговор
    След промените, плебса от дълбоката провинция станаха жълтопаветници. Преди това се искаше гражданство и приноси. Плодзеленчукарите изпълзяха иззад щандовете и станаха бизнесмени. Докато продажното евроатлантическо простолюдие си разиграват каруцата по жълтите павета, няма да има никаква надежда за България.

    14:48 24.09.2025

  • 34 Корупция!!!

    10 1 Отговор
    Твоят коментар е класически пример за манипулативна защита на Корупция, маскирана като здрав разум. В случая с Росен Желязков и хотела с водопада („Хаяши“) в контекста на конфликт на интереси, мотът, на който се строи т.нар. „Хаяши“ (водопад, луксозен хотел и ресторант), е свързан с лице от бизнескръга на Желязков, с обща политико-икономическа мрежа около него.
    Има съмнения, че институциите, които трябва да контролират проекта (ДНСК, РИОСВ, общински органи), умишлено си затварят очите.
    Желязков не е дал нито едно сериозно публично обяснение по случая, а ГЕРБ и ДПС мълчат или го защитават с подобни нелепи аргументи.

    14:50 24.09.2025

  • 35 Тома

    8 2 Отговор
    В държавата на мафията всеки краде

    Коментиран от #38, #40, #42, #43

    14:51 24.09.2025

  • 36 Рей

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "Анджо":

    В САЩ има ясни закони и силни медии, съд и Конгрес, които могат да разследват всяка стъпка.
    Когато се установи реален конфликт на интереси, следват проверки, разследвания и политическа отговорност, дори импийчмънт.
    Тоест: Бизнесът не е забранен – забранен е конфликтът между бизнес и власт.
    Никой не казва, че роднините на политиците не могат да имат бизнес.
    Но ако:
    • получават държавни поръчки,
    • придобиват апетитни имоти,
    • строят луксозни обекти на съмнително финансиране,
    • а премиерът ги „покрива“ или е пряко обвързан –
    тогава вече говорим за политическа корупция, търговия с влияние и конфликт на интереси.

    14:52 24.09.2025

  • 38 По-точно

    7 1 Отговор

    До коментар #35 от "Тома":

    Крадът само двата мафижтски кръга около Боко и Шиши!

    14:53 24.09.2025

  • 39 Газа

    3 2 Отговор
    Кажи им на честните убийци Газа.

    Нормалните хора разбират колко много лъжат ционистите.

    Коментиран от #69

    14:55 24.09.2025

  • 40 Не всички крадат.

    5 2 Отговор

    До коментар #35 от "Тома":

    Крадат онези, които имат достъп до власт и гарантирана безнаказаност.
    А това са точно мафиотските кръгове около Бойко и Пеевски, които днес – с участието на Росен Желязков – продължават да държат юздите на държавата.
    Не бива да се примиряваме с обобщения като „всички са маскари“.
    Истинските виновници имат имена, позиции и връзки – и те трябва да бъдат посочени и държани отговорни.

    Коментиран от #50

    14:55 24.09.2025

  • 41 Мафията си има хотел с водопад и сега

    5 1 Отговор
    Краде за нов хотел

    14:56 24.09.2025

  • 42 Лалугшр

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Тома":

    Това, че „всички крадат“, е удобен мит, внушаван и натрапен от крадливата мафия на Шиши и Боко, за да обезсили възмущението и да нормализира грабежа. Истината е по-конкретна – два основни кръга: кръгът на Шиши Магнитски и кръгът на Боко Тиквата.

    14:57 24.09.2025

  • 44 Ясно като бял ден!

    5 1 Отговор
    Кръгът на Бойко Борисов създаде мрежа от зависимости между партии, бизнеси и „наши хора“ в администрацията.
    Контрол върху обществени поръчки, еврофондове, съдебна система и медии.
    Всяко отклонение от линията се наказваше със служби, прокуратура или икономическа репресия.
    Кръгът на Делян Пеевски има финансова и медийна империя, изградена чрез политическо влияние и корпоративно превземане на държавата.
    Срастване между политика, бизнес и прокуратура – Пеевски е олицетворение на дълбоката държава.
    Международни санкции (като „Магнитски“) не го извадиха от играта – напротив, ГЕРБ и ДПС го направиха гарант на стабилността.
    Последствията са, че:
    Истинският бизнес е удушен от картелни структури.
    Млади хора и професионалисти емигрират, защото държавата е „запазена територия“.
    Системата създава бедност и после я използва за изборен контрол.

    Коментиран от #53

    15:00 24.09.2025

  • 45 А, що така

    3 0 Отговор
    само премиерът нападате. Та всеки шеф на бг болница е с къде, къде повече имоти във вид на хотели, спа центрове, вецове, фотоволтаици, а ректорите на медицинските университети са в пъти по богати. За кметовете на големи градове бивши и настоящи я ясно. Особено ако са от ГРП.

    15:01 24.09.2025

  • 46 Анонимен

    2 1 Отговор
    А сградата на Чаталджа на Василев

    Коментиран от #52

    15:02 24.09.2025

  • 47 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Мнение":

    ДО 17 ЗАза разследване са няколкото платени драскачи тук

    Коментиран от #55

    15:03 24.09.2025

  • 48 Страната на npaceтата 🐷🐷

    3 1 Отговор
    Първо съобщение на BIRD за хотела на РосенВодопада - април 2023.
    Второ съобщение на BIRD, вече със самия водопад - януари 2025.
    Медиите мълчат. Чак до август 2025. Тогава няКОЙ натисна копчето и темата излезе на дневен ред. Стигна до БНТ и Народното събрание дори.
    Ако имате усещане за цензура, то е като за корупцията. Само усещане е, нали?

    Коментиран от #51

    15:03 24.09.2025

  • 49 Евтина руска ypва !

    2 3 Отговор
    Премиерът с главно "Д" разказва сказки в ООН, докато ГЕРБ и Пеевски осигуриха с гласовете си в НС да продължи безпроблемният транзит на руски газ. Желязков дава някакви кухи обещания в ООН, че догодина сме щели да се откажем от транзита на руски газ, с надежда да се забравят и бурята да отмине. Правилно е избрал ООН като платформа за лъжи, защото там всеки си плямпа неангажиращо глупости. В същото време ГЕРБ и Пеевски отхвърлиха предложението на ППДБ за покачване на таксите за транзит на руски газ, с което осигуриха безпроблемни приходи на руския диктатор.

    Коментиран от #70, #71

    15:04 24.09.2025

  • 50 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #40 от "Не всички крадат.":

    ФАКТИ БГ ТУК НЯКОИ КАТО КАКВИ ПОСТОЯННИ РАЗПРОСТРАНЯВАТ ЕДНИ И СЪЩИ ЛЪЖИ ЗА БЪЛГАРСКИ ПОЛИТИЦИ

    15:05 24.09.2025

  • 51 Промяна

    0 3 Отговор

    До коментар #48 от "Страната на npaceтата 🐷🐷":

    ФАКТИ БГ ТУК ПОСТОЯННИ ЕДНИ НЕОБЕЗПОКОЯВАНИ ДРАСКАТ ГНУСОТИИТЕ СИ ТОВА ЛИ Е НОРМАЛНОТО ФАКТИ БГ П

    15:07 24.09.2025

  • 52 Лъжеш!!!

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Анонимен":

    Твърдението за "сградата на Чаталджа е на Василев" се използва като димка – типична техника за отклоняване на общественото внимание от далеч по-сериозен и актуален скандал: Хотелът с водопада, свързван с кръгове около премиера Росен Желязков.
    Това е любимата опорна точка на корумпирани мрежи: като нацапаш всички, никой не е виновен. Но между съмнение за стара фирмена сделка и действащ премиер, обвързан със строителен скандал в реално време, има огромна разлика.
    Когато публичното внимание започне да се фокусира върху конкретна афера – в случая „Хаяши“ и луксозния хотел, се пускат стари теми, лъжи, клевети и спекулации за опозиционни фигури, за да се размие възмущението.
    Троловете на Пеевски/ГЕРБ/ДПС завъртат прожектора към някой „удобен враг“ вместо да разглеждат реалните зависимости около Желязков.
    Когато няма как да защитиш премиера рационално, най-лесното е:
    „А другите какви са? Василев няма ли апартамент? И той е маскара!“
    Това не е защита, а отклоняване на фокуса, за да не се обсъждат фактите около „водопада“ и строежа, който мирише на конфликт на интереси и институционално прикритие.

    Коментиран от #59

    15:08 24.09.2025

  • 53 Промяна

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "Ясно като бял ден!":

    44 ЯСНО КАТО БЯЛ ДЕН ЧЕ ЛЪЖЕШ ГРОЗНО СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ И БЪЛГАРСКИ ПОЛИТИЦИ И ТО НИКОЙ ТЕ ТИ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ

    15:08 24.09.2025

  • 54 Промяна

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "избирател":

    13 ТИ КАТО НЕ СИ МУХЛЬО ЗАЩО НЕ СЕ КАНДИДАТИРАШ А ЗАЕДНО С НЯКОЛКОТО ПЛАТЕНИ ТУК

    Коментиран от #58

    15:10 24.09.2025

  • 55 Фактите не лъжат!

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "Промяна":

    Хотелът с водопада е реалният проблем
    Построен на скандален терен с неясно финансиране
    Свързан с лица от обкръжението на премиера
    Мълчание и отказ от отговори от институции
    Нито КПКОНПИ, нито прокуратурата реагират
    Премиерът се държи като да не съществува скандал, докато губи международна легитимност

    Коментиран от #62

    15:10 24.09.2025

  • 56 Боко Тиквата

    3 0 Отговор
    Този хотел Хаяши с водопада му го подарявам за заслуги към ГЕРБ
    И най-вече за ония 450 000 фалшиви бюлетини, които напечата и
    Така ГЕРБ отново стана първа политическа сила и спечели изборите!

    15:11 24.09.2025

  • 57 Промяна

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Росен Желязков е за разследване!!!":

    16 РАЗСЛЕДВАНЕ ЗА ТЕБ И НЯКОЛКОТО ТУК ПОСТОЯННИ ЕДНИ И СЪЩИ ОБИЖДАТ РАЗДАВАТ ПРИСЪДИ ОЧЕРНЯТ ЛЪЖАТ

    15:12 24.09.2025

  • 58 Не крещи! Пиши с малки букви!

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Промяна":

    Всички виждат Водопад, Бетон и Корупция!!
    Някои са много, много маскари — и днес са на власт и са от ГЕРБ!!

    15:12 24.09.2025

  • 59 Промяна

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "Лъжеш!!!":

    ФАКТИ БГ 52 Е ЕДИН ОТ ВАШИТЕ ДЕЖУРНИ ТУК ПЛАТЕНИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СМЯТА СЕ ЗА БЕЗНАКАЗАН ЗА ТОЗИ ЗАКОНИ НЕ СЪЩЕСТВУВАТ ЛИ ПЛАТЕНИ ЛЪЖЦИ СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА В КОЯТО ЖИВЕЕМ ПОСТОЯННО СИ РАЗНАСЯТ ГНУСОТИИИ ЛЪЖАТ ОБИЖДАТ ЗАПЛАШВАТ

    Коментиран от #61

    15:14 24.09.2025

  • 60 Въпроси???

    1 0 Отговор
    • Къде са институциите?
    • Защо премиерът мълчи?
    • Кой строи този хотел?
    • С какви пари?
    • С чие разрешение?
    • Как никой не е видял, не е спрял, не е проверил?

    15:14 24.09.2025

  • 61 Не крещи! Пиши с малки букви!

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Промяна":

    Росен Желязков строи хотел със скрити лица, докато е на власт. А Росен Желязков – или хора от неговия кръг – строят, печелят и мълчат, докато институциите им пазят гърба.
    „Хотелът с водопада“ е пожар.
    Корупцияяя!!

    Коментиран от #63

    15:15 24.09.2025

  • 62 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Фактите не лъжат!":

    55 ПИТАМ ТЕБ КОЙ ТЕ ДЪРЖИ ЧЕ ТУК ПОСТОЯННО СЕЕШ ЛЪЖИ СРЕЩУ ПОЛИТИЦИСРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ ИНСТИТУЦИИ 55 ГЛЕДАЙ СИ ТВОЯТ ЖИВОТ ЗАЩО НЕ РАБОТИШ 55 БЕЗДЕЛНИК ОТ ТЪМНАТА ДЪРЖАВА

    Коментиран от #64

    15:16 24.09.2025

  • 63 Промяна

    0 1 Отговор

    До коментар #61 от "Не крещи! Пиши с малки букви!":

    ХА АЗ ДА НЕ КРЕЩЯ А ТИ ДА ЛЪЖЕШ ДА ОБИЖДАШ ДА ОЧЕРНЯШ ТАКА ЛИ СПРЕТЕ ДА ЛЪЖЕТЕ СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА В КОЯТО ВСИЧКИ ЖИВЕЕМ ДОНОСИ ЗЛЕПОСТАВЯНЕ ОЧЕРНАНЕ ПРАСЕТА ТИКВИ ВСИЧКИ СМЕ ТУК ВСИЧКИ КОГА ЩЕ ГО РАЗБЕРЕТЕ

    Коментиран от #66

    15:17 24.09.2025

  • 64 Хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Промяна":

    Приятелю, ако критиката срещу корупция ти звучи като ‘атака срещу България’, значи си толкова дълбоко в пропагандата, че дори кислородът не стига. Излез малко навън, не боли. Успех с мисловния процес, когато започне.

    15:18 24.09.2025

  • 65 само питам

    0 1 Отговор
    това журналистче от къде се пръкна абе то много много е уведомено знае нещата с подробности да не езавършило и то у харвар заедно с кирцата кокорче и ленчето там излизът вуртенгинги

    15:19 24.09.2025

  • 66 Ирония

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Промяна":

    Крещиш вместо да говориш, писането само с главти букви е крещене!
    Когато защитаваш „държавата“, но отказваш да видиш корупцията — всъщност защитаваш само статуквото. Помисли за това.
    Обидите не водят до решения!
    Горещо ти препоръчвам дълбоко вдишване. И да — фактите също помагат след това. Хахаха

    15:22 24.09.2025

  • 67 Росен Желязков е за разследване!!!

    1 0 Отговор
    Росен Желязков се превърна в символ на дълбоката политическа корупция и липса на прозрачност в управлението на България. Докато трябваше да бъде гарант за законност и развитие, той се оказа свързан с скандален строеж – хотелът с водопада, който разкрива наглостта и безнаказаността на властта. Вместо да защитава интересите на гражданите, Желязков изглежда по-скоро обслужва тесни кръгове и лични облаги, като игнорира обществения интерес и разрушава доверието в институциите.

    Този конфликт на интереси е не просто морален провал, а и сериозна пречка пред България да излезе от кризата на корупция и некомпетентност. Докато подобни фигури продължават да заемат ключови позиции, страната ни остава заложник на статуквото, което ограбва народа и задушава развитието.

    15:23 24.09.2025

  • 68 Герб са корупцията у нас!

    2 0 Отговор
    Росен Желязков не е просто политик с компрометирано име — той е лице на институционалната корупция, която разяжда България отвътре. Хотелът с водопада, свързан с неговото име и хора от обкръжението му, е не просто строителен проект, а символ на безконтролното присвояване на власт и публични ресурси. Този хотел, изграден на съмнителен терен, без необходимите обществени обсъждания и екологични оценки, е ярко доказателство за това как властта се използва за лично обогатяване.

    Желязков, който трябваше да е гарант на законността, вместо това действа като защитник на интересите на тесен кръг, докато обществото е залято от корупция, липса на прозрачност и бездушие. Скандалът с хотела не е просто епизод — това е цялостна картина на наглост, която институциите се правят, че не виждат или дори покриват. Тази гавра с държавата и гражданите подкопава доверието във всички власти и поставя България на международна изолация.

    Докато Росен Желязков и неговите приближени си играят на власт, народът плаща сметката — в завишени цени, в изчезващи инвестиции и в липса на справедливост. Време е прокуратурата да спре да затваря очите и да започне истинско разследване, а Желязков да понесе отговорност, а не да продължава да ни залъгва с празни обещания и пиар номера.

    15:24 24.09.2025

  • 76 А Георг Георгиев

    0 0 Отговор
    чествн ционист ли е или само ционист?

    15:43 24.09.2025

  • 77 А Роско Желязков

    0 0 Отговор
    как се навежда на ционистите?

    С лице към тях или с обратната част на тялото си?

    15:45 24.09.2025