България - селска кръчма с водопад с няколко стопани, където всеки дърпа масата към себе си, докато подът пропада

Хотелът с водопада не просто дисквалифицира премиера Росен Желязков като потенциален кандидат за президент през 2026 г. - той го поставя в тежест за самия кабинет, за мандатоносителя ГЕРБ, за гаранта ДПС и за държавата. Скандалът прерасна от „местна медийна истерия“ в казус, който се превръща в допълнителна щета за международния образ на България, който и без това не е лъскав. Случаят с кмета на Варна Благомир Коцев също е симптоматичен.
„Хаяши“ вече не е хотел, а метафора за политическа корупция и морална ерозия. Въпросът е не само вътрешен, защото става дума за министър-председател на държава-член на ЕС и НАТО, който се оказва сериозно компрометиран не само пред българските граждани, а и пред лидерите на партньорските ни страни. Това е репутационен проблем от най-висок ранг - не само за ГЕРБ, не само за Министерския съвет, не само за ДПС, но за България като държава. Премиер с багаж от този калибър няма как да бъде възприеман сериозно в страната си, да води убедително външна политика, нито да предизвиква уважение в двустранни отношения. И това ще се прояви скоро - в срещи (или отказ от двустранни такива), в дипломатически жестове, в липса на доверие.
Случаят с кмета на Варна Благомир Коцев също е симптоматичен. Не знаем дали е виновен или невинен - това трябва да каже съдът. Но е крайно време прокуратурата да внесе обвинителен акт в съда и да предостави възможност на Коцев за защита. Вместо това обществото е подложено на денонощен медиен шум, който го представя или като мъченик, или като престъпник. И двете хипотези са в сферата на манипулацията без в влязла в сила присъда. Дори самият Коцев заяви готовност да се оттегли от кметския пост, но да бъде поставен под домашен арест, докато тече разследването. Но оставка в Общинската избирателна комисия не е депозирана. Получава се абсурд и междувластието се задъхва в собствения си пиар.
Истината е, че властта в България, като под "властта" се има предвид и трите власти - законодателна, изпълнителна и съдебна - има сериозен проблем.
Който си мисли, че мълчанието отвън означава липса на внимание върху протичащите процеси тук, живее в абсолютна заблуда и паралелна реалност. В един момент всичко ще се струпа наведнъж - както отвън, така и отвътре. И този момент наближава.
Защото вътрешнополитическата картина е плашещо ясна. Битови, социални, икономически и финансови проблеми не само не се решават, а се задълбочават. След 1 януари 2026 г. няма да настъпи никакво чудо с положителен знак. Напротив - кризите, които тлеят дотогава, ще ескалират с нови. Парите няма да стигат, парламентът няма да заработи по-ефективно, правителството няма да укрепне. Интензитетът на гражданското недоволство ще расте неизбежно и правопропорционално с високите сметки, безводието и политическите скандали, които ще огласят страната.
Държавата не е хоремаг. Но управляващите я превръщат точно в такъв - в селска кръчма с водопад с няколко стопани, където всеки дърпа масата към себе си, докато подът пропада. А когато държавата се управлява като хоремаг, накрая остава само сметката, която винаги се плаща от народа.
Пълният мандат на кабинета "Желязков" вече е с питанка - и отзад, и отпред, а смяната на министри - очаквани и желателни за отпускане на напрежението. Най-вероятно въпросът ще бъде поставен на масата от най-голямата партия ГЕРБ, която може да даде тон с "дезинфекциране" и освежаване на структурите си с нови областни координатори.
На този етап изборите през 2026 г. не са решение, но може да се превърнат в неизбежен завършек на петгодишния цикъл - от 2020 г., до сега.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #37, #73
14:07 24.09.2025
2 Последния Софиянец
14:08 24.09.2025
3 Точна статия
Коментиран от #12
14:08 24.09.2025
4 Сталин
14:09 24.09.2025
5 Сталин
14:10 24.09.2025
6 Росни пресни
14:10 24.09.2025
7 Майна
Революция!
Няма прогнози- искаме си държавата!
14:12 24.09.2025
8 Сталин
14:12 24.09.2025
9 Град Козлодуй
14:12 24.09.2025
10 Майна
Блокиране на територията!
14:13 24.09.2025
11 1302
Който е едно много хубаво място
14:13 24.09.2025
12 Прав е Михайлов
До коментар #3 от "Точна статия":Който 2 пъти е бил гост в шоуто му през 2019 и 2020 г. Първия път заедно с Арман Бабикян - " Слави ти си болен от множествена склероза прикован си на легло ,Слави ти умираш за какво са ти тези пари Слави, запази поне малко хубавите спомени за теб, махай се от Борисов и Пеевски:. ...В момента заедно с Бареков и огромна група поддръжници са пред палата на Трифонов в кв. Бояна за 8 милиона. Към него води път с частна охрана. Бареков с мегафон " Слави не те мразя клетник ,за съжаление си Слави,трябваше ли да стигнеш до тук? Пари ли нямаше ,имоти ли джипове ли ,защо за финал се оказа най мразения в тази държава Слави"
14:17 24.09.2025
13 избирател
Коментиран от #54
14:19 24.09.2025
14 Нее
14:21 24.09.2025
15 Роско Водопада - Корупционер на ГЕРБ!!
14:21 24.09.2025
16 Росен Желязков е за разследване!!!
Коментиран от #57
14:24 24.09.2025
17 Мнение
Коментиран от #22, #23, #47
14:25 24.09.2025
18 Росен Желязков е Позор!
Желязков не управлява – той оцелява, докато страната гази във все по-дълбока институционална тиня. Не се чува гласът му в кризи, не се вижда воля, не се усеща визия. Водопадът не е просто хотел – това е метафора на бездънната яма, в която потъват държавността, доверието и всякакъв остатък от достойнство на управлението.
Истинският въпрос вече не е дали ще си тръгне, а колко още щети ще нанесе преди това. Защото Желязков не просто не решава проблеми – той самият е проблем.
14:26 24.09.2025
19 Р. Желязков е в конфликт на интереси!!!!
Вместо воля за промяна – мълчание. Вместо позиция – усукване. Вместо визия – една изгнила фасада на „стабилност“, зад която всичко се руши: институции, доверие, икономика, елементарен ред. Всеки ден с Желязков начело е нова доза деградация, за която обществото плаща цената.
Когато премиерът е по-известен с хотел и скандали, отколкото с реформи и лидерство, това не е просто криза – това е национален срам. В една нормална държава, премиер с подобен публичен и морален багаж отдавна щеше да бъде история. Но тук той още пише черните страници на настоящето.
14:28 24.09.2025
20 Госあ
14:28 24.09.2025
21 Анджо
Коментиран от #31, #36
14:30 24.09.2025
22 Така е! Прав си!
До коментар #17 от "Мнение":Логично е общественото възмущение да се насочи НЕ към фигури като Благомир Коцев, а към истинските източници на политическа корупция и разпад – в случая, премиерът Росен Желязков.
Докато прокуратурата демонстративно се занимава с изфабрикувани фей-скандали на регионално ниво, премиерът, замесен в национален и международен компромат – „Хаяши гейт“, остава недосегаем. Това не е правосъдие – това е политически чадър в действие.
Желязков трябва незабавно да бъде разследван за:
злоупотреба със служебно положение,
конфликт на интереси,
търговия с влияние,
и уронване престижа на институциите на България пред партньорите в ЕС и НАТО.
14:30 24.09.2025
23 Съд за Росен Желязков!!
До коментар #17 от "Мнение":Да се търси отговорност от Коцев, а да се прикрива премиер, замесен в престъпни зависимости, е перверзия на правосъдието. Това е класическо отклоняване на вниманието – дребните риби на прицел, докато акулите плават спокойно в мътните води на властта.
България няма да тръгне напред, докато такива като Росен Желязков не бъдат изправени пред закона, а прокуратурата не започне да служи на обществото, а не на политическия комфорт на управляващите.
14:31 24.09.2025
24 Роско Спестовника
От бюлетини се изкарват пари. С парите се купува всичко и се строи. Ама като се построи остават още пари... И аз инвестирам във водопад, щото леля Ванга каза, че водата ще става по-скъпа от злато!
И верно - вече става!!! И по-скъпа ще става! Затова инвестирам!
14:36 24.09.2025
25 Име
14:39 24.09.2025
26 Мнение
А Росен Желязков очевидно не е този човек.
14:39 24.09.2025
27 Много ясно
14:40 24.09.2025
28 Възмутен
Взимат ли се решения в полза на обществото, или в полза на „близки“ икономически кръгове?
Политическо назначаване и прикритие – като премиер, Желязков има влияние върху институции, които трябва да го проверяват – като антикорупционната комисия (КПКОНПИ), МВР и дори прокуратурата.
Това е класически конфликт – той де факто контролира органите, които би трябвало да го разследват.
Назначения и обществени поръчки – ако се докаже, че лица или фирми, свързани с него, печелят договори или получават политическо покровителство, това е престъпен конфликт на интереси по смисъла на закона.
14:43 24.09.2025
29 Какво казва Законът????
Конфликт на интереси има, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху обективното му изпълнение на задълженията.
Желязков категорично попада в тази дефиниция, ако бъде доказано, че има дори възможност за влияние върху решения, от които той или свързани с него лица печелят
14:43 24.09.2025
30 Какво трябва да се случи:
• Прокурорска проверка – не върху „удобните“, а върху върха на пирамидата
• Парламентарна комисия – за изясняване на фактите
• Международен натиск – защото става въпрос за премиер на страна от ЕС и НАТО
14:44 24.09.2025
31 Ако разбираш нещо де
До коментар #21 от "Анджо":Не е престъпление да имаш бизнес. Престъпление е да използваш властта си, за да облагодетелстваш себе си и своите хора.
А това е именно това, в което Росен Желязков е все по-сериозно уличаван.
"Завист" няма нищо общо тук. Това е дума, която често използват корумпирани политици и техни защитници, за да се оправдаят пред обществото. Когато управляващ премиер е обвързан с луксозен строеж чрез приятелски кръгове и институциите мълчат – това не е завист, а сигнал за гнилост в управлението.
14:47 24.09.2025
32 ПКП
14:48 24.09.2025
33 Госあ
14:48 24.09.2025
34 Корупция!!!
Има съмнения, че институциите, които трябва да контролират проекта (ДНСК, РИОСВ, общински органи), умишлено си затварят очите.
Желязков не е дал нито едно сериозно публично обяснение по случая, а ГЕРБ и ДПС мълчат или го защитават с подобни нелепи аргументи.
14:50 24.09.2025
35 Тома
Коментиран от #38, #40, #42, #43
14:51 24.09.2025
36 Рей
До коментар #21 от "Анджо":В САЩ има ясни закони и силни медии, съд и Конгрес, които могат да разследват всяка стъпка.
Когато се установи реален конфликт на интереси, следват проверки, разследвания и политическа отговорност, дори импийчмънт.
Тоест: Бизнесът не е забранен – забранен е конфликтът между бизнес и власт.
Никой не казва, че роднините на политиците не могат да имат бизнес.
Но ако:
• получават държавни поръчки,
• придобиват апетитни имоти,
• строят луксозни обекти на съмнително финансиране,
• а премиерът ги „покрива“ или е пряко обвързан –
тогава вече говорим за политическа корупция, търговия с влияние и конфликт на интереси.
14:52 24.09.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 По-точно
До коментар #35 от "Тома":Крадът само двата мафижтски кръга около Боко и Шиши!
14:53 24.09.2025
39 Газа
Нормалните хора разбират колко много лъжат ционистите.
Коментиран от #69
14:55 24.09.2025
40 Не всички крадат.
До коментар #35 от "Тома":Крадат онези, които имат достъп до власт и гарантирана безнаказаност.
А това са точно мафиотските кръгове около Бойко и Пеевски, които днес – с участието на Росен Желязков – продължават да държат юздите на държавата.
Не бива да се примиряваме с обобщения като „всички са маскари“.
Истинските виновници имат имена, позиции и връзки – и те трябва да бъдат посочени и държани отговорни.
Коментиран от #50
14:55 24.09.2025
41 Мафията си има хотел с водопад и сега
14:56 24.09.2025
42 Лалугшр
До коментар #35 от "Тома":Това, че „всички крадат“, е удобен мит, внушаван и натрапен от крадливата мафия на Шиши и Боко, за да обезсили възмущението и да нормализира грабежа. Истината е по-конкретна – два основни кръга: кръгът на Шиши Магнитски и кръгът на Боко Тиквата.
14:57 24.09.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Ясно като бял ден!
Контрол върху обществени поръчки, еврофондове, съдебна система и медии.
Всяко отклонение от линията се наказваше със служби, прокуратура или икономическа репресия.
Кръгът на Делян Пеевски има финансова и медийна империя, изградена чрез политическо влияние и корпоративно превземане на държавата.
Срастване между политика, бизнес и прокуратура – Пеевски е олицетворение на дълбоката държава.
Международни санкции (като „Магнитски“) не го извадиха от играта – напротив, ГЕРБ и ДПС го направиха гарант на стабилността.
Последствията са, че:
Истинският бизнес е удушен от картелни структури.
Млади хора и професионалисти емигрират, защото държавата е „запазена територия“.
Системата създава бедност и после я използва за изборен контрол.
Коментиран от #53
15:00 24.09.2025
45 А, що така
15:01 24.09.2025
46 Анонимен
Коментиран от #52
15:02 24.09.2025
47 Промяна
До коментар #17 от "Мнение":ДО 17 ЗАза разследване са няколкото платени драскачи тук
Коментиран от #55
15:03 24.09.2025
48 Страната на npaceтата 🐷🐷
Второ съобщение на BIRD, вече със самия водопад - януари 2025.
Медиите мълчат. Чак до август 2025. Тогава няКОЙ натисна копчето и темата излезе на дневен ред. Стигна до БНТ и Народното събрание дори.
Ако имате усещане за цензура, то е като за корупцията. Само усещане е, нали?
Коментиран от #51
15:03 24.09.2025
49 Евтина руска ypва !
Коментиран от #70, #71
15:04 24.09.2025
50 Промяна
До коментар #40 от "Не всички крадат.":ФАКТИ БГ ТУК НЯКОИ КАТО КАКВИ ПОСТОЯННИ РАЗПРОСТРАНЯВАТ ЕДНИ И СЪЩИ ЛЪЖИ ЗА БЪЛГАРСКИ ПОЛИТИЦИ
15:05 24.09.2025
51 Промяна
До коментар #48 от "Страната на npaceтата 🐷🐷":ФАКТИ БГ ТУК ПОСТОЯННИ ЕДНИ НЕОБЕЗПОКОЯВАНИ ДРАСКАТ ГНУСОТИИТЕ СИ ТОВА ЛИ Е НОРМАЛНОТО ФАКТИ БГ П
15:07 24.09.2025
52 Лъжеш!!!
До коментар #46 от "Анонимен":Твърдението за "сградата на Чаталджа е на Василев" се използва като димка – типична техника за отклоняване на общественото внимание от далеч по-сериозен и актуален скандал: Хотелът с водопада, свързван с кръгове около премиера Росен Желязков.
Това е любимата опорна точка на корумпирани мрежи: като нацапаш всички, никой не е виновен. Но между съмнение за стара фирмена сделка и действащ премиер, обвързан със строителен скандал в реално време, има огромна разлика.
Когато публичното внимание започне да се фокусира върху конкретна афера – в случая „Хаяши“ и луксозния хотел, се пускат стари теми, лъжи, клевети и спекулации за опозиционни фигури, за да се размие възмущението.
Троловете на Пеевски/ГЕРБ/ДПС завъртат прожектора към някой „удобен враг“ вместо да разглеждат реалните зависимости около Желязков.
Когато няма как да защитиш премиера рационално, най-лесното е:
„А другите какви са? Василев няма ли апартамент? И той е маскара!“
Това не е защита, а отклоняване на фокуса, за да не се обсъждат фактите около „водопада“ и строежа, който мирише на конфликт на интереси и институционално прикритие.
Коментиран от #59
15:08 24.09.2025
53 Промяна
До коментар #44 от "Ясно като бял ден!":44 ЯСНО КАТО БЯЛ ДЕН ЧЕ ЛЪЖЕШ ГРОЗНО СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ И БЪЛГАРСКИ ПОЛИТИЦИ И ТО НИКОЙ ТЕ ТИ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ
15:08 24.09.2025
54 Промяна
До коментар #13 от "избирател":13 ТИ КАТО НЕ СИ МУХЛЬО ЗАЩО НЕ СЕ КАНДИДАТИРАШ А ЗАЕДНО С НЯКОЛКОТО ПЛАТЕНИ ТУК
Коментиран от #58
15:10 24.09.2025
55 Фактите не лъжат!
До коментар #47 от "Промяна":Хотелът с водопада е реалният проблем
Построен на скандален терен с неясно финансиране
Свързан с лица от обкръжението на премиера
Мълчание и отказ от отговори от институции
Нито КПКОНПИ, нито прокуратурата реагират
Премиерът се държи като да не съществува скандал, докато губи международна легитимност
Коментиран от #62
15:10 24.09.2025
56 Боко Тиквата
И най-вече за ония 450 000 фалшиви бюлетини, които напечата и
Така ГЕРБ отново стана първа политическа сила и спечели изборите!
15:11 24.09.2025
57 Промяна
До коментар #16 от "Росен Желязков е за разследване!!!":16 РАЗСЛЕДВАНЕ ЗА ТЕБ И НЯКОЛКОТО ТУК ПОСТОЯННИ ЕДНИ И СЪЩИ ОБИЖДАТ РАЗДАВАТ ПРИСЪДИ ОЧЕРНЯТ ЛЪЖАТ
15:12 24.09.2025
58 Не крещи! Пиши с малки букви!
До коментар #54 от "Промяна":Всички виждат Водопад, Бетон и Корупция!!
Някои са много, много маскари — и днес са на власт и са от ГЕРБ!!
15:12 24.09.2025
59 Промяна
До коментар #52 от "Лъжеш!!!":ФАКТИ БГ 52 Е ЕДИН ОТ ВАШИТЕ ДЕЖУРНИ ТУК ПЛАТЕНИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СМЯТА СЕ ЗА БЕЗНАКАЗАН ЗА ТОЗИ ЗАКОНИ НЕ СЪЩЕСТВУВАТ ЛИ ПЛАТЕНИ ЛЪЖЦИ СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА В КОЯТО ЖИВЕЕМ ПОСТОЯННО СИ РАЗНАСЯТ ГНУСОТИИИ ЛЪЖАТ ОБИЖДАТ ЗАПЛАШВАТ
Коментиран от #61
15:14 24.09.2025
60 Въпроси???
• Защо премиерът мълчи?
• Кой строи този хотел?
• С какви пари?
• С чие разрешение?
• Как никой не е видял, не е спрял, не е проверил?
15:14 24.09.2025
61 Не крещи! Пиши с малки букви!
До коментар #59 от "Промяна":Росен Желязков строи хотел със скрити лица, докато е на власт. А Росен Желязков – или хора от неговия кръг – строят, печелят и мълчат, докато институциите им пазят гърба.
„Хотелът с водопада“ е пожар.
Корупцияяя!!
Коментиран от #63
15:15 24.09.2025
62 Промяна
До коментар #55 от "Фактите не лъжат!":55 ПИТАМ ТЕБ КОЙ ТЕ ДЪРЖИ ЧЕ ТУК ПОСТОЯННО СЕЕШ ЛЪЖИ СРЕЩУ ПОЛИТИЦИСРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ ИНСТИТУЦИИ 55 ГЛЕДАЙ СИ ТВОЯТ ЖИВОТ ЗАЩО НЕ РАБОТИШ 55 БЕЗДЕЛНИК ОТ ТЪМНАТА ДЪРЖАВА
Коментиран от #64
15:16 24.09.2025
63 Промяна
До коментар #61 от "Не крещи! Пиши с малки букви!":ХА АЗ ДА НЕ КРЕЩЯ А ТИ ДА ЛЪЖЕШ ДА ОБИЖДАШ ДА ОЧЕРНЯШ ТАКА ЛИ СПРЕТЕ ДА ЛЪЖЕТЕ СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА В КОЯТО ВСИЧКИ ЖИВЕЕМ ДОНОСИ ЗЛЕПОСТАВЯНЕ ОЧЕРНАНЕ ПРАСЕТА ТИКВИ ВСИЧКИ СМЕ ТУК ВСИЧКИ КОГА ЩЕ ГО РАЗБЕРЕТЕ
Коментиран от #66
15:17 24.09.2025
64 Хахаха
До коментар #62 от "Промяна":Приятелю, ако критиката срещу корупция ти звучи като ‘атака срещу България’, значи си толкова дълбоко в пропагандата, че дори кислородът не стига. Излез малко навън, не боли. Успех с мисловния процес, когато започне.
15:18 24.09.2025
65 само питам
15:19 24.09.2025
66 Ирония
До коментар #63 от "Промяна":Крещиш вместо да говориш, писането само с главти букви е крещене!
Когато защитаваш „държавата“, но отказваш да видиш корупцията — всъщност защитаваш само статуквото. Помисли за това.
Обидите не водят до решения!
Горещо ти препоръчвам дълбоко вдишване. И да — фактите също помагат след това. Хахаха
15:22 24.09.2025
67 Росен Желязков е за разследване!!!
Този конфликт на интереси е не просто морален провал, а и сериозна пречка пред България да излезе от кризата на корупция и некомпетентност. Докато подобни фигури продължават да заемат ключови позиции, страната ни остава заложник на статуквото, което ограбва народа и задушава развитието.
15:23 24.09.2025
68 Герб са корупцията у нас!
Желязков, който трябваше да е гарант на законността, вместо това действа като защитник на интересите на тесен кръг, докато обществото е залято от корупция, липса на прозрачност и бездушие. Скандалът с хотела не е просто епизод — това е цялостна картина на наглост, която институциите се правят, че не виждат или дори покриват. Тази гавра с държавата и гражданите подкопава доверието във всички власти и поставя България на международна изолация.
Докато Росен Желязков и неговите приближени си играят на власт, народът плаща сметката — в завишени цени, в изчезващи инвестиции и в липса на справедливост. Време е прокуратурата да спре да затваря очите и да започне истинско разследване, а Желязков да понесе отговорност, а не да продължава да ни залъгва с празни обещания и пиар номера.
15:24 24.09.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 А Георг Георгиев
15:43 24.09.2025
77 А Роско Желязков
С лице към тях или с обратната част на тялото си?
15:45 24.09.2025