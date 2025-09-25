Медиен пушек без огън

Кой е човекът на Пеевски в ПП-ДБ?
Въпрос, на който можем да отговорим, ако видим какво "казват" медиите. През моя прочит и според моя анализ се случва следното:
През последните седмици Ивайло Мирчев непрекъснато "атакува" Пеевски чрез медиите. Кампанията, насочена персонално от него персонално срещу Пеевски, е мащабна и, разбира се, вероятно не е безплатна. Почти всеки ден, или поне през ден, Мирчев изсипва в медиите десетки публикации и излъчвания от типа "Ивайло Мирчев: България е в плен Пеевски"
Според мен няма как всичко това да е останало незабелязано от Пеевски. Самият той много добре знае как се правят подобен тип кампании. Също така е факт, че Пеевски брутално се разправи с помощта на медиите с Кики, Ники, а преди това с Христо и т.н. Но в случая няма абсолютно никаква реакция срещу Мирчев от страна на Пеевски.
Прави впечатление и нещо друго - атаките на Мирчев са беззъби и импотентни. Заучени кухи фрази, които звучат все едно са генерирани от изкуствен интелект и нищо конкретно, което реално би могло да навреди на Пеевски.
Нещо повече, Ивайло Мирчев никога не е обещавал, че не би седнал в скута на Пеевски - важното е, че няма да е в руZкото влакче.
Костя дЪ простя е бастун на Бойко
Това е ПиАр на късопейкин . 🤣🤣 Йофка тъnaтa .
15 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
ПР-а на партията Йовка Димитрова ще каже ли?
