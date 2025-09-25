Новини
Медиен пушек без огън

25 Септември, 2025 13:54, обновена 25 Септември, 2025 14:03 1 021 17

  • йовка димитрова-
  • делян пеевски-
  • ивайло мирчев-
  • медии-
  • кампании

Кампаниите на Мирчев срещу Пеевски звучат кухо

Медиен пушек без огън - 1
Снимка: БНТ
Йовка Димитрова Йовка Димитрова Медиен съветник и връзки с обществеността
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Кой е човекът на Пеевски в ПП-ДБ?

Въпрос, на който можем да отговорим, ако видим какво "казват" медиите. През моя прочит и според моя анализ се случва следното:

През последните седмици Ивайло Мирчев непрекъснато "атакува" Пеевски чрез медиите. Кампанията, насочена персонално от него персонално срещу Пеевски, е мащабна и, разбира се, вероятно не е безплатна. Почти всеки ден, или поне през ден, Мирчев изсипва в медиите десетки публикации и излъчвания от типа "Ивайло Мирчев: България е в плен Пеевски"

Според мен няма как всичко това да е останало незабелязано от Пеевски. Самият той много добре знае как се правят подобен тип кампании. Също така е факт, че Пеевски брутално се разправи с помощта на медиите с Кики, Ники, а преди това с Христо и т.н. Но в случая няма абсолютно никаква реакция срещу Мирчев от страна на Пеевски.

Прави впечатление и нещо друго - атаките на Мирчев са беззъби и импотентни. Заучени кухи фрази, които звучат все едно са генерирани от изкуствен интелект и нищо конкретно, което реално би могло да навреди на Пеевски.

Нещо повече, Ивайло Мирчев никога не е обещавал, че не би седнал в скута на Пеевски - важното е, че няма да е в руZкото влакче.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 12 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    10 5 Отговор
    Шиши кара автобуси с роми от турските села в София да му бранят централата на Паметника Левски.

    14:04 25.09.2025

  • 2 Трол

    1 9 Отговор
    Човекът на Пеевски е Благо Коцев, а на бедничкия г-н Мирчев е отредена ролята на изкупителна жертва.

    14:09 25.09.2025

  • 3 Ценко

    11 1 Отговор
    Митрофеевски е двоен агент - агент на ДС и агент на Сергей Наришкин . Митрофеевски превърна България в кочина и свинщина. Митрофеевски е ортак с черепа и му помогна да избегне правосъдие в Дубай през шефа си Наришкин . Митрофеевски създава и управлява частно Дато което е специализирано в сплашване и тормоз над обикновенни хора,частното Дато на Митрофеевски води електронна и психологическа война срещу Българите превръщайки Бъкгария в Турски кенеф

    14:10 25.09.2025

  • 4 Ценко Дубай

    5 2 Отговор
    Митрофеевски е двоен агент - агент на ДС и агент на Сергей Наришкин . Митрофеевски превърна България в кочина и свинщина. Митрофеевски е ортак с черепа и му помогна да избегне правосъдие в Дубай през шефа си Наришкин . Митрофеевски създава и управлява частно Дато което е специализирано в сплашване и тормоз над обикновенни хора,частното Дато на Митрофеевски води електронна и психологическа война срещу Българите превръщайки България в Турски кенеф. Частното Дато на Митрофеевски се състои в летателни дрони носещи електически заряд за може всеки неудобен на Митрофеевски да получи инфаркт когато трябва

    14:12 25.09.2025

  • 5 !!!?

    6 0 Отговор
    Медийна Светулка бе пушек...!

    14:15 25.09.2025

  • 6 Цвете

    6 3 Отговор
    ЙОВКЕ, ГЛЕДАЙ СИ ПО ДОБРЕ РАБОТАТА И НЕ СЕ БЪРКАЙ В ЧУЖДИ ДЕЛА. КАКВОТО МИСЛИШ ПО ДОБРЕ НЕ ГО ПИШИ, ЧЕ СЕ ИЗЛАГАШ.ВПРОЧЕМ ,КОЛКО ПАРИ ПОЛУЧИ ЗА ТАЗИ ЛЪЖА????? ИЛИ ТЕ Е СРАМ ДА КАЖЕШ?🎃🎃🎃🐖🐖🐖😅🤣😂

    14:15 25.09.2025

  • 7 Цвете

    4 2 Отговор
    ЙОВКЕ, ГЛЕДАЙ СИ ПО ДОБРЕ РАБОТАТА И НЕ СЕ БЪРКАЙ В ЧУЖДИ ДЕЛА. КАКВОТО МИСЛИШ ПО ДОБРЕ НЕ ГО ПИШИ, ЧЕ СЕ ИЗЛАГАШ.ВПРОЧЕМ ,КОЛКО ПАРИ ПОЛУЧИ ЗА ТАЗИ ЛЪЖА????? ИЛИ ТЕ Е СРАМ ДА КАЖЕШ?🎃🎃🎃🐖🐖🐖😅🤣😂

    14:16 25.09.2025

  • 8 Троянски кон

    0 0 Отговор
    Човекът на Пеевски е Димитър Найденов, има връзка с един нотариус свързван с Приморец и кмета на Бургас

    14:32 25.09.2025

  • 9 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    1 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    Това е ПиАр на късопейкин . 🤣🤣 Йофка тъnaтa .

    14:33 25.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Йовча....

    0 0 Отговор
    мисъл тече тука?!!

    14:34 25.09.2025

  • 12 Хаха

    0 0 Отговор
    Йовче ли си, минче ли си, не знам, ама големи гл...стил си написала.

    14:36 25.09.2025

  • 13 Цомчо мекото

    0 0 Отговор
    Йофко ма, пак сЪ изложи, като в унез плакати, дето всички бяхме размазани, само коцеКъсото беше на фокус.

    14:36 25.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    0 0 Отговор
    Кой е човекът на Бойко във вГъZpaждани?
    ПР-а на партията Йовка Димитрова ще каже ли?

    14:40 25.09.2025

  • 16 Измислици

    0 0 Отговор
    По тъп коментар не бях чувал но важното е кратуните да го приемат . В България от 70год така се създават компромати в стил ДС . Когато си безсилен и нямаш аргументи срещу някой започваш срещу заплащане да бълваш небивалици за него

    14:40 25.09.2025

  • 17 Господин

    0 0 Отговор
    Делян Пеевски за премиер

    14:42 25.09.2025