Медиен пушек без огън

Кой е човекът на Пеевски в ПП-ДБ?

Въпрос, на който можем да отговорим, ако видим какво "казват" медиите. През моя прочит и според моя анализ се случва следното:

През последните седмици Ивайло Мирчев непрекъснато "атакува" Пеевски чрез медиите. Кампанията, насочена персонално от него персонално срещу Пеевски, е мащабна и, разбира се, вероятно не е безплатна. Почти всеки ден, или поне през ден, Мирчев изсипва в медиите десетки публикации и излъчвания от типа "Ивайло Мирчев: България е в плен Пеевски"



Според мен няма как всичко това да е останало незабелязано от Пеевски. Самият той много добре знае как се правят подобен тип кампании. Също така е факт, че Пеевски брутално се разправи с помощта на медиите с Кики, Ники, а преди това с Христо и т.н. Но в случая няма абсолютно никаква реакция срещу Мирчев от страна на Пеевски.

Прави впечатление и нещо друго - атаките на Мирчев са беззъби и импотентни. Заучени кухи фрази, които звучат все едно са генерирани от изкуствен интелект и нищо конкретно, което реално би могло да навреди на Пеевски.

Нещо повече, Ивайло Мирчев никога не е обещавал, че не би седнал в скута на Пеевски - важното е, че няма да е в руZкото влакче.