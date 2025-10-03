Новини
Защо лявото и дясното загубиха смисъл

3 Октомври, 2025 12:27

Така несправедливостта и алчността придобиха толкова целокупен вид, че размиха идеите за ляво и дясно

Емил Йотовски
Емил Йотовски Емил Йотовски
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Някой трябва да счупи компасът на шизофренията.

Времето, в което живеем, трябва да се отърси от остарелите си представи за политическия компас. Посоки като ляво и дясно загубиха смисъл. Независимо от поляризацията, виждаме, че процесите, които текат в дълбочина, са еднакви. Нагледахме се на тридесетгодишен преход, в който българската олигархия беше покровителствана от Българската социалистическа партия. Но само до момента, в който тя беше силна. В БСП нямаше нищо социално. Тя се грижеше за своите избиратели, както се грижи не особено старателен овчар за стадото си. Те, милите пасяха на самоход, но заслугите за това обираше партията. Това бяха най-бедната прослойка от българи, които пълнеха хладилниците си с идеали вместо със сирене. Жал ми е за тях.

Нагледахме се и на бруталния мутренски подход на тъй нареченото СДС и съответно партиите последователи. Безогледни приватизации за по един лев на "наши хора". Продажба на ключови отрасли от икономиката ни за "без пари" на чужди "инвеститори". Наинвестираха ни, така да се каже. Наинвестираха ни пред сведения поглед на така наречените редови демократи. Жал ми е и за тях.

Така несправедливостта и алчността придобиха толкова целокупен вид, че размиха идеите за ляво и дясно. Тази остаряла трактовка продължава да живее само в главите на социолози, политолози и журналисти, отказали да получат ментален ъпгрейд от реалността.

Днес олигархията, или едрия капитал, или чуждите мегакорпорации, имат своя политика. Тя е наднационална и е направено всичко възможно тя да не произтича от народа. Какво да добавя?! Вчера четох интервю в подкрепа на еврото, в което думата "банка" я имаше над десет пъти, а думата "хора" – нула.

Ако се вгледаме, ще добием усещането, че тази държава принадлежи на законните си собственици, които са се подсигурили юридически, а населението е някакъв дразнещ допълнителен фактор, срещу когото ще се вземат мерки. Все едно сме вредители, да кажем мравки, и живеем в къщата на собственика.

Тъй като се нагледахме на несправедливости и от ляво, и от дясно, е някак неразумно да продължаваме да делим нещата в тази плоскост. По-логично е да се поставят като хуманистични и човекоцентристки, и от друга страна – корпоративни и картелни. Така картинката пак ще е настоящата, но поне ориентацията ни ще бъде точна. Пък и не особено интелигентната част от журналистическата ни гилдия няма да си кълчи езика и не дай Боже мозъка и ще има повече време да показва прелестната си фасетна усмивка. Пък и ще ѝ се освободи време да се концентрира върху наистина важните теми – дали, кога, как и защо е имало секс в къщата, резиденцията или дори двореца на поредния телевизионен формат пълен с широко дискутирани теледебили.


Оценка 4.5 от 25 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 бай Бай

    8 0 Отговор
    Думите не губят смисъла си.
    А загубени хора не знаят как правилно да ги употребяват.

    Коментиран от #9

    12:30 03.10.2025

  • 2 Мислещ

    20 4 Отговор
    Свалям шапка на най-добрия автор във "Факти".

    12:31 03.10.2025

  • 3 Губивреме

    3 8 Отговор
    Нищо не е изгубило смисъла си, ляво и дясно управление има и ще има, това са два различни подхода. Просто някои хора лъготят толкова много, че докато ги слуша, човек почва да се чуди накъде да гледа.

    12:34 03.10.2025

  • 4 илоки

    18 2 Отговор
    ГЕРБ лъжливия и крадлив циганин от Банкя, и свинята ДПС, нямат идеология, нямат изобщо идеи. При тях е кражба. Бандити и разбойници, те нямат идеи освен като видят глупаци да ги ограбят. От 2009 г до днес един глупав циганин от банкя ви краде и лъже и още ходят професори и доценти да тълкуват какво искал да каже крадливия циганин. А бандитите дето са в редиците им, са там да натискат копчета и да лапат заплати по 15 -20 хиляди лева. И знаят че ако не натискат копчетата както кажат бандитите, няма да ги вземат и да метат улиците. Какво се правите всички на незнаещи. Слава на Господ Иисус Христос всеки глупак дори ги разбра тези измамници, само "интелектуалците" още си чешат кратуните.

    Коментиран от #11

    12:40 03.10.2025

  • 5 обективен

    13 1 Отговор
    След като в парламента има 240 крадци и мошеници , мислещи само за власт и пари ,няма кой да защити гражданите . Трябва ни силен съд и прокуратура ,за да се оправи очината

    12:42 03.10.2025

  • 6 Госあ

    10 0 Отговор
    “ Днес олигархията, или едрия капитал, или чуждите мегакорпорации, имат своя политика” значи днес живеем в дясното 💁 Просто е. Както каза един индиец, разликата между Китай и запада е, че в Китай правителството контролира капитала, а на запад - капитала контролира правителството. И макар много от политиките в Китай да не изглеждат много леви, контрола е в държавата. А тя се определя за лява, значи е лява ! С китайски нюанс на селекция и йерархия.

    12:47 03.10.2025

  • 7 Сталин

    15 1 Отговор
    Няма ляво ,няма дясно,всичко е колониална администрация

    12:47 03.10.2025

  • 8 Сталин

    11 2 Отговор
    Ляво и дясно е лявата и дясната ръка на един и същ крадец- демокрацията

    12:49 03.10.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "бай Бай":

    Проблемът е,
    че ИЗГУБЕНИТЕ вече са мноооого ❗
    България е в Източна Европа колкото
    Плевен е в Източна България,
    но де били те го повтарят❗
    България е в първата 1/3 от страните в ЕС и цяла Европа,
    но де били те повтарят, че сме малка държава❗
    Върлите комунисти станаха първи антикомунисти и сега се чудят защо леви и десни е все кал ❗

    12:52 03.10.2025

  • 10 Икономист

    3 0 Отговор
    А и и лявото и дясното са страните на една и съща монета ,най вероятно решение и формула има ,нека се изкаже някой който по навътре в тази материя .

    12:53 03.10.2025

  • 11 болгарин..

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "илоки":

    Ама така требва да бъде и занапред ще е така..двата плондера дека ни командорат ще изкарат до краю на мандата си-оти си играят с копчетата и кворума-ако ще още една дузина да има вотове на недоверие от опозицията-тия охранените ще си останат и ще продължават да лъжат бгмишоците

    12:53 03.10.2025

  • 12 !!!?

    1 0 Отговор
    Този защо чете за Еврото, а те чете за Шиши щом толкова му липсва думата "хора"...!!!?

    12:58 03.10.2025

  • 13 Госあ

    2 0 Отговор
    другото интересно явление е как крайно десните се кичат с леви идеи като права на работника и работни места ! Излизат някакви парадоксални словосъчетания като анархокапитализъм - което е като дървено желязо и т.н. Това е притеснително и говори за шарлатанство, имаме за пример един анархокапиталист който щеше да закрива министерствата на образованието и здравеопазването в Аржентина, имаме и една крайно дясна бамбина в Италия, която поства снимки от луксозните си имоти, а покрай тях излизат и чисто порнографски такива…

    Коментиран от #15

    13:02 03.10.2025

  • 14 Напомнящ

    8 0 Отговор
    Добре е,че от време на време има публикувани материали на Емо,че да има поне нещо смислено да се прочете измежду останалата огромна плява!!! Отново е направил напълно обективен анализ на безмилостното ограбване и унищожаване на държавата и народа ни!!!

    13:09 03.10.2025

  • 15 Жоре

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Госあ":

    Дайте имената ако може ...

    13:10 03.10.2025

  • 16 Обединиха най-лошото

    2 0 Отговор
    Глобализмът и либерализмът обединиха най-лошиите и порочни възгледи и практики на лявото и дясното в цифров Биг Брадър и зловещ сатанизъм.

    13:15 03.10.2025

  • 17 Елементарно

    1 0 Отговор
    Няма ляво , няма дясно , жълти , зелени : важното е да си партиец, пък ако си и партиен лидер ... още по-добре ... се уреждаш от партийна на държавна ясла!

    13:34 03.10.2025