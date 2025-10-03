Защо лявото и дясното загубиха смисъл

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Някой трябва да счупи компасът на шизофренията.

Времето, в което живеем, трябва да се отърси от остарелите си представи за политическия компас. Посоки като ляво и дясно загубиха смисъл. Независимо от поляризацията, виждаме, че процесите, които текат в дълбочина, са еднакви. Нагледахме се на тридесетгодишен преход, в който българската олигархия беше покровителствана от Българската социалистическа партия. Но само до момента, в който тя беше силна. В БСП нямаше нищо социално. Тя се грижеше за своите избиратели, както се грижи не особено старателен овчар за стадото си. Те, милите пасяха на самоход, но заслугите за това обираше партията. Това бяха най-бедната прослойка от българи, които пълнеха хладилниците си с идеали вместо със сирене. Жал ми е за тях.

Нагледахме се и на бруталния мутренски подход на тъй нареченото СДС и съответно партиите последователи. Безогледни приватизации за по един лев на "наши хора". Продажба на ключови отрасли от икономиката ни за "без пари" на чужди "инвеститори". Наинвестираха ни, така да се каже. Наинвестираха ни пред сведения поглед на така наречените редови демократи. Жал ми е и за тях.

Така несправедливостта и алчността придобиха толкова целокупен вид, че размиха идеите за ляво и дясно. Тази остаряла трактовка продължава да живее само в главите на социолози, политолози и журналисти, отказали да получат ментален ъпгрейд от реалността.

Днес олигархията, или едрия капитал, или чуждите мегакорпорации, имат своя политика. Тя е наднационална и е направено всичко възможно тя да не произтича от народа. Какво да добавя?! Вчера четох интервю в подкрепа на еврото, в което думата "банка" я имаше над десет пъти, а думата "хора" – нула.

Ако се вгледаме, ще добием усещането, че тази държава принадлежи на законните си собственици, които са се подсигурили юридически, а населението е някакъв дразнещ допълнителен фактор, срещу когото ще се вземат мерки. Все едно сме вредители, да кажем мравки, и живеем в къщата на собственика.

Тъй като се нагледахме на несправедливости и от ляво, и от дясно, е някак неразумно да продължаваме да делим нещата в тази плоскост. По-логично е да се поставят като хуманистични и човекоцентристки, и от друга страна – корпоративни и картелни. Така картинката пак ще е настоящата, но поне ориентацията ни ще бъде точна. Пък и не особено интелигентната част от журналистическата ни гилдия няма да си кълчи езика и не дай Боже мозъка и ще има повече време да показва прелестната си фасетна усмивка. Пък и ще ѝ се освободи време да се концентрира върху наистина важните теми – дали, кога, как и защо е имало секс в къщата, резиденцията или дори двореца на поредния телевизионен формат пълен с широко дискутирани теледебили.