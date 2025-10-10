Д-р Николай Иванов: Ако пътниците на задната седалка не са с колан, се превръщат в „снаряди“ при катастрофа

Пътният травматизъм... Какви са най-честите травми, които се получават при катастрофа? Пред ФАКТИ говори д-р Николай Иванов, част от екипа на Катедрата по ортопедия, травматология, реконструктивна хирургия и физиотерапия на ВМА.
- Д-р Иванов, много говорим по темата за пътните инциденти, но нека разкажем за травмите от тях. Какви са най-честите травми от катастрофа?
- При пътно-транспортните произшествия спектърът от травми е много широк, но най-често срещаме тежки увреждания на главата и гръдния кош, счупвания на крайници, травми на таза и вътрешните органи. При челни удари например често се наблюдават черепно-мозъчни травми, които могат да бъдат животозастрашаващи. При странични удари – травмите на гръдния кош и корема са особено опасни, защото вътрешните органи поемат огромна кинетична енергия. Не са редки и политравма – когато един пациент има няколко тежки увреждания едновременно, което усложнява лечението и увеличава риска за живота му.
- Колкото повече трафик, защото лятото отмина, толкова повече инциденти, така ли излиза?
- Да, това е закономерност. В края на летния сезон, когато пътищата са натоварени заради пътувания, рискът от катастрофи се повишава значително. Повече автомобили, повече уморени шофьори след дълги преходи, повече нетърпение и разсеяност – всичко това увеличава вероятността от инциденти. Статистиката винаги показва пик на пътнотранспортните произшествия в тези периоди.
- Как се действа при тежко пострадал пациент, за когото можем да кажем, че е на границата със смъртта?
- В тези ситуации се влиза в режим „битка за секунди“. Първото правило е стабилизиране – възстановяване на дишането, сърдечната дейност и кръвното налягане. Следва бърза диагностика, за да се установи къде е основното увреждане, което застрашава живота – дали е масивно кървене, тежка черепно-мозъчна травма, разкъсване на орган. Тогава екипът действа приоритетно: най-спешното се овладява първо, след това се преминава към останалото.
Точно тук идва значението на школата по травматология на ВМА – тя е сред водещите в страната и именно при нас често се насочват най-тежките случаи от цяла България. Това е огромна отговорност, но и признание за опита и капацитета на нашите екипи.
- Вие сте лекар, може ли да се свикне със смъртта…
- Свикване няма. И не трябва да има. Всеки пациент, когото загубим, остава тежък спомен. Лекарят се учи да продължава да работи въпреки болката, защото следващият пациент вече чака помощ. Ако човек започне да приема смъртта като „рутина“, тогава губи човечността си. Разликата е, че с времето развиваш професионални механизми, които ти позволяват да останеш концентриран и полезен, дори в най-драматичните ситуации.
- Хирургът обича „да сглобява счупеното”. А после, ако няма пръст на ръката, или ръка, или крак… Как се обяснява това на пациента…
- Това е една от най-трудните части от работата ни – разговорът с пациента или семейството му след тежка операция, когато сме били принудени например да ампутираме крайник, за да спасим живот. Обясняваме честно и ясно: животът е бил застрашен, а понякога запазването на крайника означава риск от смърт. За човека е огромна травма да чуе, че губи част от себе си, но постепенно той осъзнава, че е жив именно благодарение на тази интервенция. Нашата роля е да дадем подкрепа и увереност, че има живот и след такава загуба – с рехабилитация, протезиране и адаптация.
- Как скоростта влияе на травмите? Коя е скоростта, след която нещата стават и за вас много сложни?
- Колкото по-висока е скоростта, толкова по-тежки са травмите. Това е проста физика. При удари със скорост над 80-90 км/ч рискът от тежки, несъвместими с живота травми е огромен. При 120-130 км/ч вече говорим за ситуации, в които дори и най-модерната медицина има ограничени възможности. Именно това са най-сложните случаи – когато уврежданията са толкова масивни, че дори при незабавна намеса шансовете са минимални.
- Колко и как пази коланът водача? До какви травми води коланът?
- Коланът спасява живот. Това е категорично. Да, понякога причинява травми – счупвания на ребра, контузии на гръдния кош или корема, но тези увреждания са несравнимо по-леки от алтернативата. Без колан човек може да бъде изхвърлен от автомобила или да получи тежки черепно-мозъчни и гръдни травми. Коланът държи тялото на седалката, разпределя силата на удара и многократно увеличава шансовете за оцеляване.
- Какви са най-честите травми на пътниците от задните седалки на автомобила, ако и те използват колан, или не го използват?
- Ако пътниците на задната седалка не са с колан, те буквално се превръщат в „снаряди“ при катастрофа – удрят предните седалки или се блъскат един в друг, което води до тежки травми на глава, гръден кош и крайници. Освен това застрашават и пътниците отпред. Когато са с колан, травмите са значително по-леки – възможни са контузии, по-редки счупвания, но рискът от фатален изход намалява многократно. За съжаление, много хора подценяват задния колан, а той е също толкова важен, колкото и предният. Затова нашата задача във ВМА е не само да лекуваме последствията, но и да напомняме превантивно колко е важно хората да пазят себе си. Защото, колкото и силна да е медицината, понякога се изправят пред травми, които са почти несъвместими с живота.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Значи
08:58 10.10.2025
2 име
Коментиран от #6
08:58 10.10.2025
3 ООрана държава
09:00 10.10.2025
4 Колана !
Няма да те спаси !
Ако Караш !
Като !
Идиот !
09:02 10.10.2025
5 Стоьо
Коментиран от #11
09:04 10.10.2025
6 Директора👨✈️
До коментар #2 от "име":Много глупав коментар. Те не пишат, защото си с колан, а защото си без. Идеята да не висиш на врата на всички през здравната система, след като останеш инвалид след катастрофа без колан на задната седалка.
Направо се вбесявам от толкова %№$№€$$ народ.
Коментиран от #7, #15, #21
09:05 10.10.2025
7 име
До коментар #6 от "Директора👨✈️":Пълни глупости, в 80% от случаите пишат единствено за да пълнят бюджета. Не ми говори все едно не живеем в България. Полицаите са хора като всички други. Карат след като са пили, карат без колан, говорят по телефона докато карат, спират на забранено и т.н. Проблема не е в това, никой не е идеален и всички по един или друг начин си позволяваме да нарушаваме ЗДП. Дразнещо е че кампанийно се пълни бюджета и се пишат актове за всякакви простотии, а в същото време по улиците има къде по-опасни нарушители. Но в много от тези случаи писането е повече, полицаите често не знаят по кой член и алинея е нарушението и е по-лесно да пишеш заучени актове за без колан на задната седалка.
Коментиран от #9, #14
09:24 10.10.2025
8 Мисля че си
09:32 10.10.2025
9 Директора👨✈️
До коментар #7 от "име":Само едно питане и приключваме безсмисления спор.
Ако си с колан на здната седалка ще те глобят ли?
За сигурността да не говорим.
Значи за предните се научихме да слагаме колан, отзад обаче не можем. Защо?
Коментиран от #18
09:37 10.10.2025
10 Селянин
Толкова размазани съм виждал заради непоставен колан отзад, а предноте с колани които са по близо до удара са относително без травми.
Слагайте си скапаните колани и отзад. Спасяват живот!
И не стартирайте на пешеходните пътеки все едно сте бесмъртни, нищо, че сте с предимство!
09:43 10.10.2025
11 Дядо Сойно
До коментар #5 от "Стоьо":Ти какво очакваш, всичките доктори вече са "бизнесмени", консултанти, експерти и най-вече търговци. Вместо да те лекуват в главите им само как да изкарат повече пари.
09:55 10.10.2025
12 Механик
Всички сме такива. Всички държим правилата се спазват... но от другите.
Пак ще цитирам случка от преди 2-3 месеца.
В града ме изпревари лек автомобил с лепната някаква хартия на задното стъкло. Ляво-дясно, той си "фучеше" из лентите като на рали. Малко по-късно спрях на бензиностанция. Въпросното комби беше на съседната колонка. Тогава видях какво има отзад. Беше лист с формат А3 на който бе изобразена Саяна и имаше надпис "Нито едина жерва повече".
Та толкова за доктора и за другите.
п.п.
В горното правило не изключвам и себе си. И за мен важи оправданието "ама аз само сега", "ама аз само за малко"
09:58 10.10.2025
13 Над...
10:03 10.10.2025
14 Дядо Гъдю
До коментар #7 от "име":А бе полицаите знаят за кой член става дума, само бъркат алеите, защото е било тъмно и члена е бил от черен.
10:04 10.10.2025
15 Механик
До коментар #6 от "Директора👨✈️":Приятел, а мен ме вбесяват такива промити като тебе.
Давам пример:
Аз съм напълно осигурен здравно. Отивам при личната, защото ми се появи проблем с коляното. При влизането тя казва "Еее, а теб бе съм те виждала поне 10 години". След което тя ме праща "по направление" в една клиника на ортопед. Там докторът започва да ми обяснява, че не трябва да се плаша, ще ми направят една операция и висчко ще е наред. Питам го какво се иска от мен. Отговорът е "Нищо. Отиваш, внасяш на касата 6400 лв. и записваме дата за операцията". При което добавя "сестрата ще Ви даде списък на консумативите, които трябва предварително да си набавите".
Схвана ли защо облите мозъци ме дразнят?
Коментиран от #20
10:04 10.10.2025
16 факуса
10:07 10.10.2025
17 без колани са влакове, рейсове, тролеи .
10:17 10.10.2025
18 име
До коментар #9 от "Директора👨✈️":Ще ти отговоря с някалко въпроса. Защо до днес не е проблем да си без колан на задната седалка, ама от утре ще стане? Не е ли щото трябва да се пълни бюджета? Защо възниква опасност за пътниците на задната седалка? Не е просто така, от нищото, а заради ПТПта. Те защо възникват? Дори и да има пострадали на задната седалка, с или без колан, това е следствие от нещо друго и върху това другото, трябва да се упражнява контрол и да се глобява.
10:43 10.10.2025
19 Такааа,
Коментиран от #23
10:50 10.10.2025
20 Труе
До коментар #15 от "Механик":На бас, че същата тази, която не Ви е виждала 10 години, прилежно е записала всички реимунизации! Нямам предвид бозите с ковида.
Колкото до коланите, вършат работа ... проверено ...
10:56 10.10.2025
21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #6 от "Директора👨✈️":Хем Дирек, хем Тор ,
Защо КУ(х)ИТЕ и БАкШите карат и се возят БЕЗ кола❓Те безсмъртни ли са ❗
Айде спрете с тези ПОУЧЕНИЯ, как ме глобявали, щото се грижели за здравето ми❗
Утре ще ме глобите защото в багажника возя неукрепена туба минерална вода или кучето без колан❗
Коментиран от #22
10:57 10.10.2025
22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #21 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Защо КУ(х)ИТЕ и БАкШите карат и се возят БЕЗ колани❓
10:58 10.10.2025
23 От нета
До коментар #19 от "Такааа,":БЕЗ КОЛА, удар във вода с 50км/ч е фатален, в бетон 15 са достатъчни!
11:03 10.10.2025
24 Пупу
11:07 10.10.2025