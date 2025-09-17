Богдан Милчев пред ФАКТИ: Държавните институции по пътна безопасност се намират в мозъчна смърт

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

От Института за пътна безопасност (ИПБ) поискаха оставката на директора на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Малина Крумова. В мотивите на организацията се казва, че вече шест години агенцията не изпълнява основната си функция - да бъде координиращ и водещ орган за безопасността по пътищата, и в случаи като катастрофата с 12-годишната Сияна не поема отговорност, а я прехвърля на други институции. Какво още не се случва, когато говорим за пътна безопасност… Пред ФАКТИ говори Богдан Милчев от ИПБ.



- Г-н Милчев, променяме закони, провеждаме акции, но и виждаме как летяща кола се забива в автобус, на „Ботевградско шосе“ кола се разделя на две след зверски удар. Какво правим, всъщност?

- Вижте, фокусът на пътната безопасност е сгрешен. Фокусът е насочен единствено като наказателна репресия върху шофьорите. Ефект има ли… Тази репресия дава възможност за въздействие върху много малко хора. Просто фокусът трябва да бъде насочен към управлението на държавните институции, на държавния контрол. А държавните институции по пътна безопасност се намират в мозъчна смърт. Мога да ги коментирам една по една. И на първо място, разбира се, е Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ - абсолютно нищо не прави. И никой в тази държава не знае защо тази Агенция съществува, защо е на подчинение на премиера.



- Но вие бяхте сред радетелите да се създаде тази Агенция, а сега…

- Да, аз съм нещо като идеолог и основател. Идеята при създаването ѝ бе да носи общата отговорност за пътната безопасност в България. Когато пътната безопасност е обществено неприемлива, трябва да бъдат извършени незабавни промени в тази държавна агенция.



- Затова ли от ИПБ поискахте оставката на директора на Агенцията Малина Крумова с отворено писмо до премиера …

- Ще поясня, че тази оставка е поискана преди повече от два месеца. Писмото е предоставено на министър-председателя Росен Желязков. И знаете ли какво направи министър-председателят за това време…



- Какво…

- С председателя на Агенцията Малина Крумова привикваха един по един, хората, които са подписали това искане за оставка – и граждани, и НПО-та, за да упражняват натиск върху тях да си оттеглят подписите.



- Но и сега искането е подписано от доста неправителствени организации…

- Но бяха повече. Има такива, които се отказаха. Голямата първоначална подписка е при мен, така че мога да я покажа. Просто вместо да се коригират институциите и да се оправят нещата, те решават как да упражняват натиск върху правителствените организации като им се обещава влияние. Защото всеки, който има достъп до телефона на министър-председателя, или на някой друг от кабинета, е доволен от това, че може да му се обръща внимание. Давате ли си сметка, че в момента пътната безопасност се управляват от инфлуенсъри, от „търговци“ на пътна безопасност. Под „търговци“ визирам различни нпо-та, визирам адвокати, държавни служители, които какво правят - търгуват живота на българските граждани.



- Как „търговците“ правят това?

- Веднага ще ви отговоря, много е просто. Ние виждаме в момента колко много се хвалим, че много добре се строят нашите пътища. Това го чуваме от различни неправителствени организации. Но дали се строи качествено… Защо заданията, които спуска АПИ за ремонт по нашите пътища, не са публични. Защото така ще видим за колко пари какво се строи. Знаете ли, че в момента строежът по нашите пътища генерира печалба между 50 до 60% от целия бюджет за строеж на пътища. Ако някой казва, че не е вярно, нека да ме обори. Нека да публикува количествените сметки за извършените ремонти. От тази материя разбират много хора. Тогава ще се видим дали има завишаване на цените, или няма завишаване на цените за определена дейност. Липсата на прозрачност – ето това е основната причина обществото да няма доверие. Защото ние сме подложени на манипулация на информацията, включително и от министри. Най-пресният случай е с министъра на вътрешните работи Даниел Митов, който показа толкова неадекватно и лековерно поведение още преди случая от Русе. Още преди това неговото поведение по тема пътна безопасност бе неадекватно. Когато основната, отговарящата фигура за пътната безопасност е неадекватна, това просто руши авторитета на всички останали в МВР. Вътрешният министър и МВР трябва да бъдат пазачи на сигурността на гражданите, а какво се случва… Като цяло всичко, което се прави, включително и промените в Закона за движение по пътищата, за пореден път разкриват управленската немощ по темата. Ето пример. От началото на месец септември 2025-а имаме с 20% повече загинали отколкото за септември миналата година. Данните са следните. През миналата година от началото на месеца до 17 септември имаме 18 човека загинали, а за тази година – въпреки законовите мерки, въпреки безпрецедентния медиен контрол, имаме 22-ма загинали. Ситуацията за юни и за август е подобна. Нямаме намаляване на жертвите. Единствено намаление на жертвите има през месец юни, след като на 27 май премиерът Желязков даде ултиматум на държавните институции, които отговарят за това, да вземат мерки, защото иначе ще ги махне.



- И този срок мина..

- Така държавните институции намалиха жертвите с 10 човека за юни, спрямо юни месец 2024-а, но намаляването бе статистическо, защото тогава те извадиха безпрецедентно много хора от статистиката съгласно техни вътрешни правила. След като това беше разгласено от нас – от Института за пътна безопасност, защото доказахме, че МВР манипулира статистика, те започнаха лека-полека да се ограничават. Но продължава да го правят. Затова ние нямаме реална представа колко души загиват в България. Ако се направи реална статистика, ще се окажат в пъти повече, защото МВР не работи прозрачно и не дава реална статистиката. Защо АПИ отказват да публикуват заданията за ремонт. Защото така не можем да упражним системен контрол. Защо Институтът за пътища и мостове отказва да предостави сертификатите на рецептите за асфалт… Когато всичко това се прави в една тъмнина, няма контрол. МВР виждаме как контролира движението – мързеливо. Пътният полицай какво прави - крие колата зад храста, за да може да лежи в колата и да спи. А вместо него работи камерата. МВР отдавна започна да работи дигитално и няма нужда да излиза на пътя. За миналата година имаме издадени 1,5 млн електронни фиша, заснети с камери. Ако с 1,5 милиона фиша не сме могли да повлияем на населението, за да спазва правилата, и с 10 милиона няма да можем. Ето това не разбира българският премиер, за да се прави, че няма проблем в пътната безопасност. Той може би е единственият човек в държавата, който си мисли, че нещата са както трябва.