Джон Болтън пледира невинен: Не съм издавал държавни тайни

Бившият съветник по националната сигурност от първия мандат на американския президент Доналд Тръмп - Джон Болтън, пледира днес невинен по обвинения в издаване на държавни тайни, повдигнати му от министерството на правосъдието на САЩ, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Болтън, който се превърна в един от най-яростните критици на президента републиканец, е обвинен, че е изпращал засекретена информация по електронната поща на членове на семейството си, както и че е държал тайни документи от първостепенна важност в дома си в щата Мериленд, пояснява АП.

Седемдесет и шест годишният Болтън беше обвинен вчера от съдебен състав в потенциално неправилно боравене с класифицирана информация. Бившият президентски съветник беше освободен от ареста, след като се яви днес пред съдия по третото дело, заведено от американското министерство на правосъдието срещу противник на президента Тръмп.

Делото, по което Болтън е обвинен в излагане на националната сигурност на опасност, тече на фона на нарастващите опасения, че правителството на Тръмп използва правомощията на министерството на правосъдието, за да преследва политически врагове, обръща внимание АП. Тезата на Болтън е, че е обект на обвинения заради критиките си към президента, описвайки съдебните действия като "опит на Тръмп да сплаши опонентите си“.

Разследването срещу Болтън обаче вече беше в ход, когато Тръмп встъпи в длъжност за втори път през януари, и изглежда се отличава от други скорошни дела срещу предполагаеми врагове на президента, обръща внимание АП.

Болтън е обвинен, че е споделил със съпругата и дъщеря си бележки в над 1000 страници, съдържащи поверителна информация, която е събрал от срещи с други служители на правителството на САЩ и чуждестранни лидери, както и от заседания на разузнаването. Властите твърдят, че част от информацията е била разкрита, когато оперативни работници, за които се смята, че са свързани с иранското правителство, са хакнали електронната поща на Болтън.

Освен това американското министерство на правосъдието твърди, че бившият съветник на Тръмп е съхранявал в дома си строго класифицирана разузнавателна информация за плановете на чуждестранен враг да атакува американските сили в чужбина, за тайни операции на правителството на САЩ, както и други държавни тайни.

"Правосъдието е еднакво за всички американци“, заяви министърката на правосъдието и главен прокурор Пам Бонди вчера. "Всеки, който злоупотребява с властта и застрашава националната ни сигурност, ще бъде подведен под отговорност. Никой не е над закона“, допълни тя.

Болтън е дългогодишен деец на Републиканската партия в областта на външната политика, станал известен с твърдолинейните си възгледи за американската власт и работил повече от година в първото правителство на Тръмп, преди да бъде уволнен през 2019 г. По-късно той публикува книга, съдържаща остри критики към Тръмп.

Обвинителният акт срещу него е значително по-подробен от тези срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми и главния прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс. За разлика от делата, заведени от набързо назначен федерален прокурор, обвинителният акт срещу Болтън е подписан от прокурори, специализирани в националната сигурност, отбелязва АП.