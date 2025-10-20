Новини
Пореден референдум за лева или Алиса в страната на експертите

Пореден референдум за лева или Алиса в страната на експертите

20 Октомври, 2025

Не мога да приема за финансово компетентни хора, които не правят разлика между „ят“ и „ер голям“

Пореден референдум за лева или Алиса в страната на експертите - 1
Снимка: БГНЕС
Иван Стамболов - Сула Иван Стамболов - Сула публицист и политик
Труд Труд медия
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Каква е разликата между пряка и представителна демокрация? Най-грубо казано, при пряката демокрация демосът кратеи лично, докато при представителната избира друг да кратеи от негово име.

Предполага се, че демосът няма достатъчно време да кратеи, защото е зает да си вади хляба, пък и не е достатъчно квалифициран да взима специфичните решения, с които е свързано всяко управление. За сложен и развит свят като нашия представителната демокрация е за предпочитане. Специфичните решения трябва да се взимат от професионални политици и от експерти, като първите носят отговорност за мнението и действията на вторите. Това съм го говорил още през 2012-13, когато имаше скандали около строителството на АЕЦ “Белене”. Казвах така: “За да отговорите на този въпрос - дали да се прави “Белене” или не, - трябва да сте наясно дали инвестицията е рентабилна или поне възвращаема. А за да знаете това, трябва да знаете какви ще бъдат цените на електричеството след 50 години и ще има ли къде да се изнася. Знаете ли?”. Положението е същото и днес с еврото.

Завърза се вчера разговор в социалните мрежи и една дама ми каза да не се надувам задето знам правописа на старобългарския език, защото тя знаела да решава “троен интеграл по повърхнина”. Аз дори не знам какво е троен интеграл по повърхнина (аз и двоен не знам какво е), но някак си намирам сили да се събуждам сутрин и да живея такъв, какъвто Господ ме е направил. Всъщност откъде тръгна спорът с тази дама:

Съвсем случайно ми се мерна публикация, гласяща: ПОДКРЕПЕТЕ РЕФЕРЕНДУМА ЗА ЛЕВА! Направете каквото трябва, а да става каквото ще!

Понеже, колкото и неочаквано да звучи, проблемът с лева и еврото не ме интересува, насочих критичен взор в друга посока и отговорих: “Ще направя каквото трябва (пък да става каквото ще), тутакси щом представите лого без правописни грешки”. А логото изглеждаше така: “Референдум за българския левя” - би трябвало да се прочете. Казах го, разбира се, на шега, защото и без правописни грешки няма да подкрепя никакъв референдум и то не защото съм някакъв специалист-финансист, а защото просто не обичам референдумите във връзка с това, което казах по-горе за пряката и представителната демокрация. Смятам, че всеки, който настоява решения да се взимат чрез референдуми, е или наивен идеалист, или преднамерен популист. Но на този етап говорим все още за граматика.

- A, чакайте, г-н Стамболов - сопна се дамата. - Аз тази правописна и нравствена полиция съм я живяла вече и не искам пак. Оправдание винаги има и то е като г@за. Всеки си го има. Сполай, Ви!

- Съжалявам - отвърнах, - но не мога да приема за финансово компетентни хора, които не правят разлика между “ят” и “ер голям”. Всичко започва от грамотността. И между правописа и морала няма абсолютно нищо общо. Когато някой се напъва да ме убеди, че е по-компетентен от мен по даден въпрос, поради което аз трябва да го послушам и да го последвам, добре е поне да е грамотен, защото грамотността е таксиса на езика, а езикът е средството, с което мислим. Ако ти куца езикът, куца ти и мисълта. Нелепо е логото ти, лицето ти пред публиката, която си тръгнал да облъчваш, да е неграмотно.

И наистина мисля така. Пък и какъв е този патриотарски порив да пишем на стария правопис, дори и когато не го владеем! За какво говори това? За стъргане по тънката, но дразнещо пищяща струна на родолюбието? И ако в случай, в който става дума за валути и банки, някой стърже на тая струна, то дали намеренията му са чисто финансови? А че целта е именно да се свири на патрЕотичната струна, не го крие даже и един от инициаторите на референдума:

- Тук хората - рече инициаторът, - които са създали логото - аматьорски, но с много чувство, - разчитат на допустимостта, дадена от рекламистката свобода и законите на графичния дизайн, да използват излязла от употреба буква като знак, който носи емоционално внушение и дори внушение за етническа принадлежност”.

Еха-а-а! Така написа членът на инициативния комитет. Аз пък питам: с “ер голям” накрая, както е правилно, “емоционалното внушение и дори внушението за етническа принадлежност” по-малки ли щяха да бъдат? Тук очевидно не става дума за никаква творческа преднамереност, а за тотална неграмотност и изключително ниска обща култура. И тези хора хранят надежда, че аз ще последвам мнението им по един такъв въпрос като въпроса за националната валута на фона на глобалната политика!

Всъщност онзи баснословен троен интеграл по повърхнина, с който започнахме, е чудесен пример - вие чувствате ли се готови да участвате в един референдум ЗА или ПРОТИВ тройния интеграл по повърхнина? Е, аз не се чувствам така, както не се чувствам готов да изкажа становище и по въпроса за еврото. Честно казано, все едно ми е с какви пари ще се разплащаме. Знам само, че парите са условност, знак за съответствие с определени материални блага. Ако имам буца сирене, все едно ми е дали ще я изразя в левове, рубли, евро, долари и пр. Валутите лесно се превръщат една в друга, просто трябва да попитате в банката. А сиренето си е сирене.

Разгледах сайта - съвсем прилично направен и като дизайн, и като функционалност. В инициативния комитет и в обществения съвет видях свои познати, някои от които даже харесвам. Стигнах и до въпросите, които ще бъдат зададени на електората, в случай че предлаганият референдум се състои (и те са дръзновени като логото):

1. Подкрепяте ли България да прекрати членството си в Еврозоната и националната ни валута да бъде българският лев.

- България все още не членува в Еврозоната, та да прекратява членството си.

2. Подкрепяте ли въвеждането на валутен съвет (валутен борд) в момента на прекратяване членството на България в Еврозоната?

- Грешката в първия въпрос обезсмисля задаването на втория, още повече че и сега сме в борд и няма какво да се въвежда. Сега внимавайте:

3. Подкрепяте ли България да предоговори условията за членство в Европейския съюз с цел гарантиране на националния суверенитет?

- Започва да става интересно...

4. Подкрепяте ли България да прекрати членството си в Европейския съюз?

- Ето! Това според мен е същината на референдума! Ама, казвайте ги директно тия работи, какво сте заусуквали! Нерде валутата, нерде членството! Явно в действителност агитацията е за излизане от Европейския съюз, при положение че влизането в него беше последният официално регистриран национален идеал на българите.

5. Подкрепяте ли да се забрани използването на централизирана цифрова валута като официално платежно средство в България?

- Това пък е нещо съвсем различно. И вярва ли някой, че електоратът, който едва ли може да осмисли разликата между евро и лев, ще има ясен поглед върху ЦВЦБ?

6. Подкрепяте ли да се запазят разплащанията в брой до размер, равен на 12 средни брутни работни заплати, като всички търговски дружества и финансови институции да бъдат задължени да ги приемат при най-ниски или равни разходи за клиента спрямо други форми на разплащане?

- Виждам как комбайнерът бай Танас аргументирано спори със свиневъдката стрина Цура по този толкова важен за тях въпрос.

Последните два въпроса се отнасят до провеждането на референдуми и приемане на решенията им - също твърде далеч извън компетентността на средния избирател, като слагам и себе си в тази категория.

Както казах: все едно ми е дали ще си плащам питието в левове или евро, стига парите да са наистина пари и зад тях да стои прилично работеща икономика. Пък и не мисля, че трябва да изразявам мнение по всички въпроси. Досадно е и за мен, и за околните. Обаче леко се дразня, когато гледам как някой се опитва да ме прави на глупак, като свири по възрожденско-патриотичната ми струна. А още повече когато ми намесват Църквата и Православието в мурафетите си. Очевидно зорът не е за валутата. Не е и за реалното членство в ЕС. За какво е тогава? И ако това нещо е в мой интерес, защо се налага да си задавам такива въпроси? Освен това мисля, че Картаген трябва да бъде разрушен.

Източник: trud.bg


  • 1 Ква е таз поредната нещастна платена

    37 1 Отговор
    мижитурка ?

    13:03 20.10.2025

  • 2 има и банани целогодишно

    38 2 Отговор
    вързахме ви капачките за бутилките....... гениално, най-голямото откритие на демокрацията

    Коментиран от #9

    13:05 20.10.2025

  • 3 какво е кратеи

    28 0 Отговор
    на чист български език?

    13:06 20.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 МРША

    22 0 Отговор
    Професионални и ПОЛИТИЦИ в БГ се взаимно изключват!

    13:06 20.10.2025

  • 6 Зевс

    38 3 Отговор
    Автора е взел някое евро да ни обясни колко сме тъпи да вземаме подобни решения. Ще го разочаровам, обаче и в конституцията черно на бяло пише, че цялата власт произтича от народа, тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция. След пресния пример от Пазарджик според вас кое е по-правилно: народа да реши пряко или чрез избрани за 50 лева представители?

    13:07 20.10.2025

  • 7 Георги

    31 0 Отговор
    тоя явно е нямало кой да му прочете и лайкне коментарите из фейса и сега го публикувате тук белким събере подкрепа

    13:08 20.10.2025

  • 8 Ххххххххххх

    21 2 Отговор
    Глас народен - глас Божий. А ти гледай са не бягаш през границата.

    13:09 20.10.2025

  • 9 Еврото идва

    4 20 Отговор

    До коментар #2 от "има и банани целогодишно":

    Възраждане си отива.

    13:09 20.10.2025

  • 10 хахаха

    29 0 Отговор
    "Смятам, че всеки, който настоява решения да се взимат чрез референдуми, е или наивен идеалист, или преднамерен популист."...значи Швейцария е нация от идеалисти и популисти:)
    П.П. Тоя Сульо ли е, Пульо ли е, да научи българския език преди да си показва идиотията у фейса!

    13:10 20.10.2025

  • 11 оня с коня

    23 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    13:10 20.10.2025

  • 12 Поредната платена

    23 2 Отговор
    Mърша с поредната платена статийка.

    13:12 20.10.2025

  • 13 Бай Лисан

    19 0 Отговор
    Моля, по-горе е допусната грешка, да се чете : Иван Стамболов - Сульо.

    13:14 20.10.2025

  • 14 Бгг

    14 0 Отговор
    Автора е про100 тъпоъгълен, мислещ се за нещо повече от народа си.

    13:15 20.10.2025

  • 15 Без коментар

    17 0 Отговор
    Сега погледнах страницата му във Фейсбук и с огромна изненада открих, че максималния брой харесвания, които е получил под писанията си е 22:))) За справка - 70 годишната ми комшийка под 50 не пада:)

    13:15 20.10.2025

  • 16 Поредният еничар

    17 0 Отговор
    Скрий се продажен нещастник долен! Всички въпроси по референдума са правилно зададени защото същият няма как времево и технически да бъде проведен преди 1ви януари!!! Т. е. референдумът ще бъде проведен след като сме в еврозоната!

    13:17 20.10.2025

  • 17 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    До края на годината няма да има нито евро нито еврозона.

    13:18 20.10.2025

  • 18 Георги

    11 0 Отговор
    най-якото на представителната демокрация е, че подкрепяйки някоя партия, ти всъщност подкрепяш цялата и програма, дори това дето никога и никъде не са го казвали и дори нямаш вариант да откажеш нещо, което не харесваш.

    13:18 20.10.2025

  • 19 тц тц

    11 0 Отговор
    Дори и чичко Гугъл и изкуствения интелект не можаха да преведат любимата дума на "експерта" - кратеи

    13:19 20.10.2025

  • 20 Курций Руф

    11 0 Отговор
    Та какво общо има това левче, емисия 1974 година , с 2025 година?
    Освен половинметровото четиво на въпросния господин,доказващ ,,смазващото си интелектуално превъзходство " над някаква дама? Убеждаващ ни ,че представителна извадка от подменени бюлетини е обособила представителна извадка на представителна ,,демо крация",която взима ,,непогрешимите" решения,
    вместо нищонеразбиращия пле бс?
    И как този ,,нищонеразбиращ пле бс" взе правилното решение на изборите да избере ,,правилните представители " ,като нищо не разбира и не му се полага референдум по въпроси ,изискващи мислене?

    13:19 20.10.2025

  • 21 !!!?

    6 12 Отговор
    Цялата дандания на Коейките не е заради Еврото, а заради Емаципирането на България от "руския мир !!!?

    13:20 20.10.2025

  • 22 Абсолютно си прав,

    1 9 Отговор
    Неграмотни хора ме убеждаваха да се разпиша да запазим лева , че бил със златно покритие разсмяха ме естествено макар, че е трагично, защото като го попитах кои банкноти имат златно покритие той започна да се хили с другият и да твърдят, че всички български банкноти имали златно покритие, посъветвах ги да започнат да четат за да се ограмотят и да се прибират при семейството си , че са трагични !

    Коментиран от #26, #27

    13:23 20.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Евроатлантически безродници

    8 2 Отговор
    Цитат: " Знам само, че парите са условност, знак за съответствие с определени материални блага. Ако имам буца сирене, все едно ми е дали ще я изразя в левове, рубли, евро, долари и пр..."

    Това е напълно достатъчно, за да прецените акъла на тоя. Явно някои си мислАт, че с чужда валута ще "изразяват" българско сирене.

    13:26 20.10.2025

  • 25 цезар

    3 1 Отговор
    Дръндолевец!

    13:28 20.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 хе хе

    2 4 Отговор

    До коментар #22 от "Абсолютно си прав,":

    Дори по байтошово време, единствената банкнота със златно покритие бе 20 лева. А българския лев тотално умря с въвеждането на Валутния Борд.

    13:38 20.10.2025

  • 28 БПФ

    3 2 Отговор
    Значи тоя не разбира нито от финанси, нито от право, ама казва, че хората не били компетентни да вземат решения?
    А компетентни ли са политиците, избрани с купения вот на неграмотните хъxpeци, да вземат решения от наше име? Защото аз, за разлика от господинът, съм правно и финансово грамотен !!!

    13:45 20.10.2025

  • 29 Не ви ща еврото

    4 1 Отговор
    Никой, ама никой не може да ме убеди, че влизането на България в Еврозоната в този и вид е добре за мен.
    И защо питам автора някой трябва да ме агитира и да ми казва - Ти не си достатъчно умен да вземеш правилното решение и затова аз ще го взема вместо теб. Хайде де!
    Умен и не - няма да споря. Знам много добре какво се случи с Гърците. Заболяха ме ушите да ви слушам глупостите как еврозоната няма алтернатива. Колко добро било за мен и т.н.
    Еврозоната ни прави зависими. Утре някои си Х и У мозе а реши на ми ограничи свободата чрез финансовите лостове на Банковата система и разплащанията. Не Не го желая това.
    Искам си свободата. Аз да решавам кое е по - добро за мен.
    А вие като много умни отиваите в Еврозоната и ме оставете да си вземам решенията сам.

    Коментиран от #30, #31, #36

    13:46 20.10.2025

  • 30 Еврото идва

    0 3 Отговор

    До коментар #29 от "Не ви ща еврото":

    Възраждане си отива

    13:52 20.10.2025

  • 31 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Не ви ща еврото":

    "Утре някои си Х и У мозе а реши на ми ограничи свободата чрез финансовите лостове на Банковата система и разплащанията." - не може, а ще.

    13:59 20.10.2025

  • 32 Хипотетично

    0 0 Отговор
    Прав е Сула по принцип за компетентността на народните избранници , но пък те често злоупотребяват с авторитета на легитимния им избор - пример: 9-то майското президентско изявление за референдум дали сме били готови за еврото!!?

    14:00 20.10.2025

  • 33 444444

    2 0 Отговор
    И през 2013 година знаех, че трябва да се строи Белене (може би сега и на други е ясно и ще става все по- ясно) и сега знам че не трябва да влизаме в евро зоната. Но аз съм независим и на мене никой няма да даде думата като на някой платен клакьор.Керемедчиев, Дацов, Хампарцумян онези всичките от "Институт за пазарна икономика" дето не змам кой им плаща заплатите обаче "са много вещи в икономиката". Винаги трябва дасе режат заплати и пенсии това е тяхното кредо.САЩ 2024 над 6% дефицит Франция над 5% дефицит (Над 3 години вече, а санкции няма) обаче България не трябва да има повече от 3% Що ами тренда е на големи дефиците, а който е против тренда в 95% от случаите губи

    14:01 20.10.2025

  • 34 Еврото идва

    0 1 Отговор
    Възраждане си отива

    14:04 20.10.2025

  • 35 Стана тя....каквато стана !

    1 0 Отговор
    Ти "драги ми ГОСПОДИНЕ" българин ли си?! Ако не си върви от където си дошъл....ДА трябва да си запазим ЛЕВА, и само да ти обясним : това е нашата НЕЗАВИСИМОСТ(не сме поредното стадо в ЕС) !!!
    Що се отнася до правописа,тук се пишат различни КОМЕНТАРИ и мнения и не е необходимо всички да са завършили БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ !
    И ДА ТРЯБВА ДА ИМА РЕФЕРЕНДУМ за влизането ни в еврозоната,защото това касае и БЪДЕЩИТЕ поколения!!!
    P.S. Надявам се, че сте разбрали !?

    14:06 20.10.2025

  • 36 различно мнение

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Не ви ща еврото":

    Парите са средство за по-ефективна размяна на стоки. Но като алтернатива на еврото (за Вас) може да се запасите с търговско злато (което е прието навсякъде по света) за разлика от нашия горд, но безсилен български лев , пренебрегван от богатите наши и чужди бизнесмени (освен собствениците на чейнч бюрата).

    Коментиран от #38

    14:09 20.10.2025

  • 37 Поръсен с джоджен

    0 0 Отговор
    Не съм съгласен със правописът ти = демокрацията е за ниско-интелигентни селяни ?!
    Кво?!

    14:15 20.10.2025

  • 38 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "различно мнение":

    а еврозоната е нещо съвсем различно.

    14:17 20.10.2025

  • 39 Еврото идва

    0 0 Отговор
    Възраждане оттече у канала. Тия неможачи никаква работа не свършха. Само ми похарчиха парите.

    14:19 20.10.2025