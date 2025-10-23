Новини
Илиян Василев: Перспективата Делян Пеевски да национализира "Лукойл Нефтохим" е най-големият кошмар

23 Октомври, 2025 13:02

Пеевски контролира основните вносители на горива и митниците през Бургас и Варна

Илиян Василев: Перспективата Делян Пеевски да национализира "Лукойл Нефтохим" е най-големият кошмар - 1
Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за насърчава конструктивни дебати.

Перспективата Делян Пеевски да национализира "Лукойл Нефтохим" е най-големият кошмар. А санкциите на САЩ правят продажбата необратима.

Това прогнозира във "Фейсбук" Илиян Василев.

За това днес и утре ще видите Пеевски юбер алес - позиционира се да спечели при всички случаи - единият ако "Лукойл" продаде "Лукойл България" и "Лукойл Нефтохим",

затова е поправката Лукойл-ДАНС - Пеевски да бъде сигурен, че новият купувач ще отчита неговите интересите - на български ще си плаща.

В другия, преработката намалява, което отваря ниша на внос на горива, където е силата на Пеевски - той контролира основните вносители на горива и митниците през Бургас и Варна.

За това перспективата за национализация на „Лукойл Нефтохим“ от Делян Пеевски: е по-голяма заплаха за националната сигурност, отколкото управлението на рафинерията от "Лукойл".

Изходът е да се форсира смяна на собствеността и Пеевски да се държи надалеч.

Което е невъзможно след вчерашната снимка. На всичко отгоре не активираха с подпис договорите за извънредни доставки на суров нефт от "Репсол" и БиПи и бакъп мениджерски екип, които правителството на Денков бе подготвило.

Оставаше да ги подпишат, но не го направиха и сега ... сме увиснали отвсякъде. И Пеевски решава.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данко Харсъзина

    8 7 Отговор
    Шишик ги разцепи. Жълтокопитните са в кома.

    Коментиран от #10

    13:06 23.10.2025

  • 2 Неловена мачка

    8 9 Отговор
    Добре, че е Пеевски, та да има кой да управлява държавата.

    13:08 23.10.2025

  • 3 Елементарно

    6 5 Отговор
    Ами далаверите дето лукойлци ги правеха през Шейцарското седалище, сега ще ги прави шишо! Нещо да се промени ? Бюджета пак ще е празен и ние (и вече и децата ни) ще плащаме външния дълг !!!

    13:10 23.10.2025

  • 4 Карлсон от покрива

    6 4 Отговор
    Някои са доста небрежни при употребата на думи като епитафия, понеже тутакси биват опровергани! Ако Борисов изчезне, както на много нефелници им се иска, това означава Пеевски да ги прегази като влак кенче от бира! Сал един Борисов стои и пречи това да се случи, но когато прекалено дълго със злоба се вглеждаш в Бойко, насреща ти идва Делян!

    13:15 23.10.2025

  • 5 Котьо

    4 5 Отговор
    В тази рафинерия има пари на Ротшилд, кой още не е разбрал. Никакви Пеевски и Борисов не могат да я пипнат без рразрешение.Който разбрал, разбрал. Хайде сполай ви.

    13:16 23.10.2025

  • 6 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!

    4 4 Отговор
    Едно от първите неща на Борисов и партия ГЕРБ от първото му правителство беше да даде на концесия единствения ни петролен терминал на Лукойл на пристанище Росенец, барабар с цялото пристонище.
    На цената на концесията на един плаж - за 750 хил. евро.
    За 35 години.
    Терминал, през който влиза петрол за над 6 милиарда лева годишно и излизат горива за поне три милиарда.
    Тук може да видите и официалното съобщение от Русия, че Внешторгбанк (VTB Bank) придобива 79.83%.

    13:17 23.10.2025

  • 7 Роден в НРБ

    6 6 Отговор
    Нямам търпение да плащам по 3 евро за литър гориво, за да спасим нашата родина Европа и сестра и Украйна.

    13:18 23.10.2025

  • 8 идиоти вън

    2 5 Отговор
    Да се национализира!!! Още повече щом този илиян казва обратното значи трябва!

    13:19 23.10.2025

  • 9 Свинята и Тиквата

    4 1 Отговор
    са за ЕвАН.

    13:24 23.10.2025

  • 10 ХА ХА

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Данко разцепел е долната част на гърба ти

    13:28 23.10.2025