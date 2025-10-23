Илиян Василев: Перспективата Делян Пеевски да национализира "Лукойл Нефтохим" е най-големият кошмар

бивш посланик и експерт по енергийните въпроси

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Перспективата Делян Пеевски да национализира "Лукойл Нефтохим" е най-големият кошмар. А санкциите на САЩ правят продажбата необратима.

Това прогнозира във "Фейсбук" Илиян Василев.

За това днес и утре ще видите Пеевски юбер алес - позиционира се да спечели при всички случаи - единият ако "Лукойл" продаде "Лукойл България" и "Лукойл Нефтохим",

затова е поправката Лукойл-ДАНС - Пеевски да бъде сигурен, че новият купувач ще отчита неговите интересите - на български ще си плаща.

В другия, преработката намалява, което отваря ниша на внос на горива, където е силата на Пеевски - той контролира основните вносители на горива и митниците през Бургас и Варна.

За това перспективата за национализация на „Лукойл Нефтохим“ от Делян Пеевски: е по-голяма заплаха за националната сигурност, отколкото управлението на рафинерията от "Лукойл".

Изходът е да се форсира смяна на собствеността и Пеевски да се държи надалеч.

Което е невъзможно след вчерашната снимка. На всичко отгоре не активираха с подпис договорите за извънредни доставки на суров нефт от "Репсол" и БиПи и бакъп мениджерски екип, които правителството на Денков бе подготвило.

Оставаше да ги подпишат, но не го направиха и сега ... сме увиснали отвсякъде. И Пеевски решава.