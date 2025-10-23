Илиян Василев: Перспективата Делян Пеевски да национализира "Лукойл Нефтохим" е най-големият кошмар

Перспективата Делян Пеевски да национализира "Лукойл Нефтохим" е най-големият кошмар. А санкциите на САЩ правят продажбата необратима.
Това прогнозира във "Фейсбук" Илиян Василев.
За това днес и утре ще видите Пеевски юбер алес - позиционира се да спечели при всички случаи - единият ако "Лукойл" продаде "Лукойл България" и "Лукойл Нефтохим",
затова е поправката Лукойл-ДАНС - Пеевски да бъде сигурен, че новият купувач ще отчита неговите интересите - на български ще си плаща.
В другия, преработката намалява, което отваря ниша на внос на горива, където е силата на Пеевски - той контролира основните вносители на горива и митниците през Бургас и Варна.
За това перспективата за национализация на „Лукойл Нефтохим“ от Делян Пеевски: е по-голяма заплаха за националната сигурност, отколкото управлението на рафинерията от "Лукойл".
Изходът е да се форсира смяна на собствеността и Пеевски да се държи надалеч.
Което е невъзможно след вчерашната снимка. На всичко отгоре не активираха с подпис договорите за извънредни доставки на суров нефт от "Репсол" и БиПи и бакъп мениджерски екип, които правителството на Денков бе подготвило.
Оставаше да ги подпишат, но не го направиха и сега ... сме увиснали отвсякъде. И Пеевски решава.
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #10
13:06 23.10.2025
2 Неловена мачка
13:08 23.10.2025
3 Елементарно
13:10 23.10.2025
4 Карлсон от покрива
13:15 23.10.2025
5 Котьо
13:16 23.10.2025
6 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!
На цената на концесията на един плаж - за 750 хил. евро.
За 35 години.
Терминал, през който влиза петрол за над 6 милиарда лева годишно и излизат горива за поне три милиарда.
Тук може да видите и официалното съобщение от Русия, че Внешторгбанк (VTB Bank) придобива 79.83%.
13:17 23.10.2025
7 Роден в НРБ
13:18 23.10.2025
8 идиоти вън
13:19 23.10.2025
9 Свинята и Тиквата
13:24 23.10.2025
10 ХА ХА
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Данко разцепел е долната част на гърба ти
13:28 23.10.2025