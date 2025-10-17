Новини
Антикорупционна чистка в китайската армия

17 Октомври, 2025 16:08 567 4

Извършените от тях престъпления са "сериозни и имат изключително вредни последствия"

Антикорупционна чистка в китайската армия - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама ръководители на Китайската народноосвободителна армия бяха изключени от Китайската комунистическа партия (ККП) заради "сериозни дисциплинарни и законови нарушения", съобщи китайското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

Хъ Вейдун, който бе вторият по ранг генерал в армията, и Мяо Хуа - бивш политкомисар в армията, са най-високопоставените военни, които биват отстранявани в рамките на водена от 2023 г. антикорупционна кампания срещу армейското ръководство.

Хъ е първият действащ генерал от Централната военна комисия, който бива отстранен след края на Културната революция през 1966-1976 г. Той не се е появявал публично от март, а китайските власти досега не са коментирали разследването срещу него.

Хъ, Мяо и още седем висши армейски офицери, посочени в изявлението на министерството на отбраната, "са извършили сериозни нарушения на партийната дисциплина и са заподозрени в длъжности престъпления, включващи изключително големи суми пари", заяви говорителят на отбранителното ведомство Чжан Сяоган.

Извършените от тях престъпления са "сериозни и имат изключително вредни последствия", добави Чжан. Отстраняването на 67-годишния Хъ има последствия извън военната сфера, понеже той бе в състава на 24-членното Политбюро на ККП – втората по значение властова структура на управляващата партия.

Хъ бе един от двамата заместник-председатели на Централната военна комисия към ККП и е третият най-влиятелен командир на армията. Хъ бе смятан за близък сътрудник на президента и върховен главнокомандващ Си Цзинпин.

Новината за изключването на висшите генерали от партията бе оповестена в навечерието на четвъртия пленум на 20-ия ЦК на ККП. Очаква се на пленума да бъдат официално утвърдени и други кадрови промени, като отстраняването на членове на ЦК на ККП. Мяо бе изключен от Централната военна комисия през юни, след като през ноември срещу него започна разследване за "сериозни дисциплинарни нарушения".


  • 1 Хм...

    2 2 Отговор
    В Китай за корупция разстрелват на стадиона.
    В европа за корупция назначават за главна мЪрсулка на ЕсеС.
    Кой ли ще просперира повече...

    16:14 17.10.2025

  • 2 Китайската вечност

    1 1 Отговор
    Китайската държава съществува отпреди Всемирния потоп до ден днешен благодарение на ориза и на Китайското правосъдие!

    16:42 17.10.2025

  • 3 Ерата на Ши Джинпин

    1 0 Отговор
    СВЪРШИ! Гарантът на разделемието на властите КНР, ген. Ю ша, спря доставките за руската армия.

    16:58 17.10.2025

  • 4 Китайското правосъдие

    0 0 Отговор
    Европа трябва да въведе Китайското правосъдие!

    17:03 17.10.2025

