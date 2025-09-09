Новини
Путин започна нова фаза на войната срещу Украйна след посещението си в Китай
  Тема: Украйна

Путин започна нова фаза на войната срещу Украйна след посещението си в Китай

9 Септември, 2025 07:04 2 928 47

  • украйна-
  • владимир путин-
  • русия-
  • китай-
  • война-
  • си дзинпин-
  • путин

Кремъл вече дори не се преструва, че е заинтересован от мирно споразумение

Путин започна нова фаза на войната срещу Украйна след посещението си в Китай - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин започва нова фаза на войната срещу Украйна след посещението си в Китай, където се срещна със Си Дзинпин, пише The Times.

Тази неделя, по време на поредна руска атака, беше ударена правителствена сграда в Киев, което е първият подобен инцидент за повече от три години пълномащабна война. Хардлайнерите призовават Кремъл да атакува „центрове за вземане на решения“ в Украйна. Самият Путин е говорил за подобни намерения.

Въпреки че остава неясно дали сградата на кабинета е била ударена директно от ракета, дрон или техни отломки, този факт може да се разглежда като символ на нов етап от войната.

Характерната самоувереност на Путин се е увеличила значително след завръщането му от Пекин, където той заяви, че отношенията на Русия с Китай са на „безпрецедентно високо ниво“.

Изданието отбелязва, че за разлика от Северна Корея, Китай не е изпратил войските си на война. Пекин обаче е подкрепил Москва дипломатически и не се е подчинил на западните санкции срещу Русия. А миналата седмица Кремъл обяви предварително споразумение с Китай за изграждането на газопровода „Силата на Сибир 2“.

За разлика от първите месеци на втория мандат на президента Тръмп, Кремъл дори не се преструва, че е заинтересован от мирно споразумение.

В Пекин Путин, в компанията на Си Дзинпин и севернокорейския лидер Ким Чен Ун, наблюдава мащабен военен парад. И това е първият път, в който лидерите на тези три държави се събират заедно от началото на Студената война.


  • 1 Европеец

    51 9 Отговор
    Защо ли няма да чета тая пропагандна статия....

    Коментиран от #27

    07:07 09.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    15 36 Отговор
    Червената чума.....

    Коментиран от #6, #34, #42

    07:10 09.09.2025

  • 4 разбойко

    13 8 Отговор
    путин и бай тошо ме научиха на всичко
    с жена ми мьрсуль ще завладееме европа щото и тя е същата като мен

    07:10 09.09.2025

  • 5 Тошко

    7 17 Отговор
    Три години целят тази сграда, но чак сега

    07:12 09.09.2025

  • 6 Феликс Дж

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Де да беше така...........

    07:12 09.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 УКРАЙНА 🇺🇦

    28 15 Отговор
    Всичко се връща

    Коментиран от #11, #17, #37, #39

    07:15 09.09.2025

  • 10 Аналитик

    36 24 Отговор
    Предстоят нови срещи за помощта за Украйна в Лондон. Не е чудно, че се появяват такива статии да подготвят почвата. Освен това се задава и пакет с нови санкции към Русия и някой азиатски банки. Не знам къде ще търсят нови партньори все по-задлъжняващите европейци. Кой би си партнирал със страни, които разпалват войни, интриганстват зад гърба на партньорите си, преследвайки единствено интересите на малка група от хора, замразяват активи и санкционират безкрайно, вместо да търсят взаимноизгодни решения.

    07:17 09.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Така става

    27 36 Отговор
    Путлер с времето ще става все по-неадекватен и жесток. Годините си взимат своето... Знае ypoдa, че края му е близо и ще сътвори още много злини.

    Коментиран от #18

    07:19 09.09.2025

  • 13 минувач

    31 19 Отговор
    Путин си знае работата , кои сме ние , че да му пречим ?!

    Коментиран от #15

    07:19 09.09.2025

  • 14 Тити

    1 22 Отговор

    До коментар #8 от "Като":

    Явно си по облизването ,та ди дам да му обуижешшш сирреньето ,има доста материал ?

    Коментиран от #21

    07:20 09.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Така Така

    37 21 Отговор
    Ако войната в украйна наистина беше пълномащабна с участието и пълният потенцал на руската армия то тази война отдавна са беше свършила а от украйна малко щеше са остане особено като население. Путин пази и се стреми да нанася удари с минимални цивилни жертви. Всичко друго е западна пропаганда

    Коментиран от #38

    07:20 09.09.2025

  • 17 досетлив си

    20 18 Отговор

    До коментар #9 от "УКРАЙНА 🇺🇦":

    Русия ви я подари СЕГА РЕСТО

    07:20 09.09.2025

  • 18 Дядо Ванго

    5 19 Отговор

    До коментар #12 от "Така става":

    Не го мисли ,яж ,пий и си носи новите дрехи ,а краят му няма да го дочакаш...

    07:21 09.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 КОЕТО ЗНАЧИ

    7 16 Отговор

    До коментар #14 от "Тити":

    ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НИСКО НИВО ХИГИЕНА както МЕНТАЛНАТА така и ЛИЧНАТА вероятно се дължи на липсата на ДЕМОКРАТИЧНА ВОДА

    07:24 09.09.2025

  • 22 Ццц

    21 21 Отговор
    Преди първите преговори в Истамбул наркоманът правеше цигански колелета от щастие, че е запалил два самолета от 1955 год., които били от "стратегическата авиация" според него. После отиде да прави маймунджалъци на Капалъ чарши и да разправя, че ако Русия не върне всичката земя на Украйна, мир няма да има. Тези неща лесно се забравят от "независимите" от демократи и други престъпници медии. Вече чета тук-там, че намесата на Борис Джонсън през 2022 год. точно преди украинците да подпишат мира било "руска пропаганда". Атлантиците естествено не помнят 2022 година и веднага са готови да клъвнат. Нещо като историята, че ВСВ била спечелена от саксонците с "лендлийз". 🤣

    07:24 09.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Путин, В. В.

    21 20 Отговор
    Денацификация, демилитаризация, неутрален статус на 4о4. Иначе казано пълна и безусловна капитулация на нато и ЕсеС.
    Толкова ли е трудно да се запомни?

    Коментиран от #26

    07:29 09.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Малко време му остава на фашиста...

    11 18 Отговор

    До коментар #24 от "Путин, В. В.":

    В Хага или в АДА му е мястото.

    07:35 09.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Факти

    10 16 Отговор
    Путин нападна Украйна след посещение в Пекин през февруари 2022 г. Той не действа без одобрението на господаря Си.

    07:36 09.09.2025

  • 29 Никой

    5 5 Отговор
    Оправиха си впрочем икономиките - тук в Европа - сме на - 50 лева - бате - едвам нещо скърпваме.

    Има даволни и над - 70 годишни жители на Русия и Китай - колкото - толкова, не са в автомобил - "Мазерати" - но поне - са - нахранени.

    07:37 09.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 украинския режим можеше да подпише мир

    14 5 Отговор
    преди 3 години ,но реши че ще воюва срещу Русия и ще убива руснаци ,щом си го направил веднъж пак ще го направиш ,затова са сигурността на такава голяма държава като Русия тябва да няма врагове сред съседите ,украинския режим или ще капитулира или ще заличи държавата Украйна

    Коментиран от #41

    07:40 09.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Дядо Ванго

    8 0 Отговор
    Глад мори добитъка ,галкините корморани отрано са излезли на паша .

    07:44 09.09.2025

  • 34 мнението на последната джендърка

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    халва баклава

    07:45 09.09.2025

  • 35 Факт

    3 0 Отговор
    Никога не се е преструвал!

    07:46 09.09.2025

  • 36 Механик

    12 3 Отговор
    Ако трябва да направим резюме на материала в статията, то излиза, че Путин е подкрепен от Китай, Йндия и С. Корея и на тях общо взето не им пука от снакциЙ-манкциЙ и евро-атлантически вой на тротинетки и планктон.
    Също така можем да си извадим изводите, че Путин е по-силен от всякога и ще направи каквото си иска.
    От което автоматично следва, че Путин не е умрал и тежко болен, както и че не е свършил ракетите. Което пък значи, че някой е лъгал относно горното в последните 4 години.
    И ако трябва да си извадим окончателен извод, той е, че не трябва да вярваме на тия които лъжат и в частност на дойчевеле.

    07:47 09.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Факти

    2 11 Отговор

    До коментар #16 от "Така Така":

    А замислял ли си се защо войната не е пълномащабна? Защото Путин знае какви ще бъдат последствията от това, което си написал. Тогава и Китай ще пострада като негов основен съюзник. Защо мислиш ходи в Пекин две седмици преди да нападне? Той прави само това, което другарят Си му разрешава. От другата страна пък е Запада, който го възпира на фронта. Ако натисне газта и отсреща отговорът ще е по-остър. Путин не може да превземе Украйна не защото не иска, а защото е зависим от Великите сили. Той отдавна знае, че не може да спечели тази война. Затова я проточва във времето и от три години руската армия реално буксува на едно място. Ако Путин форсира нещата войната ще свърши бързо и това ще е краят му. Човекът просто печели време за себе си като убива масово руснаци.

    Коментиран от #45, #47

    07:50 09.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 МНОГОПОЛЮСЕН СВЯТ

    5 0 Отговор
    Бала на вампирите свърши. Путин им го каза на англосаксите.

    07:52 09.09.2025

  • 41 Неподписан

    5 0 Отговор

    До коментар #31 от "украинския режим можеше да подпише мир":

    Преди пет месеца узбеки споделиха тяхното мнение:
    "Напълно възможно е Украйна да престане да съществува като държава.".

    07:54 09.09.2025

  • 42 хахах халва баклава

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    колкото и да триеш коментарите нпо отворено общество

    07:54 09.09.2025

  • 43 Макробиолог

    4 0 Отговор
    Пълномащабна лъжа ,не война има досега.Което не значи че не може да се случи.Тия хитри номери/цървен килим у аласка, пък лошия ЕС уж самостоятелно да довъоръжи и подготви достатъчно голяма следвоенна Укр за следващи употреби/явно не фащат дикиш у Кремъл.

    07:55 09.09.2025

  • 44 Стоян Карлово

    4 0 Отговор
    Путин започнал, то така се започва, защо в България не започнат да произвеждат нещо с 100% български капитал и да не се изнася печалбата зад граница ? Задавате ли си въпроса, защо не се развиват никакви направления в реална полза за хората в малка България, а непрекъснато се освояват едни пари ?

    08:02 09.09.2025

  • 45 Макробиолог

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Факти":

    Халицогенни видения.Мостовете на Днепър са цели,щот може да се наложи да се взима Одеса. А тая потреба пък ще се случи ако Путин не получи в писмена форма договор с всеизвестните му условия.

    08:02 09.09.2025

  • 46 Вече можем ли да казваме

    1 0 Отговор
    ЧЕТИРИ днвена военна операция?

    08:12 09.09.2025

  • 47 Стефан Вълков

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Факти":

    Евала, ама много компетентно пишеш и някак си така авторитетно. Като се чете може да мине мисълта, че разбираш, но понеже не си на фронта се появяват съмнения в тази вероятност. Не се притеснявай за днешните времена е нормално всеки собственик на смартфон да разбира от всичко и да е компетентен по всичко. Друг е въпроса кому е нужно това ?

    08:13 09.09.2025