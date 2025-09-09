Путин започна нова фаза на войната срещу Украйна след посещението си в Китай

Руският президент Владимир Путин започва нова фаза на войната срещу Украйна след посещението си в Китай, където се срещна със Си Дзинпин, пише The Times.

Тази неделя, по време на поредна руска атака, беше ударена правителствена сграда в Киев, което е първият подобен инцидент за повече от три години пълномащабна война. Хардлайнерите призовават Кремъл да атакува „центрове за вземане на решения“ в Украйна. Самият Путин е говорил за подобни намерения.

Още новини от Украйна

Въпреки че остава неясно дали сградата на кабинета е била ударена директно от ракета, дрон или техни отломки, този факт може да се разглежда като символ на нов етап от войната.

Характерната самоувереност на Путин се е увеличила значително след завръщането му от Пекин, където той заяви, че отношенията на Русия с Китай са на „безпрецедентно високо ниво“.

Изданието отбелязва, че за разлика от Северна Корея, Китай не е изпратил войските си на война. Пекин обаче е подкрепил Москва дипломатически и не се е подчинил на западните санкции срещу Русия. А миналата седмица Кремъл обяви предварително споразумение с Китай за изграждането на газопровода „Силата на Сибир 2“.

За разлика от първите месеци на втория мандат на президента Тръмп, Кремъл дори не се преструва, че е заинтересован от мирно споразумение.

В Пекин Путин, в компанията на Си Дзинпин и севернокорейския лидер Ким Чен Ун, наблюдава мащабен военен парад. И това е първият път, в който лидерите на тези три държави се събират заедно от началото на Студената война.