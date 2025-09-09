Путин започна нова фаза на войната срещу Украйна след посещението си в Китай

Руският президент Владимир Путин започва нова фаза на войната срещу Украйна след посещението си в Китай, където се срещна със Си Дзинпин, пише The Times.
Тази неделя, по време на поредна руска атака, беше ударена правителствена сграда в Киев, което е първият подобен инцидент за повече от три години пълномащабна война. Хардлайнерите призовават Кремъл да атакува „центрове за вземане на решения“ в Украйна. Самият Путин е говорил за подобни намерения.
Въпреки че остава неясно дали сградата на кабинета е била ударена директно от ракета, дрон или техни отломки, този факт може да се разглежда като символ на нов етап от войната.
Характерната самоувереност на Путин се е увеличила значително след завръщането му от Пекин, където той заяви, че отношенията на Русия с Китай са на „безпрецедентно високо ниво“.
Изданието отбелязва, че за разлика от Северна Корея, Китай не е изпратил войските си на война. Пекин обаче е подкрепил Москва дипломатически и не се е подчинил на западните санкции срещу Русия. А миналата седмица Кремъл обяви предварително споразумение с Китай за изграждането на газопровода „Силата на Сибир 2“.
За разлика от първите месеци на втория мандат на президента Тръмп, Кремъл дори не се преструва, че е заинтересован от мирно споразумение.
В Пекин Путин, в компанията на Си Дзинпин и севернокорейския лидер Ким Чен Ун, наблюдава мащабен военен парад. И това е първият път, в който лидерите на тези три държави се събират заедно от началото на Студената война.
1 Европеец
Коментиран от #27
07:07 09.09.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #34, #42
07:10 09.09.2025
4 разбойко
с жена ми мьрсуль ще завладееме европа щото и тя е същата като мен
07:10 09.09.2025
5 Тошко
07:12 09.09.2025
6 Феликс Дж
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Де да беше така...........
07:12 09.09.2025
9 УКРАЙНА 🇺🇦
Коментиран от #11, #17, #37, #39
07:15 09.09.2025
10 Аналитик
07:17 09.09.2025
12 Така става
Коментиран от #18
07:19 09.09.2025
13 минувач
Коментиран от #15
07:19 09.09.2025
14 Тити
До коментар #8 от "Като":Явно си по облизването ,та ди дам да му обуижешшш сирреньето ,има доста материал ?
Коментиран от #21
07:20 09.09.2025
16 Така Така
Коментиран от #38
07:20 09.09.2025
17 досетлив си
До коментар #9 от "УКРАЙНА 🇺🇦":Русия ви я подари СЕГА РЕСТО
07:20 09.09.2025
18 Дядо Ванго
До коментар #12 от "Така става":Не го мисли ,яж ,пий и си носи новите дрехи ,а краят му няма да го дочакаш...
07:21 09.09.2025
21 КОЕТО ЗНАЧИ
До коментар #14 от "Тити":ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НИСКО НИВО ХИГИЕНА както МЕНТАЛНАТА така и ЛИЧНАТА вероятно се дължи на липсата на ДЕМОКРАТИЧНА ВОДА
07:24 09.09.2025
22 Ццц
07:24 09.09.2025
24 Путин, В. В.
Толкова ли е трудно да се запомни?
Коментиран от #26
07:29 09.09.2025
26 Малко време му остава на фашиста...
До коментар #24 от "Путин, В. В.":В Хага или в АДА му е мястото.
07:35 09.09.2025
28 Факти
07:36 09.09.2025
29 Никой
Има даволни и над - 70 годишни жители на Русия и Китай - колкото - толкова, не са в автомобил - "Мазерати" - но поне - са - нахранени.
07:37 09.09.2025
31 украинския режим можеше да подпише мир
Коментиран от #41
07:40 09.09.2025
33 Дядо Ванго
07:44 09.09.2025
34 мнението на последната джендърка
До коментар #3 от "Последния Софиянец":халва баклава
07:45 09.09.2025
35 Факт
07:46 09.09.2025
36 Механик
Също така можем да си извадим изводите, че Путин е по-силен от всякога и ще направи каквото си иска.
От което автоматично следва, че Путин не е умрал и тежко болен, както и че не е свършил ракетите. Което пък значи, че някой е лъгал относно горното в последните 4 години.
И ако трябва да си извадим окончателен извод, той е, че не трябва да вярваме на тия които лъжат и в частност на дойчевеле.
07:47 09.09.2025
38 Факти
До коментар #16 от "Така Така":А замислял ли си се защо войната не е пълномащабна? Защото Путин знае какви ще бъдат последствията от това, което си написал. Тогава и Китай ще пострада като негов основен съюзник. Защо мислиш ходи в Пекин две седмици преди да нападне? Той прави само това, което другарят Си му разрешава. От другата страна пък е Запада, който го възпира на фронта. Ако натисне газта и отсреща отговорът ще е по-остър. Путин не може да превземе Украйна не защото не иска, а защото е зависим от Великите сили. Той отдавна знае, че не може да спечели тази война. Затова я проточва във времето и от три години руската армия реално буксува на едно място. Ако Путин форсира нещата войната ще свърши бързо и това ще е краят му. Човекът просто печели време за себе си като убива масово руснаци.
Коментиран от #45, #47
07:50 09.09.2025
40 МНОГОПОЛЮСЕН СВЯТ
07:52 09.09.2025
41 Неподписан
До коментар #31 от "украинския режим можеше да подпише мир":Преди пет месеца узбеки споделиха тяхното мнение:
"Напълно възможно е Украйна да престане да съществува като държава.".
07:54 09.09.2025
42 хахах халва баклава
До коментар #3 от "Последния Софиянец":колкото и да триеш коментарите нпо отворено общество
07:54 09.09.2025
43 Макробиолог
07:55 09.09.2025
44 Стоян Карлово
08:02 09.09.2025
45 Макробиолог
До коментар #38 от "Факти":Халицогенни видения.Мостовете на Днепър са цели,щот може да се наложи да се взима Одеса. А тая потреба пък ще се случи ако Путин не получи в писмена форма договор с всеизвестните му условия.
08:02 09.09.2025
46 Вече можем ли да казваме
08:12 09.09.2025
47 Стефан Вълков
До коментар #38 от "Факти":Евала, ама много компетентно пишеш и някак си така авторитетно. Като се чете може да мине мисълта, че разбираш, но понеже не си на фронта се появяват съмнения в тази вероятност. Не се притеснявай за днешните времена е нормално всеки собственик на смартфон да разбира от всичко и да е компетентен по всичко. Друг е въпроса кому е нужно това ?
08:13 09.09.2025