Корнелия Нинова пред ФАКТИ: Как да си готин, когато си фалшифицирал изборите? Ти си престъпник!

3 Ноември, 2025 09:03 2 816 40

Всички разбират, че без гласовете на ДПС нищо не става, казва тя

Корнелия Нинова пред ФАКТИ: Как да си готин, когато си фалшифицирал изборите? Ти си престъпник! - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Имаме проект за бюджет, от който да са недоволни и синдикати, и работодатели... Какво още ни носи бюджетът? И стабилен ли е кабинетът „Желязков“, или това е привидно… Пред ФАКТИ говори Корнелия Нинова, лидер на "Непокорна България".

- Г-жо Нинова, колко са 18,3 млрд. лева… Толкова пари е изтеглило правителството като дълг от началото на мандата си, като в бюджета е записано, че сумата може да стигне 19 млрд. лева. Така ли ще се прави бюджетът занапред - с дълг?
- Въпросът с дълга става много опасен и за държавата, и за всеки един от нас. Брутният външен дълг на България, според БНБ, в края на август, е нараснал на годишна база до 53,606 млрд. евро. Това е 47,7 % от БВП. И лошото е, че никой не знае къде потънаха тези пари. Сега съм задала въпрос на МС по Закона за достъп до обществена информация, в който искам да ми отговорят за какво изхарчиха всички тези милиарди. А иначе има два начина да се прави бюджет. Първият е чрез него да стимулираш икономиката, индустрията и тя да ти пълни хазната. Да имаш висока приходна част и да преразпределяш справедливо през разходната за здравеопазване, образование, доходи, екология и т.н. За този вариант трябва акъл и да мислиш в перспектива.

Вторият начин на бюджетиране се прави без акъл и за кражби.

При него взимаш заеми, за да оцеляваш временно на власт. Не мислиш за бъдещето на децата и загробваш икономиката, която трябва да изплаща дълга. Правителството избра втория, защото са некадърни за нещо градивно. Когато бях министър на икономиката, аз и екипът избрахме първия вариант. Подкрепихме малкия и среден бизнес. Постигнахме първо място в Европа по индустриално производство. Преразпределихме през бюджета 22 млрд. лева за социална политика и завършихме с под 3% дефицит. Тоест, постигнахме ефект три в едно.

- Отделни параметри от Бюджет 2026 вече се коментират. Вие какво виждате в него?
- Виждам опасност от свръхдефицит, заплаха от икономически срив, обедняване и растящи неравенства. С увеличаване на осигуровките бюджетът за 2026 г. удря бизнеса, малките фирми, средната класа и работещите – всички тези, които произвеждат БВП. Ще се наливат пари в досегашните системи с пороци без никаква промяна - в здравеопазване, което е система от търговски дружества, в образование, където парите следват ученика, в земеделие, което не развива българското животновъдство и зеленчукопроизводство.

Няма никакви мерки за стимулиране на българско, родно производство и българска чиста храна.

Ще се трупат нови дългове за 3 поколения напред. Първостепенен въпрос е проблемът с водата, но не чух това да е приоритет в бюджета. Прочетох бюджетите на Италия, Испания, Хърватия и Гърция. Те въвеждат данъчни и осигурителни облекчения за малък бизнес и семейства. И тук трябва да се направи: да се освободят от данък фирми, които реинвестират печалбата в производство и работни места. Да се увеличат данъчните облекчения за работещи родители с деца и т.н. Управляващите правят точно обратното. На принципа ние сме за малко и бързаме да се накрадем, пък след нас и потоп.

- Чухме Бойко Борисов да казва: „Даваме с милиард отгоре на пенсионерите, за да изглеждаме хубави, за да сме готини“. Кои са хубавите и готините в управлението …

- Няма такива. Как да си готин, когато си фалшифицирал изборите? Ти си престъпник! Конституционният съд се произнесе. Изборите са манипулирани. Тези хора пребивават там незаконно. Те избраха и незаконно правителство. Как да си хубав, след като си излъгал избирателите си, че няма никога да бъдеш с ГЕРБ и „Ново начало“, а първата ти работа е да се гушнеш с тях. Що се отнася до конкретния въпрос за пенсионерите. Нека ме чуят те.

Не им се връзвайте на хвалбите, че ще има швейцарско правило. Те са длъжни да го изпълнят.

То е записано в закона. По-лошото е, че увеличението по него от 8,6 % отдавна е изядено. Според НСИ само храните са поскъпнали с 20%. Истинското решение е преизчисляване на пенсиите с нов средноосигурителен доход. Същото се отнася за минималната заплата. БСП се хвалят каква победа постигнали. Каква победа, бе, тя е записана в Кодекса на труда да бъде 50% от средната.

Откога изпълнението на закона е героизъм?

А и нейното увеличение вече е стопено от инфлацията.

- Видяхме снимка на Бойко Борисов и Делян Пеевски заедно. Така ли се официализира едно 20-годишно приятелство (б.р. - думи на Борисов)?
- Това не е приятелство, а зависимости. Така се официализира окончателната капитулация на Борисов пред Пеевски.

- Кабинетът мина през криза след изборите в Пазарджик, парламентът не работи, Борисов се ядоса… Сега вече кой каква роля има в управляващата коалиция?
- Пеевски нарежда. Борисов слуша и изпълнява. БСП и ИТН клечат отстрани до масата и чакат тези двамата да им подхвърлят някое кокалче. Опозицията в парламента се нападат и бият помежду си, вместо срещу управляващите. Алтернативата е в гражданите, в извънпарламентарна опозиция. В събуждане на истински народен гняв. Управляващите отстъпват само при тази заплаха.

Казвам на хората: борете се, тези са страхливи.

Правят се на бабаити само ако си мълчим. Я колко бързо отстъпиха за такса водомер и за домашната ракия като видяха реакцията ни. Пробват ни постоянно дали сме окончателно приспани. Не сме и трябва да им го показваме постоянно.

- Борисов поиска ротация на председателя на парламента, Националния съвет на БСП се събра и реши да приеме да има ротация. Така Наталия Киселова беше сменена от Рая Назарян. Борисов иска, БСП приема – това част от „… в името на стабилността на страната“ ли е?

- Нееееее, това е в името на личните кресла и портфейли.

Стабилни остават предателството, клиентелизмът, липсата на морал и пълното отсъствие на човешко достойнство у ръководството на БСП.

Всеки ден ни дават доказателства за това.

- „ДПС - Ново начало“ не иска министри и постове, но вече ще участват в Съвета за съвместно управление без право на глас. Дали ще е така?
- Чудя се за толкова невеж ли мислят българския народ. С подобни изказвания обиждат даже интелигентността на първокласник. Всички разбират, че без гласовете на ДПС нищо не става. Те спасяват кабинета от вотове на недоверие. Те гласуват бюджети. Те сменят регулатори. Нямат официално министри, но държат цялото правителство в ръцете си.

- БСП и ИТН може ли да кажат „не“ по някоя тема, която се дискутира в Министерски съвет…
- Не, разбира се. Тях темите не ги интересуват. Интересува ги по-дълго да стои правителството, защото знаят, че са за последно в парламента.

- Темата за „Лукойл“ май изненада всички, след като САЩ наложиха санкции. Ще имаме ли горива след Нова година?
- Ако слушаме министъра на енергетиката - не. Той каза, че имаме запаси само до Нова година. Само заради това трябваше да му поискат главата. Този човек дори не знае, че законът го задължава да съхранява и контролира запаси за 90 дни. Досега сто пъти трябваше да поискат изключение за нас. Те даже и това не смеят. Представяте ли си попитали САЩ дали могат да искат изключение и каква е процедурата.

Неграмотни и страхливи.

Управляващите са по - голяма заплаха за националната сигурност от самите санкции. Спасението ни е в по - бързото им отстраняване, въвеждане на ред, правила, сигурност и справедливост.


