Шефът на НАТО: Без паника! Изпратихме ясен сигнал към всеки противник, че можем и ще защитим всички съюзници от всички заплахи
  Тема: Украйна

8 Ноември, 2025 16:18 936 46

Путин трябва да знае, че ядрената война никога не може да бъде спечелена и никога не трябва да се води, каза още Марк Рюте

Шефът на НАТО: Без паника! Изпратихме ясен сигнал към всеки противник, че можем и ще защитим всички съюзници от всички заплахи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че в бъдеще алиансът възнамерява да изтъква пред обществеността собствените си ядрени способности с идеята това изтъкване да се превърне във възпиращ фактор срещу Русия, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Важно е да говорим повече за ядреното възпиране с нашите общества, за да гарантираме, че те разбират как то допринася за цялостната ни сигурност", каза Рюте пред германския вестник "Велт".

"Когато Русия използва опасна и безразсъдна ядрена реторика, нашите общества трябва да знаят, че няма нужда от паника, защото НАТО има силно ядрено възпиране и може да запази мира и да възпира агресията", посочи още той.

След руската инвазия в Украйна президентът Владимир Путин многократно е подчертавал потенциала на руските ядрени оръжия, за да разубеди Запада да окаже по-силна подкрепа на Киев. Преди малко повече от две седмици Русия започна мащабно учение на своите стратегически ядрени сили, което се провежда успоредно с продължаващите ядрени учения на НАТО в Европа, отбелязва ДПА.

Според Марк Рюте ядреното възпиране на НАТО е крайната гаранция за колективната сигурност. Той подчерта, че е важно ядреното възпиране на НАТО да остане надеждно, безопасно, сигурно и ефективно.

"Путин трябва да знае, че ядрената война никога не може да бъде спечелена и никога не трябва да се води", каза още Рюте.

Той заключи, че ядреното учение на НАТО е било успешно и това дава абсолютна увереност в надеждността на ядреното възпиране на съюза. "Това изпрати ясен сигнал към всеки противник, че НАТО може и ще защити всички съюзници от всички заплахи", подчерта генералният секретар на алианса.

САЩ, Франция и Великобритания са единствени страни в 32-членния алианс, които притежават ядрени оръжия. Русия е най-голямата ядрена сила в света. Според Международната кампания за забрана на ядрените оръжия Русия в момента притежава най-много ядрени оръжия, чието съществуване е официално потвърдено, а именно над 5500 ядрени бойни глави, докато САЩ имат - 5044, отбелязва още ДПА.


  • 1 Аха

    30 3 Отговор
    Остава да кажете на целия свят,който ви ненавижда,кой точно ви заплашва и с какво

    16:20 08.11.2025

  • 2 Красимир Петров

    5 29 Отговор
    Путин плаши гаргите

    Коментиран от #20

    16:20 08.11.2025

  • 3 ЖЕКО

    19 3 Отговор
    ЗАЩО ВИ Е ТОВА НАТО СЛЕД КАТО ВСИЧКИ ЕВРОПЕИЦИ РАЗЧИТАТ САЩ ДА ГИ ЗАЩИТАВА

    16:21 08.11.2025

  • 4 ха-ха

    27 2 Отговор
    А с едни дронове не могат да се справят, тръгнали на руснаците да се противопоставят . Смешници безподобни !

    Коментиран от #14

    16:21 08.11.2025

  • 5 Шефът на НАТО: Без паника!

    26 0 Отговор
    Голяма карикатура е. След 2 месеца паника, сега "Без паника!" ....

    16:21 08.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Копейки,

    2 14 Отговор
    Вижте самолет.

    Коментиран от #13, #15, #21, #33

    16:22 08.11.2025

  • 8 Сатана Z

    16 0 Отговор
    Н ацистка
    А нглосаксонска
    Т еротична
    О рганизация

    С такива защитници и врагове ме са ни нужни

    16:22 08.11.2025

  • 9 НИКО

    14 0 Отговор
    И ПРЕСТАНЕТЕ С ТАЗИ УКРАИНА СКОРО НЯМА ДА Я ИМА КАТО ДЪРЖАВА

    16:23 08.11.2025

  • 10 ядреното възпиране

    12 0 Отговор
    Просто не съществува ! Иначе да си говори тъпотиите

    16:23 08.11.2025

  • 11 Путин

    15 0 Отговор
    много добре знае какво ще се случи при ядрен конфликт, затова каза ясно "За какво ми е свят без Русия!?" А Рюте ако си мисли че ще оцелее значи и хабер си няма каква опасност е такъв конфликт!

    16:24 08.11.2025

  • 12 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    12 0 Отговор
    Чакаме мнението на мъжа на Рютето по този въпрос...

    16:24 08.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 онзи

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "ха-ха":

    С дроновете не могат , а с руските оръжия как ли ще стане и сам Рюте-то не знае .

    16:25 08.11.2025

  • 15 Кравар

    9 2 Отговор

    До коментар #7 от "Копейки,":

    Виждаш ли колесника?

    16:26 08.11.2025

  • 16 шефа на фабриката за памперси

    11 0 Отговор
    изпращам сигнал на нато че преди коледа има пропмоция на памперси,два пакета на цената на един,да няма после нааакани

    16:26 08.11.2025

  • 17 Варшавски договор

    12 1 Отговор
    НАТО е американски алианс, да си ходи в америка!

    16:26 08.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 БРАВО

    10 1 Отговор
    Привечер да пуснете за трети път същата статия!

    16:28 08.11.2025

  • 20 Вярно

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    натювците не са орли, а проскубани гарги.

    16:28 08.11.2025

  • 21 Виждаме го

    9 3 Отговор

    До коментар #7 от "Копейки,":

    Точно такъв Стелт изтребител се разби в Аляска
    на 29 януари, 2025...Добре че не беше над Брюксел

    Коментиран от #27

    16:28 08.11.2025

  • 22 Четете копейки гладни! И повтаряйте!

    3 9 Отговор
    Путин е най великият овчар! Отглежда 145 милиона овце. Изкла един милион от тях, а останалата го молят да ги нахрани и да им даде купони за водка и бензин.
    При най-слабият американски президент Путин върши перфектно работата на САЩ по разсипването на Русия.
    Прочетете пак.!😀

    Коментиран от #32

    16:29 08.11.2025

  • 23 Кривоверен алкаш

    2 1 Отговор
    Може да имаш и 20 хил...зависи колко ще успееш да изстреляш...

    16:29 08.11.2025

  • 24 НАНА

    10 0 Отговор
    Американците си заминават. Ще има обединена Европа със столица Москва!

    Коментиран от #37

    16:30 08.11.2025

  • 25 Без паника!

    8 0 Отговор
    А разбраха ли чии са дроновете ? Над "критичната инфраструктура" ...

    16:32 08.11.2025

  • 26 Любопитно

    6 0 Отговор
    Абе в НАТО правят ли разчети ако напукат канчето на тоя(САЩ) дето дава гаранция на съюзниците ако му напукат канчето какво ще правят съюзниците с въпросните гаранции?

    16:33 08.11.2025

  • 27 Виждате го нали?

    2 8 Отговор

    До коментар #21 от "Виждаме го":

    Само дето руснаците нито ще го видят нито ще го чуят когато кацне до бункера на Пусин.

    Коментиран от #41

    16:33 08.11.2025

  • 28 НАТЮФЦИТЕ

    6 0 Отговор
    Защо пак са се умирисали. Голям страх ги гони.

    16:33 08.11.2025

  • 29 Марк Рюте

    6 0 Отговор
    Е време да си затвори човката щото съвсем ще докара Запада до истерия и паника

    16:34 08.11.2025

  • 30 Щастливо натовче

    5 1 Отговор
    Рюте ни успокои, че "ядрената война никога не може да бъде спечелена и никога не трябва да се води".

    Вече спокойно можем да воюваме срещу братска Русия на нейната земя в така наречената "Украина" (окраина), защото "ядрената война никога не може да бъде спечелена и никога не трябва да се води".

    Путин трябва да знае, че нашата агресивна северно-атлантическа организазия е много добра слугиня на световния юдо-масонски и финансово-олигархичен капитал и има правото и задължението да разори, разпарчетоса и съсипе Руската федерация, както и окончателно да пороби руския народ... А след това и китайския народ от над 1,3 милиарда китайчета! Война за пълно световно господство над народите по света.

    Няма бе! Няма да има ядрена война, защото така рече Рюте, преди да се почеше (знаете къде).

    16:35 08.11.2025

  • 31 Един

    5 1 Отговор
    Рюте е един гнусен престъпник!
    показал е само изцапания си памперс и ако някой "бяга" то е защото вонята разнасяща се от теротистичната организация нато е непоносима!!! Толкова е нискоинтелигентен, че не осъзнава, че поне 2/3 от света мразят Европа заради такива мръсници като него!

    16:35 08.11.2025

  • 32 Чети краварскъ подлогоу

    7 1 Отговор

    До коментар #22 от "Четете копейки гладни! И повтаряйте!":

    как фащ се разпадат, как оранжевия бъстун завършва започнатото от сороските неадекватници, как полвин америка спят в кашони на фентанилче!

    Коментиран от #42

    16:35 08.11.2025

  • 33 Елгебетейка,

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Копейки,":

    С този самолет можеш да плашиш козарите в Африка и Азия!

    Коментиран от #45

    16:35 08.11.2025

  • 34 Абе то

    7 0 Отговор
    САЩ в момента формално не съществуват. Федералното правителство е разпуснато. Армията също...

    16:36 08.11.2025

  • 35 Шефът на НАТО: Без паника!

    7 0 Отговор
    има памперси за всички!

    16:36 08.11.2025

  • 36 Ами щом тоя пуяк Марк Рюте

    7 1 Отговор
    И Борисов даже до "животински страх" успя да докара....

    16:37 08.11.2025

  • 37 Мартин

    2 7 Отговор

    До коментар #24 от "НАНА":

    Русия-суровинен придатък на Китай със столица Пекин.
    Оранжевият и Си си я споделиха.

    16:37 08.11.2025

  • 38 Фен

    4 0 Отговор
    Вече съм спокоен. Големият мъж с нежните китки ще ни пази. Але-хоп!

    16:39 08.11.2025

  • 39 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 5 Отговор
    НА КОЙТО НЕ МУ ХАРЕСВА БЪЛГАРИЯ ....................... ЩЕ НАМЕРИ ПО ХУБАВ И ДОБЪР ЖИВОТ В ...................... РУСИЯ ИЛИ СЕВЕРНА КОРЕЯ ......................... ХАЙДЕ , НАЛИ ТУК Е ДИКТАТУРА , ГЛАД И МИЗЕРИЯ ........................ ПРАВ ВИ ПЪТ , КРИВА ВИ ПЪТЕКА ........................

    Коментиран от #44

    16:39 08.11.2025

  • 40 Аре моля само

    4 1 Отговор
    Да не е от "всички заплахи" а само от "хибридните" ако може ... Че да не станем верно рязко "много защитени"

    16:41 08.11.2025

  • 41 т-п трол сopocоиден

    4 2 Отговор

    До коментар #27 от "Виждате го нали?":

    Бомбандировачите ги ползват изостанали в миналия век терористи, чиито немски инженери вече са се споминали и няма кой да им направи нови ракети. Бомбандировачите вършат работа само срещу планински козари, но в краткосрочен план. В дългосрочен план, разни демократи и евроатлантици се катерят по колесниците им да се евакуират!

    16:41 08.11.2025

  • 42 😂😂😂😂😂😂

    1 3 Отговор

    До коментар #32 от "Чети краварскъ подлогоу":

    🤣🤣🤣🤣🤣
    От 1917 разпадате тая Америка 😂😂😂😂

    16:41 08.11.2025

  • 43 Баш Балък

    3 1 Отговор
    Путин когато се уригне, Рюти се на.ира. Без паника, сами си пускат дронове и сами си се плащат, Тея са за психодиспансера.

    16:42 08.11.2025

  • 44 БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    и Правителство НЕ е едно и също нали? По добре без това правителство но със България ? ....

    16:42 08.11.2025

  • 45 афганистански козар

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Елгебетейка,":

    Не е сигурно, че ще ме оплаши.

    16:43 08.11.2025

  • 46 Като триете коментарите се чувствате вел

    1 0 Отговор
    Велики или че лъжата ви е станала истина за пропадналото нато? Кой питаха за нато, ес или еврото и това е демокрация?

    16:43 08.11.2025

